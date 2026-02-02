Годин із світлом стало більше - коли не буде світла в Черкаській області 3 лютого

У Черкаській області 3 лютого за розпорядженням НЕК "Укренерго" запровадять графіки відключення електроенергії для населення та обмеження потужності.

https://glavred.net/energy/chasov-so-svetom-stalo-bolshe-kogda-ne-budet-sveta-v-cherkasskoy-oblasti-3-fevralya-10737449.html Посилання скопійоване

Графіки відключень Черкаси - графіки для Черкаської області на 3 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

"Черкасиобленерго" опублікувало графіки відключень світла для Черкас і області на 3 лютого

Обмеження будуть діяти протягом всієї доби

Завтра, 3 лютого, по всій території Черкащини будуть діяти графіки відкючення світла для населення таобмеження потужності для бізнесу та промисловості. Про те, коли не буде світла в Черкасах та області повідомило "Черкасиобленерго".

В обленерго повідомили, що обмеження будуть діяти через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у Черкаській області 3 лютого, за розпорядженням НЕК "Укренерго".

відео дня

Графіки відключення світла в Черкаській області на 3 лютого / Скріншот

Відключення світла 3 лютого Черкаська область черга 1.1

1.1: 00:00 – 03:30, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

Відключення світла 3 лютого Черкаська область черга 1.2

1.2: 01:00 – 04:30, 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 22:30

Відключення світла 3 лютого Черкаська область черга 2.1

2.1: 02:30 – 06:30, 08:30 – 12:30, 14:30 – 18:30, 20:30 – 00:00

Відключення світла 3 лютого Черкаська область черга 2.2

2.2: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 00:00

Відключення світла 3 лютого Черкаська область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 04:30 – 08:30, 10:30 – 14:30, 16:30 – 20:30, 22:30 – 00:00

Відключення світла 3 лютого Черкаська область черга 3.2

3.2: 00:00 – 00:30, 03:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 21:00 – 00:00

Відключення світла 3 лютого Черкаська область черга 4.1

4.1: 02:00 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:30

Відключення світла 3 лютого Черкаська область черга 4.2

4.2: 00:00 – 02:30, 05:00 – 09:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 00:00

Відключення світла 3 лютого Черкаська область черга 5.1

5.1: 00:00 – 01:30, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00

Відключення світла 3 лютого Черкаська область черга 5.2

5.2: 01:30 – 05:00, 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30, 19:30 – 23:00

Відключення світла 3 лютого Черкаська область черга 6.1

6.1: 00:30 – 04:00, 06:30 – 10:30, 12:30 – 16:30, 18:30 – 22:00

Відключення світла 3 лютого Черкаська область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:00, 05:30 – 09:30, 11:30 – 15:30, 17:30 – 21:30, 23:30 – 00:00

Крім того, згідно з вказівкою "Укренерго", для промислових підприємств і бізнесу регіону протягом вієї доби діятимуть діятимуть графіки обмеження потужності.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, масові відключення електроенергії та системні аварії в Україні можуть повторюватися й надалі, повністю виключати такий сценарій не варто. Таку оцінку озвучив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.

На тлі регулярних знеструмлень генератор для дому стає важливим резервним джерелом живлення, однак неправильне його підключення та нехтування елементарними правилами безпеки часто призводять до пожеж, виходу з ладу техніки й навіть травм. Американський електрик Джоел Уортінгтон роз’яснив, як безпечно користуватися генератором у побуті та уникнути типових помилок.

У ніч на понеділок, 2 лютого, завершилося так зване енергетичне перемир’я, після чого Росія знову відновила удари по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред