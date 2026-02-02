Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Допоможе закінчити війну в Україні": Індія зупиняє купівлю нафти РФ - Трамп

Інна Ковенько
2 лютого 2026, 19:39
244
Країна купуватиме набагато більше нафти у США і, можливо, у Венесуелі.
'Допоможе закінчити війну в Україні': Індія зупиняє купівлю нафти РФ - Трамп
Індія погодилася припинити закупівлю російської нафти/ Колаж: Главред, фото: скриншот, Білий дім, ddnews.gov.in/

Що сказав Трамп:

  • Індія погодилася припинити купівлю російської нафти
  • Країна планує значно збільшити закупівлі у США та Венесуели
  • Лідер США наголошує, що такий крок допоможе завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.

Країна планує купувати набагато більше в США і Венесуелі. Таку заяву американський лідер зробив у своїй соцмережі Truth Social після телефонної розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

відео дня

"Для мене було честю поговорити сьогодні вранці з прем'єр-міністром Індії Моді. Він один з моїх найкращих друзів і впливовий та шанований лідер своєї країни. Ми обговорили багато питань, зокрема торгівлю і припинення війни між Росією та Україною. Він погодився припинити закупівлі російської нафти і купувати набагато більше нафти у США і, можливо, у Венесуели. Це допоможе припинити війну в Україні, яка відбувається прямо зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей", - написав Трамп.

Крім того, президент США додав, що Вашингтон погодився з негайним вступом в силу торговельної угоди з Індією. Вона передбачає, що США будуть стягувати знижене взаємне мито, зменшивши його з 25% до 18%.

Чому відмова Індії від нафти РФ більш пріоритетна

Існує думка, що відмова китайських компаній від російської нафти може серйозно вплинути на позицію країни-агресора РФ на ринку. Однак це не зовсім так. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла аналітик і експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус. За його словами, головний акцент зараз має бути на Індії.

Експерт зазначив, що Індія закуповує близько 1,6-1,8 млн барелів нафти на день. Китай трохи менше - близько 1,5 млн. Тому відмова Індії стала б дійсно серйозним ударом по позиціях Росії на ринку.

"Думаю, зараз усі дипломатичні зусилля зосередяться саме на цьому напрямі: з одного боку, посилять санкційний тиск на компанії, що працюють із Росією, щоб залякати індійський бізнес; з іншого - вестимуть агітаційну роботу серед арабських країн, щоб вони збільшили видобуток. Це має переконати Індію, що відмова від російської нафти буде для неї безпечною", - пояснив він.

Відмова Індії від російської нафти - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після того як Сполучені Штати ввели санкції проти російських нафтових корпорацій "Лукойл" і "Роснефть", потоки "чорного золота" з Росії на великі нафтопереробні заводи Індії впадуть практично до нуля.

Раніше стало відомо, що державні нафтопереробні підприємства Індії нині відмовляються від закупівель російської нафти через посилення тиску на Нью-Делі з боку Вашингтона щодо закупівель російської нафти і погроз введення жорстких мит.

Напередодні повідомлялося, що Росія та її економічний партнер Індія по гарячих слідах підписали протокол про посилення співробітництва у сфері алюмінію, добрив, залізничного транспорту та гірничодобувних технологій.

Читайте також:

Про джерело: Truth Social

Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

нафта ціни на нафту новини Індії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"В день смерті Кузьми": Могилевська потрапила в серйозне ДТП, що відомо

"В день смерті Кузьми": Могилевська потрапила в серйозне ДТП, що відомо

21:41Зірки
Фірташ, соратник Медведчука і не тільки: Зеленський повідомив про санкційні рішення

Фірташ, соратник Медведчука і не тільки: Зеленський повідомив про санкційні рішення

21:35Політика
РФ готує масовий удар найближчим часом: названо цілі та міста під загрозою

РФ готує масовий удар найближчим часом: названо цілі та міста під загрозою

21:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни: велике везіння вже поруч

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни: велике везіння вже поруч

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

Останні новини

21:41

"В день смерті Кузьми": Могилевська потрапила в серйозне ДТП, що відомо

21:38

Світло буде лише у "вікнах": ДТЕК та ЦЕК оновили графіки на вівторок, 3 лютогоФото

21:35

Фірташ, соратник Медведчука і не тільки: Зеленський повідомив про санкційні рішення

