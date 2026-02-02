ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

Актор Микола Ткаченко добровільно пішов воювати з Україною.

Микола Ткаченко загинув / колаж: Главред, фото: instagram.com, Микола Ткаченко

Микола Ткаченко загинув на фронті

Відомий російський актор Микола Ткаченко поплатився за своє рішення вступити до російської окупаційної армії. РосЗМІ повідомляють, що актор загинув у районі Покровська.

Ткаченко був відомий завдяки ролям у популярних серіалах "Універ", "СашаТаня" та інших. Влітку 2025 року актор раптово вирішив кинути акторську кар'єру і добровільно підписав контракт з армією країни-агресора. Актор перетнув державний кордон України і виконував бойові завдання.

Микола Ткаченко - Універ / фото: instagram.com, Микола Ткаченко

Довго воювати російській зірці не довелося — ЗСУ ліквідували його. РосЗМІ не розголошували деталі служби 36-річного путініста, проте мати Ткаченка повідомила росЗМІ, що тіло її сина-окупанта знайшли в районі Покровська.

Чим відомий Микола Ткаченко

Микола Ткаченко — російський актор театру і кіно, відомий за ролями в популярних серіалах "Універ. 10 років потому" (роль кондитера), "Тригер", "ІП Пирогова" і "СашаТаня". Також він знімався в проектах "СеняФедя", "Нереаліті" і "Тріада-2". Ткаченко отримав акторську освіту в Театральному інституті імені Бориса Щукіна і з 2021 року працював у Театрі сучасної драматургії.

