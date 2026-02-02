Коли не буде світла в Запоріжжі та області - нові графіки на 3 лютого

Про що йдеться у матеріалі:
- Обленерго опублікувало графіки відключень для Запорізької області на 3 лютого
- Відключення будуть діяти протягом всієї доби
За розпорядженням НЕК "Укренерго" в Запорізькій області завтра, 3 лютого, будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Про те, коли не буде світла в Запоріжжі та області повідомило "Запоріжжяобленерго".
В обленерго зазначили, що за вказівкою НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми 3 лютого в Запорізькій області запроваджуватимуть погодинні графіки відключення електроенергії.
Часові проміжки відсутності світла визначатимуться за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикань.
Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 1.1
1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 1.2
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 2.1
2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 2.2
2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 3.1
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 3.2
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 4.1
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 4.2
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 5.1
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 5.2
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 6.1
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 3 лютого Запорізька область черга 6.2
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Окрім цього, протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі, що охоплюють п’ять черг.
Як знайти свою групу відключень Запорізька область
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.
Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.
Як знайти групу відключень Запорізький район
Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.
Чому немає світла Запоріжжя
Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.
Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області
Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.
Відключення світла - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація з відключеннями електроенергії для населення в Україні ускладнюватиметься. Про це повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.
Водночас українським енергетикам вдалося повністю стабілізувати роботу енергосистеми після технологічної аварії, що сталася у суботу, 31 січня, зазначив президент Володимир Зеленський.
Після відновлення електропостачання у помешканнях без опалення подальші відключення світла застосовуватися не будуть, уточнив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
