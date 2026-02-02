Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

Національний банк України переглянув вартість іноземних валют на 3 лютого.

Курс валют в Україні на 3 лютого / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 3 лютого

Наскільки подешевшав євро

Скільки коштуватиме злотий 3 лютого

На вівторок, 3 лютого, Національний банк України підвищив курс долара США. Водночас євро та польський злотий подешевшали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара США встановлено на рівні 42,97 грн/дол., що вище за показник 2 лютого (42,81 грн/дол.). Таким чином, американська валюта подорожчала майже на 16 копійок.

Водночас курс євро знизився. НБУ встановив його на рівні 50,91 грн/євро проти 51,02 грн/євро днем раніше. Європейська валюта подешевшала приблизно на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,09/43,12 грн/дол., а євро - 50,90/50,94 грн/євро.

Курс злотого на 3 лютого

Польський злотий також знизився в ціні. Його курс встановлено на рівні 12,07 грн/злотий, що нижче за показник 2 лютого (12,12 грн/злотий). Злотий подешевшав приблизно на 5 копійок.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют до кінця зими - прогноз

Економіст Олександр Хмелевський прогнозує, що у лютому 2026 року курс гривні до основних іноземних валют залишатиметься відносно стабільним. Після поточної корекції долар коливатиметься в межах 42,5-43,5 грн, а євро - 50-52,5 грн.

За його словами, у лютому попит на валюту в Україні буде помірним, а Національний банк має достатні міжнародні резерви, щоб підтримувати курсову стабільність. Водночас експерт застеріг, що закріплення долара вище позначки 43,5 грн може спровокувати нову хвилю девальвації гривні.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 2 лютого Національний банк України трохи зміцнив гривню. Курс долара встановлено на рівні 42,81 грн, що на 4 копійки менше, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами президента Асоціації українських банків Андрія Дубаса, гривнявідносно стабільна до долара, проте слабшає щодо євро через глобальні економічні чинники. У січні курс долара коливався в межах 42,35-43,41 грн, а євро зріс з 49,79 до 51,23 грн.

Водночас у 2026 році суттєвих коливань курсу гривні не прогнозується. Голова Комітету економістів України Андрій Новак пояснив, що стабільність на валютному ринку забезпечують міжнародна фінансова підтримка та достатнє фінансування армії.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

