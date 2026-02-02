РФ на Донеччині скинула авіабомбу на будинок, де була сім'я з 5 людей: є загиблі

Росіяни атакували будинок в Олексієво-Дружківці, в якому жила родина з дітьми.

РФ скинула авіабомбу на приватний будинок на Донеччині / Колаж: Главред, фото: прокуратура

У селищі Олексієво-Дружківка Донецької області, війська армії РФ скинули авіабомбу на житловий будинок, де перебувала сім'я з 5 людей.

Двоє цивільних загинули, ще трьох поранено, серед них двоє дітей. Про це повідомляє прокуратура Донецької області та глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"1 лютого 2026 року о 23:30 російські війська скинули авіабомбу на селище Олексієво-Дружківка. "ФАБ-250" з модулем УМПК поцілив у приватний будинок, у якому мешкала родина", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомляють, що внаслідок ворожої атаки загинули 44-річний чоловік та його син 23 років. Його 42-річна мати, 11-річний брат й 16-річна сестра дістали тілесних ушкоджень.

У потерпілих діагностовано переломи, мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Хлопчик перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Зазначається, що потерпілих ушпиталили. Домоволодіння зруйновано вщент.

Глава ОВА Філашкін акцентував, що ця сім'я у листопаді минулого року була евакуйована до Одеської області, але у грудні самовільно повернулася до прифронтової Олексієво-Дружківки.

Він укотре закликав батьків евакуюватися й не наражати дітей на небезпеку.

Росіяни стягують сили в Донецьку область

Речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець раніше повідомляв, що країна-агресор Росія зосередила близько 80 тис. особового складу військ в Донецькій області для активізації наступу на Слов’янськ та Краматорськ.

"Є дані від розвідки, що противник буде намагатись посилювати тиск саме на Слов’янському напрямку. Свого часу, після того, як ми змушені були відійти від Сіверська, противник там почав активно накопичувати особовий склад, постійно здійснює туди переміщення, логістику", - підкреслив він.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що росіяни вдень 2 лютого ударними безпілотниками обстріляли ринок у Харкові. Попередньо відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу.

Крім того, у ніч на 2 лютого країна-агресорка Росія атакувала Черкаську область. Під прицілом цієї ночі опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, є четверо травмованих.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдарили дроном неподалік службового автобуса одного із підприємств. Вже відомо про більше десятка загиблих.

Про персону: Вадим Філашкін Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

