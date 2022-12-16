ФІФА відмовилася пустити Зеленського виступити з промовою про мир у фіналі ЧС-2022 з футболу - CNN

Міжнародна федерація футболу відмовила президенту України Володимиру Зеленському, коли він попросив виступити на фіналі чемпіонату світу з футболу.

ФІФА відмовилася пустити Зеленського виступити з промовою про мир у фіналі ЧС - 2022 з футболу / скріншот з відео та УНІАН

Міжнародна федерація футболу (FIFA) відхилила прохання українського лідера Володимира Зеленського дати дозвіл на його виступ з посланням про мир в Україні на фінальному матчі ЧС-2022 з футболу в Катарі в неділю 18 грудня (між збірними Аргентини та Франції). Про це повідомляє американський канал CNN з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, Офіс президента України запропонував ФІФА, щоб Зеленський з'явився у відеозверненні перед уболівальниками на стадіоні перед початком матчу. І на Банковій дуже були здивовані негативною відповіддю.

"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для більшого блага", − кажуть українські чиновники. Також достовірно невідомо, чи хотів Зеленський виступити в прямому ефірі або заздалегідь записати відео.

Джерело зазначають, однак, що переговори між ОП і FIFA все ще тривають.

Нагадаємо, раніше, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН і жорстко розповів про спробу Росії уникнути відповідальності за військові злочини в раніше окупованих регіонах України.

"Ви прекрасно знаєте, що будуть говорити представники Росії на ці звинувачення в злочинах. Вони це вже неодноразово говорили... Вони будуть звинувачувати всіх, аби виправдати себе. Будуть говорити, що є різні версії, а правдиву неможливо встановити. Будуть говорити, що тіла підкинули, а відео постановочні", – заявив він тоді.

Пізніше, 20 липня, перша леді України Олена Зеленська виступила перед Конгресом США. У своїй промові вона закликала передати українським військовим системи ППО.

"США, на жаль, знають на власному досвіді, що таке терористичні атаки та їх наслідки, і вміють боротися з терористами. Допоможіть нам зупинити цей терор проти українського народу", - заявила Зеленська.

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