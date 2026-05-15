Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Резерви йдуть у бій: РФ кидає нові сили на штурм, фронт "кипить"

Олексій Тесля
15 травня 2026, 20:10
google news Підпишіться
на нас в Google
Кремль терміново перекидає нові підкріплення до штурмових підрозділів на півдні.
Резерви йдуть у бій: РФ кидає нові сили на штурм, фронт
ЗСУ дають відсіч росіянам / Колаж: Главред, фото: 56 ОМБр, 22 ОМБр

Головне:

  • У Генштабі назвали най"гарячіші" напрямки фронту
  • Ворог перекидає резерви під Гуляйполем
  • РФ нарощує розвідку в районі Запоріжжя

Російські окупаційні війська продовжують активні спроби атакувати позиції українських захисників одразу на кількох напрямках фронту. Агресор також обстрілює прикордонні райони.

З початку доби кількість атак агресора становить 80, йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

відео дня

Найгарячіші напрямки фронту

  • Південно-Слобожанський напрямок;
  • Куп'янський напрямок;
  • Лиманський напрямок;
  • Слов'янський напрямок
  • Костянтинівський напрямок;
  • Покровський напрямок;
  • Олександрівський напрямок.

РФ терміново перекидає резерви на Гуляйпольському напрямку

Кремль терміново перекидає нове поповнення до штурмових підрозділів 5-ї армії після значних втрат на Гуляйпольському напрямку, повідомив у коментарі Укрінформу прес-секретар Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"За даними розвідки, до Ростовської області з тилових районів Російської Федерації прибув транспорт із 320 військовослужбовцями для укомплектування штурмових підрозділів 5-ї армії, яка зазнала значних втрат у боях під Гуляйполем", — зазначив Волошин.

Гуляйполе
/ Інфографіка: Главред

Він нагадав, що російське командування не виконало поставлені завдання на цьому напрямку і зазнало значних втрат під час спроб наступу.

"Вороже командування, яке отримало завдання до 15 травня захопити Верхню Терсу та Воздвижевку, його не виконало, зазнало втрат і зараз перекидає туди поповнення з тилових районів", — підсумував речник.

Ворог нарощує сили та активізує повітряну розвідку

Російські підрозділи зосереджують особовий склад на Оріхівському напрямку та активізують роботу безпілотників у районах на південь від Запоріжжя, уточнив також Волошин.

"Зараз ворог на Оріхівському напрямку активно намагається проводити заходи з накопичення особового складу на передових позиціях біля населених пунктів Щербаки та Новоандріївка", — сказав він.

Сили оборони України на цьому напрямку не тільки стримують російські атаки, а й проводять активні контратакуючі дії, поступово відновлюючи втрачені позиції, зокрема в районі Приморського на березі колишнього Каховського водосховища. Водночас російські підрозділи безпілотної авіації активізували розвідку

"Зараз противник там проводить активну розвідку, але не виключено, що застосовуватиме й безпілотні літальні апарати для ураження мирних жителів, які там перебувають. Це становить особливу загрозу для них", — наголосив речник.

Резерви йдуть у бій: РФ кидає нові сили на штурм, фронт
/ Главред

У Харківській області Сили оборони порушили логістику росіян

Українські захисники завдали серії ударів по позиціях російських окупаційних сил на Харківщині, знизивши бойові можливості противника на Південно-Слобожанському, розповіли в ДПСУ.

Як повідомляється, цього разу оператори безпілотних систем 4 прикордонного загону уразили ворожу артилерію, транспорт і кілька укриттів.

"Під час чергової бойової роботи аеророзвідка виявила та передала координати ключових цілей ворога. В результаті точних ударів знищено артилерійську гармату, мінометну позицію, три одиниці автомобільної техніки, польовий склад і чотири укриття, в яких окупанти намагалися приховати особовий склад і боєприпаси", — йдеться в повідомленні.

Крім того, було також уражено чотири антени зв’язку, через які російські загарбники координували свої підрозділи та операторів БПЛА.