21:32

Як зігрітися в будинку без опалення: названо несподівані способи обігріву житла

21:32

Як швидко очистити унітаз від стійкого нальоту: просте рішення, яке варто спробувати

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - ЛитвинПовна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин
21:01

РФ готує масовий удар найближчим часом: названо цілі та міста під загрозою

20:44

Годин із світлом стало більше - коли не буде світла в Черкаській області 3 лютого

20:27

Сантехнік розкрив головний секрет: простий трюк миттєво усуває засмічення в трубіВідео

20:21

Коли не буде світла в Запоріжжі та області - нові графіки на 3 лютого

Реклама
20:03

Якщо авто довго простоює: експерти розповіли, як правильно заряджати акумулятор

19:47

Дніпро зустріне лютий по-особливому: що готує погода у найближчі дні

19:39

"Допоможе закінчити війну в Україні": Індія зупиняє купівлю нафти РФ - Трамп

19:31

Не кіт і не собака: дівчина завела незвичайного вихованця і її вибір підірвав Мережу

19:10

Боротьба з балістикою може стати одним з головних викликів для УкраїниПогляд

19:07

"Війну треба завершувати": Зеленський заявив про готовність до реальних кроківФото

19:04

Морози почнуть відступати: названо дату потепління

18:58

Ветеринари назвали 8 ознак того, що кіт радий поверненню господаря додому

18:57

Історичний удар: ЗСУ вперше знищили "Солнцепьок" на території РФ

18:49

Стратегічна галузь РФ під загрозою: ЄС готує жорсткий пакет санкцій

18:43

Пес під час прогулянки зробив відкриття століття: який скарб він знайшов і деВідео

Реклама
18:36

Обшуки не завадили: Uvape розширює мережу з продажу нелегальних електронних сигарет

18:33

Рік допомоги та небайдужості: "FoodTruck — їжа без кордонів" нагодував понад пів мільйона українців

18:24

Важливі об'єкти росіян злетіли в повітря: подробиці потужних ударів ЗСУ по цілях РФ

18:05

Світовий демографічний гігант: названо місто, де живе більше людей, ніж в усій Україні

18:03

Одразу декілька регіонів трусило: в Україні стався сильний землетрус

17:52

Стрілянина на Черкащині: Міністра МВС Клименка закликають дати відповіді, а не "стандартну відмовку"

17:52

Чому не можна сушити одяг на батареях: звичка, яка шкодить здоров'ю

17:47

Графіки відключення світла стануть жорсткішими - українцям назвали причину

17:46

Епоха Ярмоленка може завершитися: Костюк готує несподіваного кандидата на фланг

17:32

В НАБУ показали росіянам, як впливати на держоргани без єдиного пострілу, – експерт про конкурс на керівника митниці

17:19

РФ намагається прорвати оборону на кордоні: полковник назвав два напрямки

17:17

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

16:58

Вчені назвали продукти, які непомітно підвищують тиск: що варто прибрати з раціону

16:56

Кремль погодився - названо місце переговорів Путіна і Зеленського , чого він них чекатиВідео

16:48

Весілля переможниці "Холостяка" зірвалося: Інну Бєлень довели до сліз

16:45

РФ на Донеччині скинула авіабомбу на будинок, де була сім'я з 5 людей: є загибліФото

16:28

Робота мрії на краю світу: в Антарктиді відкрили набір за солідну зарплату

16:08

Кім: Україна не має часу, щоб роками чекати, поки російська економіка зазнає краху

16:05

Вдарять морози під -30°C: синоптикиня назвала дату екстремального похолодання

16:03

Людство могло назавжди зникнути з лиця Землі: що сталося 900 тисяч років тому

Реклама
15:47

ЗМІ з'ясували доходи ЦПК Шабуніна: понад 8 млн доларів і всього один аудит за 14 років

15:17

РФ майже готова до масованого удару, названо ймовірну дату - загроза висока

15:17

У Харкові росіяни обстріляли ринок з людьми: є влучання та постраждалі

15:10

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

14:59

Як за прикметами на Стрітення зрозуміти, коли прийде весна

14:42

На Полтавщині тримається лютий холод: коли мороз піде на спад

14:23

Електрик розповів, як правильно підключати генератор до будинку

14:16

Енергетики відновили стан енергосистеми після аварії - Зеленський

14:11

Удари "Цирконом" та "Орєшніком" націлені не на фронт: Ігнат назвав справжню мету

14:00

Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти