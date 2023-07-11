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Союзники перед початком саміту НАТО досі не сформували відповідь Україні – Politico

Альона Вороніна
11 липня 2023, 09:30 оновлено 11 липня, 09:38
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Відбувалися тривалі та інтенсивні переговори щодо того, що відповісти Україні на її бажання вступити в Альянс. Але узгоджених формулювань щодо цього досі немає.
Союзники перед початком саміту НАТО досі не сформували відповідь Україні – Politico
Союзники перед початком саміту НАТО досі не сформували відповідь Україні / коллаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Союзники НАТО перед першим днем саміту Альянсу, який розпочинається у вівторок, 11 липня, досі не мають узгодженого рішення щодо того, яку відповідь вони дадуть Україні щодо її бажання вступити у Північноатлантичний альянс.

Про це повідомляє Politico. У виданні розповіли, що раніше відбувалися тривалі та інтенсивні переговори щодо того, що має бути зазначено у комюніке саміту щодо України та її євроатлантичних прагнень. Проте чітких узгоджених формулювань щодо України досі немає.

Але у той же час один з дипломатів країн НАТО розповів журналістам, що "досягнуто великого прогресу і він на 100% оптимістичний", і домовленість "дуже близько".

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Зазначається, що посадовці, які ведуть перемовини з цього питання, проведуть чергову зустріч 11 липня уже паралельно з самітом.

Також у виданні зазначають, що є дві країни, які виступають проти більш рішучих формулювань – Німеччина і США.

Один з німецьких посадовців анонімно сказав журналістам за день до початку саміту, що "для запрошення України у НАТО і конкретних кроків до членства ще не час". Також цей самий посадовець розповів, що серед союзників немає консенсусу.

Відомо, що засідання новоствореної Ради Україна-НАТО заплановане на другу половину дня середи, 12 липня – під кінець саміту.

Саміт НАТО 11-12 липня

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Так генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив участь президента України під час своєї пресконференції. За його словами, в НАТО очікують, що просування України в Альянс може навіть бути без аспектів ПДЧ.

Як повідомляло видання Bild, США хочуть запропонувати Україні вступити до НАТО через кілька місяців після завершення війни без ПДЧ. Однак у Німеччині виступили проти цього. США готові відмовитися від "Плану дії щодо членства" для України, але за умови "проведення подальших реформ".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

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