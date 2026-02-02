Кремль погодився - названо місце переговорів Путіна і Зеленського , чого він них чекати

Зустріч Зеленського і Путіна потрібна для обговорення ключових аспектів мирної угоди, зокрема територій та Запорізької АЕС, наголосили в МЗС України.

Переговори Зеленського і Путіна - де і коли вони відбудуться і чого чекати / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Коли і де можуть відбутись переговори Зеленського і Путіна

Яку умову виставили Зеленському для переговорів з Путіним

Які теми будуть обговорюватись на зустрічі Путіна і Зеленського та які можливі наслідки переговорів

Переговори за посередництва США, що відбулися в Абу-Дабі, породили обережні очікування щодо подальших кроків — аж до потенційної зустрічі на найвищому рівні між Володимиром Зеленським і диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Втім, із Кремля вже прозвучали чіткі умови для організації переговорів з українським президентом.

Главред зібрав головне, що варто знати про можливі переговори Зеленського з Путіним.

Коли можуть відбутись переговори Зеленського і Путіна

Тристоронні переговори в Абу-Дабі за участі США, України та Росії пройшли у позитивному ключі й відкрили можливість для потенційної зустрічі президента Володимира Зеленського з воєнним злочинцем та президентом країни-агресорки РФ Володимиром Путіним.

За підсумками перемовин, що відбулися 23–24 січня, сторони не виключають проведення найближчим часом нових зустрічей у цьому ж форматі в Абу-Дабі, а їхній результат може визначити, чи відбудеться особистий контакт між лідерами України та Росії.

Як повідомляє Axios із посиланням на неназваних американських посадовців, у Вашингтоні розглядають ці переговори як важливий етап переходу до наступної фази діалогу щодо врегулювання війни в Україні.

"Ми дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленського", — повідомив один із посадовців США на умовах анонімності.

Представники США також припускають, що успішне продовження перемовин і досягнення конкретних зрушень можуть створити підґрунтя для зустрічі Зеленського й Путіна, яка теоретично могла б пройти в Києві або Москві та стати знаковою подією після тривалої перерви у прямих контактах.

"Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися перед зустріччю лідерів. Ми не думаємо, що ми далеко від цього. Якщо ми продовжимо рухатися поточним шляхом, ми дійдемо до цього", — вказав американський чиновник.

Яку умову виставили Зеленському для переговорів з Путіним – де можуть відбутись переговори

28 січня помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що зустріч Володимира Зеленського з Путіним може відбутись у Москві.

В коментарі російським пропагандистським ЗМІ він зазначив, що Путін неодноразово заявляв про готовність прийняти українського президента у Москві за умови його реальної налаштованості на переговори.

Також Ушаков запевнив, що у разі візиту Зеленському нібито гарантуватимуть безпеку. За його словами, тема можливої зустрічі Путіна та Зеленського неодноразово порушувалася під час телефонних розмов президента РФ із президентом США Дональдом Трампом.

"І під час цих розмов Трамп, зокрема, пропонував нам розглянути таку можливість", - сказав Ушаков.

Зеленський запросив Путіна до Києва

У відповідь президент України Володимир Зеленський категорично відкинув ідею проведення зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, запросивши його приїхати до Києва. Про це глава держави сказав під час розмови з журналістами, передає РБК-Україна.

"Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним у Москві. Це так само як з Путіним зустрічатися у Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно", - сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Україна налаштована на предметні домовленості, спрямовані на реальне завершення війни, і зацікавлена в такій зустрічі лідерів, яка могла б дати практичний результат. Він також зауважив, що коли одна зі сторін не прагне до переговорів, але не може відкрито про це заявити, тоді й з’являються пропозиції провести зустріч у Москві, що, за його словами, є цілком очевидним.

Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

Президент вкотре наголосив на серйозності намірів України щодо припинення війни, зазначивши, що Київ готовий розглядати будь-який реальний формат переговорів на рівні глав держав. Він визнав, що важко прогнозувати результат такої зустрічі, однак переконаний, що він у будь-якому разі був би більш значущим, ніж нинішня ситуація.

Також Зеленський зазначив, що Україна послідовно підтримує участь європейських партнерів у переговорному процесі, хоча не впевнений, що інші сторони погодяться на такий формат саме під час обговорення найскладніших питань на рівні лідерів, а не, наприклад, тем безпекових гарантій.

