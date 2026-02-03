Частина пенсіонерів може залишитися без виплат на кілька місяців – яка причина

Юрист попереджає, що окремим категоріям пенсіонерів можуть призупинити виплати.

Уряд зобов’язав окремі категорії пенсіонерів пройти ідентифікацію / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без виплат на 2–3 місяці через непроходження обов’язкової ідентифікації. Про це в коментарі "Українському Радіо" повідомила провідна юристка з аналітики законодавства ГО "Донбас SOS" Наталя Юрлова.

За її словами, відповідно до постанови Кабінету міністрів України №299, до 31 грудня 2025 року окремі категорії пенсіонерів мали пройти ідентифікацію та подати заяву про неотримання пенсії від РФ.

Кого стосується обов’язкова ідентифікація

"Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з тимчасово окупованих територій і перебувають на підконтрольній території України. Крім того, постанова також поширюється на всіх пенсіонерів, які виїхали за кордон. Також дія постанови поширюється на пенсіонерів, які продовжують проживати на тимчасово окупованих територіях", – пояснила Юрлова.

Юристка наголосила, що без пенсій залишилися навіть ті громадяни, які перебували на підконтрольній території України та комунікували з Пенсійним фондом восени минулого року. Частина з них, за її словами, не отримає виплати і в лютому.

"Тобто на 2–3 місяці люди залишаються без єдиного джерела доходу", – зазначила вона.

Як можна пройти ідентифікацію

Процедура ідентифікації не є новою — її вже проходили як ВПО, так і пенсіонери з тимчасово окупованих територій. Якщо особа перебуває в Україні на підконтрольній території, достатньо звернутися до Пенсійного фонду. Натомість для громадян за кордоном або на ТОТ процес є складнішим.

Альтернативними способами ідентифікації залишаються відеозв’язок або Дія-підпис.

"Подати заявку на відеоідентифікацію досить просто. Проте протягом листопада-грудня портал Пенсійного фонду зависав. Люди подавали заявку, проте їм не надходило підтвердження про дату і час відеоідентифікації або в призначений час з людьми не зв’язувалися. Тому через технічні труднощі більшість людей не встигли пройти таку ідентифікацію до кінця грудня. Ми рекомендуємо повторно подавати заявку на відеоідентифікацію. І лише в березні в кращому випадку люди зможуть отримати пенсію", – акцентувала Юрлова.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Инфографика - Главред

Вона також уточнила, що під час подання заявки пенсіонери можуть обрати зручний канал зв’язку — Zoom, Viber або Telegram, після чого очікувати повідомлення від Пенсійного фонду з датою та часом відеодзвінка.

"Якщо пенсію не було отримано з причин непроходження ідентифікації, то таку пенсію мають виплатити в повному обсязі", – підсумувала Наталя Юрлова.

Як можна пройти ідентифікацію: поради експерта

Експерт у сфері пенсійного забезпечення пояснив, у яких випадках громадяни можуть повернути недоотримані пенсійні виплати та на що варто звернути увагу під час оформлення пенсії.

Зокрема, він радить уважно перевіряти дані про безперервний трудовий стаж, особливо за період із січня 2002 року по липень 2010 року, оскільки саме ці роки можуть містити неточності, що впливають на розрахунки.

Фахівець зазначив, що навіть за правильно підтвердженого загального стажу розмір пенсії може бути меншим через занижений коефіцієнт заробітної плати. Цей показник формується на основі офіційних доходів за період із липня 2000 року до липня 2021 року.

Крім того, за чинними правилами Пенсійний фонд може автоматично не враховувати до 10% страхового стажу — до 42 місяців періодів із мінімальною зарплатою. Такий підхід має на меті не зменшувати розмір пенсії, однак за відсутності або помилках у даних про доходи він може призводити до недоплат.

