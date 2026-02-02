Історичний удар: ЗСУ вперше знищили 'Солнцепьок' на території РФ

Українські воїни двома дронами знищили ворожу техніку вартістю понад $10 мільйонів.

ЗСУ вперше уразили "Солнцепьок" на території РФ/ Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Бійці батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців здійснили унікальну бойову операцію. Українські воїни вперше в історії уразити російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" безпосередньо на території РФ - у Бєлгородській області.

Відео операції опублікували в понеділок, 2 лютого, на каналі бригади.

Аеророзвідники вночі помітили ворожу техніку і відправили два дрони, які вдарили по "Солнцепьоку".

Дорозвідка вдень підтвердила влучання у ворожу зброю вартістю понад $10 мільйонів.

"ТОС-1А - один із найжорстокіших зразків російського озброєння. Система створена для знищення укріплень і живої сили термобаричними боєприпасами. Тепер ця "машина смерті" - купа металобрухту, знищена українськими операторами FPV. Українські воїни довели: безпілотні системи можуть і будуть карати агресора на його власній землі", - сказано в повідомленні.

ЗСУ вперше уразили "Солнцепьок" на території РФ / Скриншот з відео

Як повідомляв Главред, у середу, 28 січня, російські окупаційні війська втратили одразу два бойові літаки - винищувач Су-30 і винищувач-бомбардувальник Су-34.

Крім того, у ніч на 28 січня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Дрони атакували області РФ кількома хвилями. ППО намагалися відбивати дрони як і в Росії, так і над тимчасово окупованими територіями України.

Раніше Сили оборони в ніч на 19 січня завдали серії ударів по військових і стратегічних об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях України та вглибині російської території.

Важка вогнеметна система залпового вогню "Буратіно"/"Сонцепьок" / Інфографіка: Главред