"Кожна знищена ціль — порушена логістика, ускладнене управління та менше можливостей у ворога вести бойові дії проти українських захисників. Такі дії суттєво підривають управління та бойовий потенціал противника, позбавляючи його можливості ефективно діяти", — зазначили прикордонники.

Дивіться відео - потужний удар по росіянах:

РФ воює в умовах нестачі людських ресурсів: дані ОП

Втрати російської армії наблизилися до обсягу поповнення, через що РФ фактично веде бойові дії в умовах нестачі особового складу. Про це в інтерв'ю Report.az заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.

"Росія, незважаючи на втрати, щодня намагається продовжувати наступальні операції. Основні зусилля противника, як і раніше, зосереджені на Покровському та Олександрівському (Донецька область) напрямках. Можу точно зазначити, що, незважаючи на всі зусилля, збройні сили Росії не мають ані стратегічної, ані оперативної ініціативи", — заявив він.

За його словами, українські захисники зроблять усе необхідне для стабілізації ситуації, зупинки противника та створення умов, за яких він буде змушений сісти за стіл переговорів.

"Скільки триватиме війна, залежить від того, наскільки російське керівництво готове її продовжувати. Україна готова до завершення війни і прагне її закінчити, забезпечити мир на своїй території, де ведуться військові дії, і не вирішувати ці питання військовим шляхом. Ми ніколи не мали наміру вести війну. Те, як довго це може тривати, залежить від їхніх дій. Думки різні. Робити прогнози щодо цієї війни досить складно", — сказав Гнатов.

Ситуація на фронті — новини за темою

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту "DeepState" заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Раніше Олександр Сирський говорив, що українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це сталося з початку контрнаступальної операції.

Нагадаємо, військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з сусідніми підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою в Донецькій області.

Читайте також:

Про персону: Андрій Гнатов

Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України.

27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
лінія фронту Генштаб ЗСУ Владислав Волошин Андрій Гнатов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Його просили кинути зброю: поліція опублікувала відео зі стріляниною на Хмельниччині

Його просили кинути зброю: поліція опублікувала відео зі стріляниною на Хмельниччині

21:33Україна
Допомога на дітей виплачуватиметься за новою схемою: важливі зміни

Допомога на дітей виплачуватиметься за новою схемою: важливі зміни

21:28Економіка
Резерви йдуть у бій: РФ кидає нові сили на штурм, фронт "кипить"

Резерви йдуть у бій: РФ кидає нові сили на штурм, фронт "кипить"

20:10Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

Чи можна "розвінчатися", якщо пара розійшлася: священник дав чітку відповідь

Чи можна "розвінчатися", якщо пара розійшлася: священник дав чітку відповідь

Як позбутися білокрилки на капусті та чим підгодувати рослини у травні: поради

Як позбутися білокрилки на капусті та чим підгодувати рослини у травні: поради

Ольга Мартиновська не буде суддею "МайстерШеф": що сталося

Ольга Мартиновська не буде суддею "МайстерШеф": що сталося

Китайський гороскоп на завтра, 16 травня: Драконам — образи, Козлам — терпимість

Китайський гороскоп на завтра, 16 травня: Драконам — образи, Козлам — терпимість

Останні новини

22:06

Загроза штурму 50-тисячного угруповання: експерт про ризик атаки РФ з півночі

21:52

Бачать майбутнє та емоції: чотири місяці народження з найсильнішим чуттям

21:33

Його просили кинути зброю: поліція опублікувала відео зі стріляниною на ХмельниччиніВідео

21:28

Допомога на дітей виплачуватиметься за новою схемою: важливі зміни

21:11

Чим можна замінити пелети в печі: що дійсно працює, а що — небезпечноВідео

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
20:56

Чому морква тріскаєть та росте кривою: помилки у поливі та підживленні

20:50

Кого найчастіше кусають комарі: вчені назвали ідеальних жертв

20:26

Розкішна зелена огорожа без клопоту: який кущ росте швидше за тую і виглядає яскравіше

