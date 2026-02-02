Рус
Весілля переможниці "Холостяка" зірвалося: Інну Бєлень довели до сліз

Христина Трохимчук
2 лютого 2026, 16:48
Інні Бєлень та її партнеру відмовили у шлюбі.
Інна Белень
Інна Бєлень не змогла вийти заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Бєлень

Переможниця "Холостяка 13" Інна Белєнь з'явилася в Instagram у сльозах і розповіла про зрив офіційної реєстрації шлюбу. Блогерка сподівалася розписатися в особливу дату.

За словами Інни, пара хотіла укласти шлюб 2 лютого. Дівчина мріяла вийти заміж за коханого в гарну дату, тому вирушила з ним до РАГСу.

"02.20.2026 — дзеркальна дата, що символізує пару, баланс і справжнє партнерство. День про вибір один одного, про "ми", стабільність і любов на довгу дистанцію. Не просто красива цифра, а дата, яка має все, що потрібно для шлюбу", — поділилася вона.

Інна Белень наречений
Інна Бєлень наречений / фото: instagram.com, Інна Бєлень

Раніше Бєлень розповідала, що стикалася з труднощами через попередній шлюб, який уклала в іншій країні. Пам'ятаючи про це, дівчина взяла з собою документи, щоб підтвердити розлучення з першим чоловіком. Однак така чесність зіграла проти пари — їм відмовили в реєстрації, оскільки не змогли підтвердити інформацію про її сімейний стан.

"Я хотіла саме таку дату. По понеділках не працюють органи реєстрації. Ваня домовився, і ми поїхали 200 км у бік Полтави. Нагадаю, до цього у нас вже було дві відмови через відсутність апостиля. Приїхали в Наталіно, дали документи, а нам такі: "Ой, був шлюб за кордоном, це треба вбивати в базу, у мене доступу немає, а сьогодні ж вихідний, ніде воно не пройде, тому не сьогодні. Але спробуйте ще в Карлівці". Ми поїхали, а там у ЦНАПі взагалі не розписують. Відправили до РАГСу. А там сьогодні видають довідки про смерть", — розповіла блогерка.

Інна Белень Холостяк
Інна Бєлень Холостяк / фото: instagram.com, Інна Бєлень

Невдача настільки засмутила вагітну переможницю "Холостяка", що довела її до сліз. Однак, незважаючи на те, що парі не вдалося розписатися, Інна переконалася — поруч з нею людина, з якою вона без страху пов'яже своє життя.

"Я хочу офіційно бути сім'єю, і мені вже не важлива дата, адже головне — що я можу бути поруч зі своєю людиною", — заявила Бєлень.

Раніше Главред повідомляв, що відомий російський актор Микола Ткаченко поплатився за своє рішення вступити до російської окупаційної армії. Влітку 2025 року актор раптово вирішив кинути акторську кар'єру і добровільно підписав контракт з армією країни-агресора.

Також українська співачка Наталія Могилевська написала зворушливе зізнання в річницю смерті свого друга і колеги Кузьми Скрябіна. Співак пішов з життя 11 років тому, але багато колег з українського шоу-бізнесу досі з особливою теплотою ставляться до Скрябіна і шанують його пам'ять.

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

