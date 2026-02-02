РФ намагається прорвати оборону на кордоні: полковник назвав два напрямки

Окупанти не відмовляються від намірів створити "зону контролю" вздовж лінії кордону, каже Віктор Трегубов.

Головне:

Підрозділи РФ намагаються перевірити стійкість оборони ЗСУ

Окупанти не відмовляються від намірів створити "зону контролю"

На кордоні Харківської та Сумської областей російські підрозділи намагаються перевірити стійкість оборони українських військових, прагнучи сформувати контрольовану зону вздовж державного кордону.

Як повідомив у телеефірі речник Об'єднаних сил підполковник Віктор Трегубов, на кордоні триває "акуратна пальпація", прощупування лінії оборони на предмет слабких місць.

За словами українського офіцера, окупанти не відмовляються від намірів створити "зону контролю" вздовж лінії кордону.

"У них взагалі завдання стояло створити зону контролю глибиною до 30 кілометрів. Це абсолютно нездійсненно, але вони намагаються створити хоча б глибиною десь кілометр, хоча б десь зайти на територію України, і просто закріпитися. Це вдалося зробити в селищі Грабовському, наприклад. Яскравий приклад. Але далі вони, незважаючи на спробу йти далі на селище Рясне, так і не змогли цього зробити", - розповів речник Об'єднаних сил.

Він додав, що на хід бойових дій також впливає погода. Так, наприклад, морози паралізують БПЛА.

"На сильних морозах перемерзає оптоволокно. Сильно не політаєш саме на безпілотниках на оптоволокні, тому що дуже крихким стає саме той кабель, який до них тягнеться. А якщо говорити про коптери, то у них обмерзають лопаті, ротори. Він або не злетить, або злетить і впаде. Ці складнощі стосуються обох сторін", - зазначив Трегубов.

Ситуація на Сумщині: дані ДПСУ

На північному сході України російські війська намагаються заходити на територію країни невеликими піхотними підрозділами. Однак такі спроби виявляються безуспішними і призводять до значних втрат серед нападників. Про це повідомив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного інформаційного марафону.

Ситуація на кордоні: новини за темою

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перетнули кордон на Сумщині. Росіяни прорвалися через кордон у Сумській області і зайшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через наступ російських військ українські підрозділи були змушені залишити деякі позиції в районі Грабовського на Сумщині, де зараз тривають бої.

Як раніше повідомляв Главред, ввечері 20 грудня російські військові прорвали кордон на ще одній ділянці Сумської області і увійшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

