У містах пролунали серії гучних вибухів: ворог атакує Україну БПЛА, що відомо

Руслан Іваненко
3 лютого 2026, 00:52оновлено 3 лютого, 02:29
Шахед
/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/PvKPivden, скріншот

Країна-терорист Росія вкотре атакує Україну ударними дронами. У ніч на 3 лютого вибухи чули щонайменше в Харкові та Дніпрі, повідомляють моніторингові канали.

Після півночі російські безпілотники атакували агломерацію Дніпра, місцеві жителі кілька разів чули вибухи протягом коротких проміжків часу. Атаку на регіон підтвердив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа:

"Дніпропетровщина під атакою, подбайте про безпеку. Бережіть себе і близьких" йшлося в його повідомленні.

У Харкові пролунав ряд вибухів через атаку БпЛА, а за даними моніторів, місто зазнало обстрілу з реактивної системи залпового вогню "Торнадо С".

Ще один ракетний удар по Харкову вразив, зокрема, Слобідський район. Мер міста Ігор Терехов повідомив:

"Місто наразі під загрозою масованої атаки ворожих дронів та ракет. Харків’ян закликають бути обережними та дотримуватись сигналів повітряної тривоги".

Внаслідок удару ворожим БПЛА по місті Дергачі постраждали двоє людей. Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив:

"Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу".

Згодом Повітряні сили України повідомили про рух балістичних ракет у напрямку Дніпра. За інформацією кореспондентів Суспільного, у місті пролунали повторні вибухи та спостерігаються перебої з електропостачанням.

Новина доповнюється . . . . . . .

