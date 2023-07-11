Стартував саміт НАТО, де вирішиться доля України в Альянсі: програма першого дня

Під час саміту лідери блоку повинні прийняти рішення щодо того, чи отримає наша держава очікуване запрошення до членства і гарантії безпеки.

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Стартував саміт НАТО, де вирішиться доля України в Альянсі/ колаж: Главред, фото: УНІАН

У столиці Литви Вільнюсі у вівторок, 11 липня, розпочався саміт НАТО, під час якого, зокрема, визначиться доля України у Північноатлантичному Альянсі. Під час заходу лідери військово-політичного блоку повинні прийняти рішення щодо того, чи отримає Українська держава очікуване запрошення до членства і гарантії безпеки.

Захід розпочався відкриттям Громадського форуму НАТО. Офіційне відкриття саміту НАТО заплановане на 13:00.

Програма засідань НАТО

11 липня

09:05 – відкриття Громадського форуму НАТО, розмова з генсеком Єнсом Столтенбергом.

відео дня

11:00 – виступ генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга перед ЗМІ.

11:30 – 13:00 – прибуття учасників саміту, їх короткі виступи.

13:00 – 13:50 – офіційне відкриття саміту. Генеральний секретар НАТО та президент Литви Гітанас Науседа особисто привітають кожного з глав держав та урядів.

14:00-17:00 – зустріч на рівні глав держав і урядів, включно зі Швецією.

15:30 – прибуття голів делегацій із країн-партнерів, їх короткі заяви.

17:00 – пресконференція генсека НАТО.

17:30 – неформальна зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

18:00 – засідання на рівні міністрів оборони під головуванням помічника Генерального секретаря з питань оборонної політики та планування.

19:00 – світська вечеря на рівні глав держав і урядів, організована президентом Литовської Республіки у президентському палаці.

20:00 – світська вечеря на рівні міністрів закордонних справ та міністрів оборони у палаці великих князів Литовських.

12 липня

07:30 – жіночий сніданок. За участю жінок-міністрів закордонних справ і оборони Альянсу та інших запрошених гостей. Публічне вступне слово спецпредставника НАТО з питань жінок, миру та безпеки.

07:45 – прибуття національних лідерів, їх короткі заяви.

09:00 – зустріч на рівні глав держав і урядів за участю Швеції, Індо-тихоокеанських партнерів та ЄС.

13:00 – засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів.

15:30 – пресконференція генерального секретаря НАТО.

Про що говоритимуть на саміті НАТО

На саміті лідери держав-членів НАТО розглянуть виклики, які стоять перед Північноатлантичним альянсом зараз і які можуть виникнути у майбутньому. Зокрема, обговорюватимуться такі питання:

посилення стримування і оборони НАТО,

допомога Україні,

оборонні інвестиції,

партнерство,

обговорення викликів безпеці.

Багато експертів зазначають, що цей саміт має всі підстави стати історичним. Зокрема, Туреччина зняла блокаду вступу Швеції до НАТО. Також буде обговорюватися питання щодо євроатлантичної інтеграції України.

Питання України на саміті НАТО

Під час саміту буде приділена особлива увага Україні. Буде йти мова про узгодження трьох основних аспектів щодо нашої держави. Так, НАТО планує затвердити багаторічну програму підтримки для досягнення повної сумісності збройних сил України і НАТО.

Також особливу увагу приділять питанню членства нашої держави в НАТО. Союзники планують посилити політичні зв'язки з Україною шляхом запуску нової платформи – Рада Україна-НАТО.

Крім цього, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловлював сподівання, що учасники саміту підтвердять, що Україна стане членом Альянсу та узгодять основні кроки на шляху до цього. Зокрема, вже було досягнуто консенсусу про відміну ПДЧ для просування України до вступу в НАТО.

Саміт НАТО 11-12 липня

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Так генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив участь президента України під час своєї пресконференції. За його словами, в НАТО очікують, що просування України в Альянс може навіть бути без аспектів ПДЧ.

Як повідомляло видання Bild, США хочуть запропонувати Україні вступити до НАТО через кілька місяців після завершення війни без ПДЧ. Однак у Німеччині виступили проти цього. США готові відмовитися від "Плану дії щодо членства" для України, але за умови "проведення подальших реформ".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

Водночас видання Politico писало, що союзники НАТО перед першим днем саміту Альянсу досі не мають узгодженого рішення щодо того, яку відповідь вони дадуть Україні щодо її бажання вступити у НАТО.

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