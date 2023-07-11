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"Можуть торгуватися членством України з РФ": Зеленський жорстко звернувся до НАТО

Альона Вороніна
11 липня 2023, 13:39 оновлено 11 липня, 13:47
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Є ризик, що Альянс не готовий обговорювати не лише вступ України до блоку, а й навіть запрошення для вступу, зазначив український президент.
НАТО, Владимир Зеленский
Зеленський жорстко звернувся до НАТО/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є ризик того, що НАТО не готове ні запросити Україну до блоку, ні зробити її членом.

Відповідна заява була опублікована на сторінці українського президента у Telegram. Глава держави наголосив, що це дуже дивна ситуація, коли Україні не називають ніякі терміни навіть щодо запрошення для вступу в Альянс.

"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", - зазначив президент України.

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війна в Україні НАТО Володимир Зеленський вступ до НАТО Північноатлантичний альянс
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