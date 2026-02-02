Рус
Як зігрітися в будинку без опалення: названо несподівані способи обігріву житла

Олексій Тесля
2 лютого 2026, 21:32
Ключове – згуртуватися і допомагати насамперед самим собі, а також реагувати на проблеми на рівні дому, каже Вадим Литвин.
Опалення
Як поліпшити ситуацію з опаленням / Колаж: Главред, фото: freepik

Важливе із заяв Литвина:

  • Варто зосередитися на простих, але дієвих кроках на рівні будинку
  • Окрему увагу варто приділити стоякам у місцях загального користування
  • Ключове – згуртуватися і допомагати насамперед самим собі

Голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин прокоментував питання про те, що можна порадити тим, хто вже зараз думає, як поліпшити умови проживання в будинку, де є перебої або тривала відсутність опалення.

"Перш за все варто зосередитися на простих, але дієвих кроках на рівні будинку. У багатьох містах, наскільки відомо, з систем зливали воду, щоб уникнути розморожування. Відповідно, мінімум, що потрібно зробити, – отримати доступ до підвалів і технічних приміщень. У будинках з ОСББ або ЖБК це зазвичай простіше, але і з керуючими компаніями це питання можна вирішити", – пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що також варто створити невелику ініціативну групу мешканців, яка проконсультується з фахівцями або майстрами: де доцільно злити воду, і як це зробити, щоб не створити "болото" в підвалі або "каток" біля будинку; які ділянки є найбільш вразливими.

"Обов'язково варто оглянути підвали: закрити продухи, утеплити вікна, ліквідувати щілини. Для цього часто достатньо пінопласту, плівки або інших доступних матеріалів. Зібравшись на півдня, мешканці можуть істотно зменшити тепловтрати будинку", - зазначив він.

За словами співрозмовника, якщо на горищі або в підвалі є відкриті, неутеплені труби опалення, їх варто доутеплити. При цьому бажано використовувати якісний утеплювач, але навіть тимчасові рішення значно покращують ситуацію.

"Окрему увагу варто приділити стоякам у місцях загального користування. Якщо двері або вікна там постійно відкриті, холодне повітря потрапляє всередину і створює ризик аварій. У таких місцях можна тимчасово закрити отвори плівкою, ущільнювачами, поролоном або іншими матеріалами. Якщо ж якийсь стояк не використовується, його доцільно правильно злити і залишити в сухому стані, щоб уникнути пошкоджень", - радить він.

Як зігрітися в будинку без опалення: названо несподівані способи обігріву житла
/ Главред

Голова правління Асоціації енергоаудиторів переконаний у тому, що зараз ключове - згуртуватися і допомагати насамперед самим собі, а також реагувати на проблеми на рівні будинку значно швидше і ефективніше, ніж чекати втручання ззовні.

"Повністю вирішити всі проблеми зараз неможливо – масштаби пошкоджень безпрецедентні. Але мінімізувати наслідки, пройти цей сезон більш-менш прийнятно і підготуватися до наступного цілком реально. За умови, що не чекати, поки хтось прийде і зробить це за вас, а починати з власного будинку. І саме тоді ворогу стане очевидно: такі дії не працюють", – додав Литвин.

Відключення опалення: погляд фахівця на відновлення

Керівник аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував шанси на відновлення подачі тепла і нормальну роботу комунальних служб Києва після масштабних атак з боку РФ. Експерт зазначив, що переведення житлових будинків на мобільні міні-котельні — процес далеко не швидкий: для цього необхідні трудомісткі технічні заходи, які неможливо реалізувати без ретельної підготовки і значних ресурсів.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про персону: Вадим Литвин

Вадим Литвин — український експерт у сфері енергоефективності, енергоаудиту та енергоменеджменту. Голова правління Асоціації енергоаудиторів України. Працював над впровадженням систем моніторингу енергії й аудиту, а також є автором публікацій та вебінарів з енергоефективності, включно з темами налаштування індивідуальних теплових пунктів та підготовки будівель до холодного періоду.

Є автором матеріалів для українських медіа на тему підготовки будинків до відключень енергопостачання, зокрема в умовах дії обмежувальних заходів чи аварійних ситуацій.

опалення Вадим Литвин
