Історичний удар: ЗСУ вперше знищили "Солнцепьок" на території РФ

Інна Ковенько
2 лютого 2026, 18:57
168
Українські воїни двома дронами знищили ворожу техніку вартістю понад $10 мільйонів.
Історичний удар: ЗСУ вперше знищили 'Солнцепьок' на території РФ
ЗСУ вперше уразили "Солнцепьок" на території РФ/ Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Бійці батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців здійснили унікальну бойову операцію. Українські воїни вперше в історії уразити російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" безпосередньо на території РФ - у Бєлгородській області.

Відео операції опублікували в понеділок, 2 лютого, на каналі бригади.

Аеророзвідники вночі помітили ворожу техніку і відправили два дрони, які вдарили по "Солнцепьоку".

Дорозвідка вдень підтвердила влучання у ворожу зброю вартістю понад $10 мільйонів.

"ТОС-1А - один із найжорстокіших зразків російського озброєння. Система створена для знищення укріплень і живої сили термобаричними боєприпасами. Тепер ця "машина смерті" - купа металобрухту, знищена українськими операторами FPV. Українські воїни довели: безпілотні системи можуть і будуть карати агресора на його власній землі", - сказано в повідомленні.

Історичний удар: ЗСУ вперше знищили 'Солнцепьок' на території РФ
ЗСУ вперше уразили "Солнцепьок" на території РФ / Скриншот з відео

Як повідомляв Главред, у середу, 28 січня, російські окупаційні війська втратили одразу два бойові літаки - винищувач Су-30 і винищувач-бомбардувальник Су-34.

Крім того, у ніч на 28 січня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Дрони атакували області РФ кількома хвилями. ППО намагалися відбивати дрони як і в Росії, так і над тимчасово окупованими територіями України.

Раніше Сили оборони в ніч на 19 січня завдали серії ударів по військових і стратегічних об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях України та вглибині російської території.

Важка вогнеметна система залпового вогню
Важка вогнеметна система залпового вогню "Буратіно"/"Сонцепьок" / Інфографіка: Главред

Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія.

СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони".

Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи.

До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.