20:10

Резерви йдуть у бій: РФ кидає нові сили на штурм, фронт "кипить"Відео

Реклама
19:30

Під загрозою Київська та Чернігівська області: Зеленський виступив із терміновим зверненням

19:25

Україна зможе повернути окуповані території: Жданов розкрив сценарій

19:24

У мережу потрапило відео, на якому Джамала реагує на рекордну ноту LELEKAВідео

19:10

Шкідники зникнуть з городу без хімікатів: які рослини варто посадити поруч навесні

19:10

"Дзеркальних ударів немає": Копитько про атаки РФ на цивільні об’єктиПогляд

18:50

"Неповага до ЗСУ": військовий поскаржився на дії ПриватБанку

18:32

Урожай смородини та порічки подвоїться: що потрібно зробити в травні

18:23

Путін втрачає контроль: розкриті подробиці серйозного розколу у владі в РФВідео

18:13

Китайці посадили Трампа на глибше крісло: кумедні кадри із зустрічі з СіВідео

18:06

"Уклав контракт": на фронті в Україні загинув зірка російських серіалів

18:02

Аліна Гросу показала сина у День сім'ї

Реклама
18:01

Секрет соковитого і м'якого шашлику розкрито: як його правильно смажити на вугіллі

17:43

Чому не можна пити з чужої чашки: головні прикмети та забобони

17:42

Людей закликають уникати одного режиму в пральній машині: принесе проблемиВідео

17:32

Стало відомо, де відбудеться Дитяче Євробачення 2026

17:30

Навіщо заморожувати зубну пасту: простий, але геніальний трюк

17:29

Сантехнік розкрив секрет найкращого засобу від засмічень: оцет більше не потрібенВідео

17:25

РФ готується до наступу на Київ: Зеленський - про реальну загрозу з Білорусі

17:14

Простий порошок, який різко піднімає врожайність полуниці: чим слід удобрити кущі

17:07

Путіністка Корольова показала співачку Русю у США: "Наша зірка"

16:49

РФ готує нові ракетні удари: Зеленський назвав об'єкти, на які націлені росіяниФото

16:34

Є загиблий та поранений: у Хмельницькій області напали на поліцейських

16:34

Великий ажіотаж і подорожчання: чи можливий дефіцит продуктів в Україні

16:33

Як і де насправді слід зберігати яйця: більшість припускається однієї помилкиВідео

16:11

Сонцезахисні окуляри на літо 2026: 3 оправи "підтягнуть" обличчя без косметологаВідео

16:04

Росіяни втратили важливі об'єкти: Сили оборони потужно атакували РФ

16:03

Долар раптово злетів, а євро пішов на зниження: новий курс валют на 18 травня

16:02

Притягує кліщів як магніт: на який колір одягу вони реагують найбільше

15:45

Далі - Гаага: Ірина Мудра розповіла про ключовий прогрес на шляху до Спецтрибуналу для РФ

15:28

"Він мав жити": під час атаки на Київ загинув 23-річний полтавець

15:20

Тарифи на воду можуть зрости майже втричі: де вже переглядають ціни

Реклама
15:17

Боржникам в Україні заарештують рахунки: у Мін'юсті розповіли, хто у зоні ризику

15:03

Тільки не "кормушка": як правильно сказати українською - здогадуються одиниці

15:01

Гороскоп Таро на завтра, 16 травня: Водоліям — не здаватися, Дівам — нова історія

15:01

Огірки віддячать рекордним урожаєм: як часто їх насправді слід поливати

14:47

Роксолану боявся весь гарем: чому дружину Сулеймана звинувачували у чаклунствіВідео

14:34

"Мама Таня нарешті дочекалася": з полону повернувся азовець Артем ВишнякФото

14:31

Загроза ядерного удару по Україні: Буданов сказав, чи піде Росія на такий крок

14:14

Названо першого спортсмена-мільярдера Великої Британії: скільки він заробляє

14:09

Кім: Потрібно не просто відбудувати зруйновані лікарні, а підтримати тих, хто в них працює

14:08

"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти