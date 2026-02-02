Відключення електроенергії в Києві та області 3 лютого: опубліковано графіки

Головне:
- Про стабілізаційні відключення в Києві повідомили в ДТЕК
- У Київській області 3 лютого діятимуть стабілізаційні графіки
Стабілізаційні графіки відключень електроенергії в Україні для споживачів будуть застосовуватися у вівторок, 3 лютого.
Про стабілізаційні відключення в Києві після чергових атак РФ йдеться на сайті ДТЕК.
Зазначається, що після аварійних відключень світла знову повернули тимчасові графіки. Перевірити, який графік для вашого будинку, можна за посиланням.
Разом з тим у Київській області 3 лютого діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії.
Ситуація з теплопостачанням у Києві: актуальна інформація
У Києві без опалення залишається значна кількість багатоквартирних будинків, причому найбільш складна ситуація зберігається в Солом'янському та Печерському районах. Як повідомив віцепрем'єр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, в столиці тривають аварійні та відновлювальні роботи, мета яких — відновити подачу тепла після порушень у роботі енергосистеми.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.
Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.
Інші новини:
- Нові контракти з бонусами для військових затвердили: Шмигаль розкрив зміст
- Шмигаль і Федоров йдуть з посад, склад Ставки змінили — що відомо
- Шмигаль став новим главою Міненерго і зробив важливу заяву
Про джерело: ДТЕК
ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.
Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред