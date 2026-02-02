Фірташ, соратник Медведчука і не тільки: Зеленський повідомив про санкційні рішення

Президент Володимир Зеленський 2 лютого підписав рішення про продовження та розширення санкцій щодо оточення Фірташа та Віктора Медведчука.

Зеленський повідомив про санкційні рішення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Зеленський підписав укази про продовження санкцій проти Фірташа і Медведчука

Україна синхронізувала санкції проти оточення Фірташа

Сьогодні, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав рішення, які передбачають синхронізацію санкційних кроків з Великою Британією та продовження санкцій, термін яких спливав. Про це Зеленський повідомив у Telegram. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.

"Продовжуємо санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа та в межах синхронізації застосовуємо санкції проти його близького оточення й підконтрольної йому компанії. Усі субʼєкти, які повʼязані з Росією та її структурами, заслуговують на блокування", - повідомив він. відео дня

Зеленський також заявив про продовження санкцій щодо одного з найближчих союзників колишнього олігарха Віктора Медведчука — Тараса Козака, а також восьми пов’язаних із ним компаній. За словами президента, ще задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії ці люди свідомо зробили свій вибір на користь РФ, а отже — на користь війни.

"Будемо й надалі протидіяти кожному такому субʼєкту", - наголосив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, під час якої обговорювалися антиросійські санкції, безпекові гарантії та інші аспекти підтримки України у війні з РФ.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Також до цього глава держави підписав указ про запровадження санкцій щодо бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупційні оборудки в державній компанії "Енергоатом".

Ще раніше, Зеленський ввів у дію ще три укази про нові санкції, під які потрапили представники окупаційної адміністрації Криму, російські пропагандисти та проросійські діячі з Молдови.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

