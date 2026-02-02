Рус
Читати російською
Дніпро зустріне лютий по-особливому: що готує погода у найближчі дні

Руслан Іваненко
2 лютого 2026, 19:47
Хмарність і вітер впливають на відчуття холоду, навіть коли температура почне повільно зростати.
Дніпро
Холод збережеться кілька днів поспіль / Фото: gorod.dp.ua

Коротко:

  • Морози до -16°C і відчуття холоду до -21°C
  • Без опадів, але з ожеледицею на дорогах
  • До четверга — незначне послаблення морозів

Перший тиждень лютого принесе мешканцям Дніпра стійку зимову погоду з холодним повітрям та переважно похмурим небом. За сервісу sinoptik, синоптична ситуація залишатиметься стабільною — температура триматиметься нижче нуля, а хмари поступово домінуватимуть над містом протягом трьох днів поспіль.

Вівторок, 3 лютого

Місто опиниться в епіцентрі ультраполярного вторгнення повітряних мас. Нічні та ранкові години відзначаться показниками -15…-16°C, проте через вологість і вітер температура відчуватиметься як -21°C. Попри сонячну погоду вдень, стовпчики термометрів не піднімуться вище -10…-12°C. Опадів не прогнозується, однак на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Як зазначали предки: "Якщо місяць заковзав, у хмару білий ріг встромив — буде добре жито і борошно в сито". Молодий місяць у хмарах передбачав хороший урожай, а ясне небо — недорід. Яскраво-червоний захід сонця 3 лютого прогнозував морозний і ясний наступний день, а ясна погода — ранню весну.

Погода в Дніпрі 3 лютого
Погода в Дніпрі 3 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Середа, 4 лютого

Ранок почнеться з -14°C, які протримаються до обіду. Вітер послабшає до 0,3–0,5 м/с, через що перебування на вулиці стане дещо комфортнішим. Денний максимум очікується на рівні -8°C. Небо залишатиметься переважно ясним, а ймовірність опадів мінімальна — лише 2%. Атмосферний тиск стабільний — 757–758 мм рт. ст.

У давнину цей день вважали оплотом заметілі, хурделиці та морозу. Погоду передбачали за станом віконниць і "сніжних візерунків": якщо вони підіймалися вгору — мороз тривав, якщо нахилялися — чекали відлиги.

Погода в Дніпрі 4 лютого
Погода в Дніпрі 4 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Четвер, 5 лютого

Ранок ще буде морозним — близько -10°C, однак удень температура підніметься до -6°C. Основною особливістю дня стане суцільна хмарність та посилення вітру до 3,9 м/с, через що холод відчуватиметься як -12°C. Опадів знову не передбачається.

За спостереженнями предків, погоду цього дня визначали за поведінкою тварин: якщо білка під час морозу залишала гніздо — очікували відлиги, а крик синиці вранці віщував сильні морози.

Погода в Дніпрі 5 лютого
Погода в Дніпрі 5 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Коли морози почнуть відступати – прогноз синоптикині

За оцінкою Наталки Діденко, погода залишатиметься сухою через домінування антициклону, проте на дорогах збережеться небезпечна ожеледиця. Такі умови триватимуть щонайменше до 5 лютого.

Після цього очікується помітне потепління, яке супроводжуватиметься опадами та посиленням вітру. Водночас синоптикиня попереджає: слідом за потеплінням можлива нова хвиля похолодання.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Крім того, синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 3 лютого в Україні втримаються сильні морози. Найближчої ночі температура повітря опуститься до 22-28 градусів морозу. На південному заході, півдні та південному сході буде -17...-22 градуси. Вдень буде також мороз.

Також 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра Днепропетровщина прогноз погоди Погода в Дніпрі
Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни: велике везіння вже поруч

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни: велике везіння вже поруч

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

