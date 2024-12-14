ФІФА показала карту України без Криму: МЗС різко відреагувало і вимагає вибачень

Речник МЗС України заявив, що ФІФА підіграла російській пропаганді і повинна публічно вибачитися.

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ФІФА підіграла російській пропаганді / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, x.com/SpoxUkraineMFA

Коротко:

ФІФА показала карту, на якій Україна була без Криму

Речник МЗС Георгій Тихий опублікував виправлену карту та заявив, що Україна очікує публічних вибачень

Українська асоціація футболу направила листи до ФІФА та УЄФА щодо інциденту

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) під час трансляції результатів жеребкування на Чемпіонат світу з футболу 2026 року 13 грудня показала мапу, на якій Україна була зображена без тимчасово окупованого Криму. Міністерство закордонних справ України закликало організацію вибачитися за цей інцидент.

Речник МЗС Георгій Тихий опублікував у соціальних мережах виправлену мапу та заявив, що Україна чекає на публічні вибачення від ФІФА.

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"Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не лише діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду, військові злочини та злочин агресії проти України. Ми виправили карту для вас і очікуємо публічних вибачень", - написав він.

Крім цього, Українська асоціація футболу відправила лист генеральному секретарю ФІФА Матіасу Графстрьому та УЄФА Теодору Теодорідісу щодо інциденту з картою.

"Звертаємося до вас, аби висловити нашу глибоку стурбованість щодо продемонстрованої 13 грудня 2024 року під час телевізійної трансляції церемонії жеребкування європейського відбору до чемпіонату світу з футболу ФІФА 2026 року інфографічної карти Європи. На карті з позначенням країн, які не можуть перетинатися, була виділена територія України без АР Крим", - зазначили у листі.

У листі зазначено, що картографічне зображення України без Криму є "абсолютно неприйнятним". УАФ зазначила, що обидві організації демонструють цим непослідовну позицію у світлі "триваючої руйнівної загарбницької війни, розв'язаної росією проти України у XXI столітті в самому центрі Європи".

Як повідомляв Главред, у нових підручниках для 7-го класу авторства Анастасії Онатій і Тараса Ткачука, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, була зображена мапа України без Криму. Це викликало обурення в соціальних мережах. Співавторка підручника Анастасія Онатій визнала помилку і вибачилася.

У тимчасово окупованому Криму активісти руху "Жовта Стрічка" підняли державний прапор України на найвищій точці Байдарської яйли — скелі Ільяс-Кая поблизу Севастополя. Це стало черговим символом незламності українців після 10 років окупації.

Крім цього, Україна готова повернути Крим під свій контроль дипломатичним шляхом, щоб уникнути численних жертв у разі військового повернення. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає захоплені Росією території з 2014 року і не прийме умови, які передбачають визнання Криму російським

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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