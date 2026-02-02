Рус
РФ готує масовий удар найближчим часом: названо цілі та міста під загрозою

Руслан Іваненко
2 лютого 2026, 21:01оновлено 2 лютого, 22:08
Аналітики фіксують ознаки підготовки масованих ударів із залученням дронів та ракет морського й повітряного базування.
Ту-160, МиГ-31К, корабль, ракета
Ворог провів активну передислокацію стратегічної авіації / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Росія планує комбінований удар по Україні
  • Планується задіяти авіацію, ракети та ударні дрони
  • Імовірний час атаки — найближча ніч або ніч із 3 на 4 лютого

Країна-агресор Росія готується до нового масованого обстрілу території України. За даними моніторингових ресурсів, зафіксовано низку ознак, що вказують на ймовірну атаку із залученням широкого спектра озброєння — від ударних безпілотників до ракет морського та повітряного базування.

За інформацією моніторингових каналів, відзначається інтенсивна комунікація пунктів управління та дії РФ, які можуть свідчити про підготовку комбінованого удару.

Аналітики також фіксують активну передислокацію стратегічної авіації та підготовку безпілотників на пускових майданчиках. Імовірний час нанесення удару — найближча ніч або ніч із 3 на 4 лютого.

Яке озброєння може застосувати ворог

За даними джерел, ворог може задіяти до 10 бомбардувальників Ту-95МС, 7 літаків МіГ-31К, 3 ракетоносії з порту Новоросійськ та 3 стратегічні бомбардувальники Ту-160 з авіабази Українка. Крім того, у повітрі можуть з’явитися численні ударні дрони різних типів.

Можливі цілі ударів

Основними потенційними цілями залишаються об’єкти газової та нафтової промисловості. Втім, аналітики попереджають про загрозу ураження електростанцій та критичної інфраструктури електропостачання.

Моніторинг показав, що окупанти проводять розвідку ключових районів України, серед яких: Львів, Стрий, Полтава, Васильків, Ірпінь, Добротвір, Лубни, Вараш, Дрогобич, Бурштин, Броди та Нетішин.

Якими літаками РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Хто може зупинити російські обстріли України - думка експерта

За словами політолога Олександра Леонова, хоча Росія офіційно оголосила енергетичне перемир’я, на практиці вона вже готує нові удари по енергетичних об’єктах України. На думку експерта, навіть майбутня зустріч сторін в Абу-Дабі для узгодження мирних домовленостей не стримує агресора від планування атак.

Леонов зазначає, що США можуть вплинути на небажання РФ припиняти терор: достатньо чітко окреслити дедлайн та попередити про посилення санкцій у разі невиконання умов. Такий підхід, на думку політолога, здатен змусити Кремль серйозніше ставитися до переговорного процесу.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Країна-агресорка Росія здійснює передислокацію бортів Ту-95МС між аеродромами. Про це повідомили монітори у Telegram. У ніч з 1 та 2 лютого здійснено передислокацію щонайменше 2х ТУ-95МС з Далекого Сходу на аеродром "Оленья".

Крім того, у ніч на 2 лютого Росія атакувала Україну дронами. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала зокрема й Черкаська область.

Також 1 лютого, російська армія цілеспрямовано атакувала автобус із шахтарями на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 12 людей, є поранені.

Про персону: Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

21:41Зірки
Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

