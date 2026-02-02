Вдарять морози під -30°C: синоптикиня назвала дату екстремального похолодання

Україну накриє потужний антициклон із екстремальними мінусами.

Погода в Україні 3 лютого / Фото: ua.depositphotos.com

Погода в Україні у вівторок, 3 лютого, буде дуже холодною, оскільки в країну продовжує надходити арктичне повітря. Стовпчики термометрів опустяться до -28 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Найближчої ночі температура повітря в більшості регіонів опуститься до екстремальних -22…-28 градусів, на південному заході, півдні та південному сході - до -17…-22.

Вдень, попри присутність сонця, справжнього тепла відчути не вдасться. Стовпчики термометрів показуватимуть -14...-20°C. Відносно комфортною погода залишиться лише на півдні (-4...-11°C) та на Закарпатті, де температура коливатиметься близько нуля.

"Антициклон організує суху погоду - на карті внизу добре видно, як він затягує холодяку до нас прямісінько з Арктики, зараз ми спостерігаємо ультраполярне вторгнення холоду", - розповіла синоптикиня.

Антициклон забезпечить суху погоду без опадів. Проте Наталка Діденко попередила про оманливість лютневого сонця.

"Вночі - ясні зорі, чисте небо, вдень - сонце, яке можна відчути тепліше хіба що притулившись носом чи лобом до шиби", - зазначила вона.

Погода в Україні 3 лютого / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Києві 3 лютого

Київ у вівторок, 3 лютого, опиниться в зоні суворого холоду. Вночі у столиці прогнозують -22…-25 градусів, в вдень -12…-15. На дорогах і тротуарах зберігається ожеледиця.

Коли можливе послаблення морозів

Екстремальні морози протримаються недовго. За прогнозом Діденко, вже з 5 лютого прогнозується суттєве послаблення холодів. Температура повітря піде вгору, проте разом із теплом в Україну прийдуть опади та посилиться вітер.

"Нагадую, що на календарі - зима. Тому після очікуваного потепління знову цілком ймовірне серйозне похолодання", - додала синоптикиня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Скільки такі потужні морози можуть протриматися - прогноз

В інтерв’ю Главреду начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха прогнозує, що така холодна погода збережеться щонайменше до 4 лютого.

За її словами, вдень прояснення та сонце додають хоча б мінімального тепла, однак уночі за умов високого атмосферного тиску, антициклону та надходження холодного повітря відбувається інтенсивне вихолодження приземного шару. За відсутності хмар теплове випромінювання швидше втрачається, тому температура різко знижується, що й спричиняє сильні морози.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Також 2 лютого в Одесі збережеться холодна та вітряна погода без істотних опадів. Вночі -10…-12 °C, вдень -8…-10 °C, через вітер мороз відчуватиметься до -17 °C.

Крім цього, 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

