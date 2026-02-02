Коли не буде світла в Запоріжжі та області - нові графіки на 3 лютого

У Запорізькій області 3 лютого за розпорядженням НЕК "Укренерго" запровадять графіки відключень електроенергії для стабілізації роботи енергосистеми.

Коли не буде світла в Запоріжжі та області - графіки відключень на 3 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Обленерго опублікувало графіки відключень для Запорізької області на 3 лютого

Відключення будуть діяти протягом всієї доби

За розпорядженням НЕК "Укренерго" в Запорізькій області завтра, 3 лютого, будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Про те, коли не буде світла в Запоріжжі та області повідомило "Запоріжжяобленерго".

В обленерго зазначили, що за вказівкою НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми 3 лютого в Запорізькій області запроваджуватимуть погодинні графіки відключення електроенергії.

Часові проміжки відсутності світла визначатимуться за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикань.

Графік відключення світла в Запорізькій області на 3 лютого / Скріншот

Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 1.1

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 3.2

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 5.2

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Окрім цього, протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі, що охоплюють п’ять черг.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація з відключеннями електроенергії для населення в Україні ускладнюватиметься. Про це повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Водночас українським енергетикам вдалося повністю стабілізувати роботу енергосистеми після технологічної аварії, що сталася у суботу, 31 січня, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після відновлення електропостачання у помешканнях без опалення подальші відключення світла застосовуватися не будуть, уточнив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

