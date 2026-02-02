ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

Ви дізнаєтеся:
- Микола Ткаченко загинув на фронті
- Як він потрапив до російської армії
Відомий російський актор Микола Ткаченко поплатився за своє рішення вступити до російської окупаційної армії. РосЗМІ повідомляють, що актор загинув у районі Покровська.
Ткаченко був відомий завдяки ролям у популярних серіалах "Універ", "СашаТаня" та інших. Влітку 2025 року актор раптово вирішив кинути акторську кар'єру і добровільно підписав контракт з армією країни-агресора. Актор перетнув державний кордон України і виконував бойові завдання.
Довго воювати російській зірці не довелося — ЗСУ ліквідували його. РосЗМІ не розголошували деталі служби 36-річного путініста, проте мати Ткаченка повідомила росЗМІ, що тіло її сина-окупанта знайшли в районі Покровська.
Чим відомий Микола Ткаченко
Микола Ткаченко — російський актор театру і кіно, відомий за ролями в популярних серіалах "Універ. 10 років потому" (роль кондитера), "Тригер", "ІП Пирогова" і "СашаТаня". Також він знімався в проектах "СеняФедя", "Нереаліті" і "Тріада-2". Ткаченко отримав акторську освіту в Театральному інституті імені Бориса Щукіна і з 2021 року працював у Театрі сучасної драматургії.
