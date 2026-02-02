'Допоможе закінчити війну в Україні': Індія зупиняє купівлю нафти РФ - Трамп

Країна купуватиме набагато більше нафти у США і, можливо, у Венесуелі.

Індія погодилася припинити закупівлю російської нафти/ Колаж: Главред, фото: скриншот, Білий дім, ddnews.gov.in/

Що сказав Трамп:

Індія погодилася припинити купівлю російської нафти

Країна планує значно збільшити закупівлі у США та Венесуели

Лідер США наголошує, що такий крок допоможе завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що що прем'єр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти.

Країна планує купувати набагато більше в США і Венесуелі. Таку заяву американський лідер зробив у своїй соцмережі Truth Social після телефонної розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Для мене було честю поговорити сьогодні вранці з прем'єр-міністром Індії Моді. Він один з моїх найкращих друзів і впливовий та шанований лідер своєї країни. Ми обговорили багато питань, зокрема торгівлю і припинення війни між Росією та Україною. Він погодився припинити закупівлі російської нафти і купувати набагато більше нафти у США і, можливо, у Венесуели. Це допоможе припинити війну в Україні, яка відбувається прямо зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей", - написав Трамп.

Крім того, президент США додав, що Вашингтон погодився з негайним вступом в силу торговельної угоди з Індією. Вона передбачає, що США будуть стягувати знижене взаємне мито, зменшивши його з 25% до 18%.

Чому відмова Індії від нафти РФ більш пріоритетна

Існує думка, що відмова китайських компаній від російської нафти може серйозно вплинути на позицію країни-агресора РФ на ринку. Однак це не зовсім так. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла аналітик і експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус. За його словами, головний акцент зараз має бути на Індії.

Експерт зазначив, що Індія закуповує близько 1,6-1,8 млн барелів нафти на день. Китай трохи менше - близько 1,5 млн. Тому відмова Індії стала б дійсно серйозним ударом по позиціях Росії на ринку.

"Думаю, зараз усі дипломатичні зусилля зосередяться саме на цьому напрямі: з одного боку, посилять санкційний тиск на компанії, що працюють із Росією, щоб залякати індійський бізнес; з іншого - вестимуть агітаційну роботу серед арабських країн, щоб вони збільшили видобуток. Це має переконати Індію, що відмова від російської нафти буде для неї безпечною", - пояснив він.

Відмова Індії від російської нафти - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після того як Сполучені Штати ввели санкції проти російських нафтових корпорацій "Лукойл" і "Роснефть", потоки "чорного золота" з Росії на великі нафтопереробні заводи Індії впадуть практично до нуля.

Раніше стало відомо, що державні нафтопереробні підприємства Індії нині відмовляються від закупівель російської нафти через посилення тиску на Нью-Делі з боку Вашингтона щодо закупівель російської нафти і погроз введення жорстких мит.

Напередодні повідомлялося, що Росія та її економічний партнер Індія по гарячих слідах підписали протокол про посилення співробітництва у сфері алюмінію, добрив, залізничного транспорту та гірничодобувних технологій.