За його словами, він готовий до будь-якої моделі переговорів, яка справді здатна привести до завершення війни.

"Але в Москві та в Білорусі це просто неможливо й абсолютно зрозуміло чому - тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях", - резюмує галва держави.

Як у Москві відреагували на запрошення Путіна до Києва

Коментуючи заяву Зеленського щодо запрошення Путіна до Києва та відкидання переговорів у Москві, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що очільник Кремля нібито не запрошував президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви для проведення переговорів.

Таким чином Пєсков повністю спростував попередню заяву помічника Путіна Ушакова, який вперше і підняв тему можливих переговорів лідерів країн в Москві.

"Ці заяви ми теж бачили і чули. Я б нагадав, що ініціативно Путін Зеленського нікуди не запрошував і не пропонував жодних зустрічей Зеленському. Про зустріч просив Зеленський. <...> І на це Путін йому відповів, що так, ми готові, але тільки в Москві", — заявив Пєсков.

Дмитро Пєсков / Скріншот

Згодом Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського провести тристоронні переговори на рівні лідерів за участі України, Росії та США для обговорення територіальних питань, зазначив, що такі переговори можливі лише в Москві.

"Зеленський пропонує контакти. Президент Путін зазначив, що переговори можливі в Москві. Ця позиція залишається нашою і послідовною. Ми зберігаємо відкритість для переговорів і готові продовжувати роботу по лінії робочих груп в інтересах врегулювання на Україні", — сказав Пєсков.

Водночас російська сторона запевняє у готовності продовжувати діалог. За словами Пєскова, процес врегулювання війни є складним і багатовимірним: з окремих питань сторони змогли просунутися вперед, тоді як щодо інших досягнення компромісу залишається проблемним. Крім того, він повідомив, що другий етап роботи тристоронньої групи Росія–США–Україна з безпекових питань запланований в Абу-Дабі на середу–четвер.

Які теми можуть обговорюватись на зустрічі Путіна і Зеленського

Президент України Володимир Зеленський готовий до прямої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним задля обговорення найбільш чутливих аспектів можливої мирної угоди, зокрема питань територій і Запорізької атомної електростанції. Водночас основною перепоною на шляху до мирного врегулювання залишається позиція Москви. Про це в інтерв’ю "Європейській правді" повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, Україна розраховує на підписання мирного плану, що складається з 20 пунктів, за умови досягнення згоди щодо всіх положень документа. Наразі ж відкритими залишаються саме найбільш складні питання, які стосуються територій та Запорізької АЕС.

"Саме для їхнього вирішення президент (Зеленський, — ред.) готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати. Утім, перешкодою в мирному процесі й надалі лишається Росія", — сказав глава МЗС.

Проєкт мирного плану з 20-ти пунктів - основні умови / Інфографіка: Главред

Коментуючи питання про те, хто має погоджувати так званий мирний план і який юридичний статус він матиме, очільник МЗС пояснив, що йдеться про рамковий документ із 20 пунктів, який на цьому етапі має двосторонній характер і передбачає підписання Україною та Сполученими Штатами.

"Ну і з Росією – мають підписати США. Станом на зараз обговорюється саме така конструкція, але перемовини ще тривають, це процес. Утім, європейська сторона – з нами, вона присутня в мирному процесі й в домовленостях про безпекові гарантії", — резюмував Сибіга.

Які можливі наслідки переговорів Зеленського і Путіна – чи зможуть вони домовитись

Президент Володимир Зеленський заявляв, що питання територій має обговорюватися безпосередньо між ним і Володимиром Путіним, і цю позицію підтримав Дональд Трамп. Водночас сама по собі можлива зустріч лідерів України та Росії навряд чи приведе до конкретних домовленостей щодо територіального врегулювання. Про це в інтерв’ю Главреду говорив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Я тут тотальний скептик, чому – поясню і наведу аргументи. З огляду на офіційні позиції щодо територіального питання Росії та України, які залишаються незмінними, навіть теоретичний компроміс щодо статусу окупованих територій (чиї вони – українські чи російські) неможливий. Взагалі неможливий. Пропонувати можна різні варіанти, але позиції Києва і Москви діаметрально протилежні, точок дотику немає. Якби не було російської анексії окупованих регіонів, і залишалася б тільки проблема Криму, теоретично можна було б розглядати різні варіанти, то після анексії ще чотирьох областей восени 2022 року ситуація зайшла в глухий кут. Це, до речі, один із головних аргументів, чому так звана всеосяжна мирна угода – тупиковий шлях, який не принесе швидкого миру", - вказав він.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

На його думку, швидкого компромісу очікувати не варто, адже територіальне питання — лише одне з багатьох складних і спірних аспектів. Переговорний процес може розтягнутися на місяці або навіть роки, а за низкою напрямів досить швидко стане зрозуміло, що сторони заходять у глухий кут і домовленостей досягти не вдасться.

Що потрібно, щоб зустріч Зеленського і Путіна відбулась

Фесенко також зазначав, що зустріч Зеленського і Путіна теоретично можлива й ідею такого формату раніше озвучував сам український президент, наполягаючи на участі Дональда Трампа як третьої сторони, необхідної для змістовних переговорів.

Попри згоду Трампа, політолог вважає, що з боку Кремля це може бути пасткою — спробою спровокувати кризу або затягнути переговори. Під час підготовки такої зустрічі, за його словами, неминуче виникатимуть проблеми, зокрема через можливі нові ультиматуми з боку Путіна, який може погоджуватися на контакт лише за умови виконання неприйнятних для України вимог.

"Уявімо, що зустріч відбудеться. Двоє людей, лідери воюючих країн, між якими три з половиною роки триває кривава війна. Велика частина громадян обох країн ненавидять один одного. Два лідери ненавидять один одного ще сильніше. Справа навіть не в тезі про нелегітимність, яку використовує Путін, ні. Тут взаємна ненависть. Їм спілкуватися між собою буде вкрай складно, просто говорити, не те що домовлятися про щось. Якщо не буде модератора цієї зустрічі, тобто третьої сторони, наприклад, лідера країни, де відбуватимуться переговори, то навіть почати розмову буде вкрай складно. Наприклад, якщо зустріч відбуватиметься в Туреччині, то Ердоган, який має добрі стосунки і з Путіним, і з Зеленським, може виступити в ролі такого модератора, щонайменше, він зможе почати цю розмову. А потім можуть бути якісь спроби домовленостей", - вказав він.

Крім того, експерт наголосив, що потенційна зустріч має бути чітко структурованою з визначеним порядком денним. Адже позиції сторін кардинально різняться: Україна наполягає на обговоренні припинення вогню, тоді як Росія прагне змусити Київ погодитися на власні умови мирної угоди.

"Тож я не очікую жодного прориву і жодних конкретних домовленостей від зустрічі Зеленського з Путіним. У найкращому разі – згода на те, що потрібно зустрічатися далі разом із Трампом. Жодних домовленостей про завершення війни чи про будь-що інше там бути не може, хіба що про обмін полоненими, що буде погоджено заздалегідь. Але точно не буде домовленостей про те, як і коли завершувати війну", - резюмує політолог.

Чому Путін не піде на переговори із Зеленським

Крім того, економіст і політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Путіна навряд погодиться на прямі переговори. За його словами воєнний злочинець Володимир Путін не вважає переговори про мир із президентом України Володимиром Зеленським або з представниками європейських організацій відповідними своєму статусу.

Крім того, він не сприймає Україну як суб’єкта світової політики і намагається визначати наше майбутнє без урахування позиції країни. Про це він розповів в інтерв’ю YouTube-каналу "Телеграф UA".

"Я не вірю у перемовини із Зеленським, бо Путін не вважає Україну суб'єктною країною. Він вважає, що Україна є об'єктом для розподілу. От зі США, з Китаєм він готовий вести перемовини щодо долі України", — наголосив він.

Загородній наголосив, що якщо Путін погодиться на прямі переговори з Зеленським, це буде політично невигідно для нього. Російська політична система, сформована вихідцями з КДБ, не вважає Зеленського серйозним і легітимним лідером, через що його недооцінили.

Загородній додає, що Путін навряд чи захоче вести переговори з представниками Єврокомісії і, ймовірно, обмежиться контактами лише з окремими європейськими лідерами, такими як Макрон або представники Великої Британії. На думку експерта, жодних реальних результатів від перемовин із провідними європейськими країнами очікувати не варто.

"Хіба щось поміняється? Хіба Путін поміняє свою позицію, що Україна повинна здатися, як він хоче. Ні, нічого не поміняє. Тому можуть бути розмови, але ні про що. Поки Путін буде при владі, — він буде воювати", — резюмує аналітик.

