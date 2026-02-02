РФ майже готова до масованого удару, названо ймовірну дату - загроза висока

Головне:
- Росія здійснює передислокацію бомбардувальників
- Новий масований удар росіяни можуть нанести вже наступної ночі
- Масовану атаку ворог може здійснити у два етапи
Країна-агресорка Росія здійснює передислокацію бортів Ту-95МС між аеродромами. Про це повідомили монітори у Telegram. У ніч з 1 та 2 лютого здійснено передислокацію щонайменше 2х ТУ-95МС з Далекого Сходу на аеродром "Оленья".
Ще 1 ТУ-95МС здійснює передислокацію з аеродрому "Оленья" на аеродром "Енгельс". Українців попереджають, що такі переміщення вказують на можливе нанесення масованого удару наступної ночі, з 2 на 3 лютого.
Куди може бити ворог
Пріоритетними для ураження можуть стати столиця та Київська область. А особливістю цієї атаки може стати те, що вона буде проведена у 2 етапи в різні дні.
Перший етап передбачає вирішальний, на думку росіян, удар по столиці. А під час другого етапу ворог може вдарити по великих енергетичних та газових обʼєктах на заході України.
Хто може зупинити російські обстріли України - думка експерта
Главред писав, що за словами політолога Олександра Леонова, Росія хоч і оголосила енергетичне перемир'я, та вже готується до нових атак України. Перед нанесенням чергових ударів по енергооб'єктах в Україні РФ не зупиняє навіть те, що попереду ще одна зустріч сторін в Абу-Дабі для встановлення миру.
Але США можуть вплинути на небажання РФ зупинити терор України. Для цього достатньо, щоб під час переговорів американці сказали росіянам "у вас є дедлайн, якщо не будуть виконані умови — посилення санкцій", вважає політолог.
Російські удари по Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 2 лютого Росія атакувала Україну дронами. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала зокрема й Черкаська область.
Напередодні, 1 лютого, російська армія цілеспрямовано атакувала автобус із шахтарями на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 12 людей, є поранені.
Раніше, 1 лютого, росіяни завдали удару по пологовому будинку у місті Запоріжжя. Внаслідок атаки в ОВА повідомили про щонайменше двох постраждалих.
Більше новин:
- Удари "Цирконом" та "Орєшніком" націлені не на фронт: Ігнат назвав справжню мету
- Енергетики відновили стан енергосистеми після аварії - Зеленський
- На Полтавщині тримається лютий холод: коли мороз піде на спад
Про персону: Олександр Леонов
Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".
Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".
Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".
Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред