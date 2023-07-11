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План входження України до НАТО: Столтенберг розкрив деталі дорожньої карти

Олексій Тесля
11 липня 2023, 11:42 оновлено 11 липня, 11:57
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Союзники пошлють позитивний меседж щодо шляху України до НАТО, впевнений генсек Альянсу.
НАТО, Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг висловився щодо зближення України та НАТО / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів про завершення роботи над заключною декларацією саміту щодо України, де буде чітко прописаний сигнал стосовно її шляху до членства в Альянсі.

Про це він сказав у вівторок у Вільнюсі на публічному форумі, який відбувся перед початком саміту союзників.

"Про проблему членства (України, - ред.) — я очікую, що союзники пошлють ясне позитивне повідомлення про шлях у бік членства для України", - підкреслив він у вівторок у Вільнюсі на публічному форумі, який відбувся перед початком саміту союзників.

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За словами генсека НАТО, він запропонував пакет з трьох елементів з більш практичною підтримкою і різнобічною програмою, щоб забезпечити повну відповідність між українськими і військами НАТО, що наблизить Україну до Альянсу.

"Щоб посилити політичні зв'язки з політичним істеблішментом України і Радою НАТО, у нас буде завтра інавгураційна зустріч з президентом (Володимиром, - ред.) Зеленським. Також ми виключимо вимогу щодо отримання ПДЧ для вступу в НАТО — це перетворить процес членства для України з двоетапного в одноетапний", - зазначив Столтенберг.

Саміт НАТО у Вільнюсі: головне

Як відомо, у столиці Литви Вільнюсі у вівторок, 11 липня, розпочався саміт НАТО, під час якого, зокрема, визначиться доля України стосовно вступу в Північноатлантичний альянс. Під час заходу лідери військово-політичного блоку повинні прийняти рішення щодо того, чи отримає українська держава очікуване запрошення до членства та гарантії безпеки.

Особливу увагу приділять питанню членства України в НАТО. Союзники планують посилити політичні зв'язки з Україною шляхом запуску нової платформи - Ради Україна-НАТО.

За словами Столтенберга, президент України Володимир Зеленський прибуде до Вільнюса, де проходить саміт НАТО, вже сьогодні, 11 липня.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, за даними Bild, США хочуть запропонувати Україні вступити до НАТО через кілька місяців після завершення війни без ПДЧ. Однак у Німеччині виступили проти цього. США готові відмовитися від" плану дії щодо членства "для України, але за умови"проведення подальших реформ".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

Водночас видання Politico писало, що союзники НАТО перед першим днем саміту Альянсу досі не мають узгодженого рішення щодо того, яку відповідь вони дадуть Україні щодо її бажання вступити до НАТО.

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