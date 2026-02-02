РФ майже готова до масованого удару, названо ймовірну дату - загроза висока

Частина російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв вже передислокована.

https://glavred.net/ukraine/rf-pochti-gotova-k-massirovannomu-udaru-nazvana-veroyatnaya-data-ugroza-vysokaya-10737326.html Посилання скопійоване

Росія передислоковує стратегічну авіацію / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

Росія здійснює передислокацію бомбардувальників

Новий масований удар росіяни можуть нанести вже наступної ночі

Масовану атаку ворог може здійснити у два етапи

Країна-агресорка Росія здійснює передислокацію бортів Ту-95МС між аеродромами. Про це повідомили монітори у Telegram. У ніч з 1 та 2 лютого здійснено передислокацію щонайменше 2х ТУ-95МС з Далекого Сходу на аеродром "Оленья".

Ще 1 ТУ-95МС здійснює передислокацію з аеродрому "Оленья" на аеродром "Енгельс". Українців попереджають, що такі переміщення вказують на можливе нанесення масованого удару наступної ночі, з 2 на 3 лютого.

відео дня

Якими літаками РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Куди може бити ворог

Пріоритетними для ураження можуть стати столиця та Київська область. А особливістю цієї атаки може стати те, що вона буде проведена у 2 етапи в різні дні.

Перший етап передбачає вирішальний, на думку росіян, удар по столиці. А під час другого етапу ворог може вдарити по великих енергетичних та газових обʼєктах на заході України.

Хто може зупинити російські обстріли України - думка експерта

Главред писав, що за словами політолога Олександра Леонова, Росія хоч і оголосила енергетичне перемир'я, та вже готується до нових атак України. Перед нанесенням чергових ударів по енергооб'єктах в Україні РФ не зупиняє навіть те, що попереду ще одна зустріч сторін в Абу-Дабі для встановлення миру.

Але США можуть вплинути на небажання РФ зупинити терор України. Для цього достатньо, щоб під час переговорів американці сказали росіянам "у вас є дедлайн, якщо не будуть виконані умови — посилення санкцій", вважає політолог.

Російські удари по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 2 лютого Росія атакувала Україну дронами. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала зокрема й Черкаська область.

Напередодні, 1 лютого, російська армія цілеспрямовано атакувала автобус із шахтарями на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 12 людей, є поранені.

Раніше, 1 лютого, росіяни завдали удару по пологовому будинку у місті Запоріжжя. Внаслідок атаки в ОВА повідомили про щонайменше двох постраждалих.

Більше новин:

Про персону: Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред