"Можуть торгуватися членством України з РФ": Зеленський жорстко звернувся до НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є ризик того, що НАТО не готове ні запросити Україну до блоку, ні зробити її членом.
Відповідна заява була опублікована на сторінці українського президента у Telegram. Глава держави наголосив, що це дуже дивна ситуація, коли Україні не називають ніякі терміни навіть щодо запрошення для вступу в Альянс.
"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", - зазначив президент України.
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