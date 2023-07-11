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Україна не отримає на саміті НАТО запрошення до вступу: в ОП ошелешили прогнозом

Альона Вороніна
11 липня 2023, 11:40 оновлено 11 липня, 11:44
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Наша держава не зможе стати членом Альянсу, поки в країні триває війна. Але можуть бути досягнуті домовленості щодо зброї та гарантій безпеки, каже Подоляк.
Михаиил Подоляк, НАТО
Україна не отримає на саміті НАТО запрошення до вступу, вважає Подоляк/колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Україна не зможе стати членом НАТО, поки триває війна з країною-агресоркою Росією. В Офісі президента України вважають, що наша держава не отримає запрошення до вступу до НАТО на саміті, який розпочався у Вільнюсі у вівторок, 11 липня.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Сніданок з 1+1" у вівторок, 11 липня. Проте, за його словами, можуть бути досягнуті домовленості щодо зброї і гарантій безпеки на період, поки Україна на є членом Альянсу.

"Вже зрозуміло, що НАТО запропонує. Про це Столтенберг вже заявив, відповідні заяви були зроблені і щодо зброї, і щодо гарантій безпеки на момент, поки Україна не є членом НАТО. Це дипломатична складова, і переговори між 31 країною-членом НАТО будуть йти, навіть коли почнуться офіційні засідання. Це нормально, я не бачу в цьому ніякої проблеми. НАТО сьогодні визначається, хто воно, що це за військовий Альянс, з урахуванням того типу війни, в якому знаходиться Україна і Європа в цілому", – сказав радник голови ОП.

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У той же час Подоляк зазначив, що наша держава має чудове лобі – це північна Європа, країни якої хочуть приєднатися до НАТО за прискореною процедурою.

Він закликав дивитися прагматично на те, що Україна не може стати членом НАТО, поки триває війна. Зараз усе, що наша держава може отримати від Альянсу – це додаткові гарантії безпеки і підтримка у вигляді постачання зброї.

Саміт НАТО 11-12 липня

У столиці Литви Вільнюсі у вівторок, 11 липня, розпочався саміт НАТО, під час якого, зокрема, визначиться доля України у Північноатлантичному Альянсі. Під час заходу лідери військово-політичного блоку повинні прийняти рішення щодо того, чи отримає Українська держава очікуване запрошення до членства і гарантії безпеки.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Так генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив участь президента України під час своєї пресконференції. За його словами, в НАТО очікують, що просування України в Альянс може навіть бути без аспектів ПДЧ.

Як повідомляло видання Bild, США хочуть запропонувати Україні вступити до НАТО через кілька місяців після завершення війни без ПДЧ. Однак у Німеччині виступили проти цього. США готові відмовитися від "Плану дії щодо членства" для України, але за умови "проведення подальших реформ".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

Водночас видання Politico писало, що союзники НАТО перед першим днем саміту Альянсу досі не мають узгодженого рішення щодо того, яку відповідь вони дадуть Україні щодо її бажання вступити у НАТО.

Читайте також:

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