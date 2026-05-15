Резерви йдуть у бій: РФ кидає нові сили на штурм, фронт "кипить"

Кремль терміново перекидає нові підкріплення до штурмових підрозділів на півдні.

ЗСУ дають відсіч росіянам

Головне:

У Генштабі назвали най"гарячіші" напрямки фронту

Ворог перекидає резерви під Гуляйполем

РФ нарощує розвідку в районі Запоріжжя

Російські окупаційні війська продовжують активні спроби атакувати позиції українських захисників одразу на кількох напрямках фронту. Агресор також обстрілює прикордонні райони.

З початку доби кількість атак агресора становить 80, йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Найгарячіші напрямки фронту

Південно-Слобожанський напрямок;

Куп'янський напрямок;

Лиманський напрямок;

Слов'янський напрямок

Костянтинівський напрямок;

Покровський напрямок;

Олександрівський напрямок.

РФ терміново перекидає резерви на Гуляйпольському напрямку

Кремль терміново перекидає нове поповнення до штурмових підрозділів 5-ї армії після значних втрат на Гуляйпольському напрямку, повідомив у коментарі Укрінформу прес-секретар Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"За даними розвідки, до Ростовської області з тилових районів Російської Федерації прибув транспорт із 320 військовослужбовцями для укомплектування штурмових підрозділів 5-ї армії, яка зазнала значних втрат у боях під Гуляйполем", — зазначив Волошин.

Він нагадав, що російське командування не виконало поставлені завдання на цьому напрямку і зазнало значних втрат під час спроб наступу.

"Вороже командування, яке отримало завдання до 15 травня захопити Верхню Терсу та Воздвижевку, його не виконало, зазнало втрат і зараз перекидає туди поповнення з тилових районів", — підсумував речник.

Ворог нарощує сили та активізує повітряну розвідку

Російські підрозділи зосереджують особовий склад на Оріхівському напрямку та активізують роботу безпілотників у районах на південь від Запоріжжя, уточнив також Волошин.

"Зараз ворог на Оріхівському напрямку активно намагається проводити заходи з накопичення особового складу на передових позиціях біля населених пунктів Щербаки та Новоандріївка", — сказав він.

Сили оборони України на цьому напрямку не тільки стримують російські атаки, а й проводять активні контратакуючі дії, поступово відновлюючи втрачені позиції, зокрема в районі Приморського на березі колишнього Каховського водосховища. Водночас російські підрозділи безпілотної авіації активізували розвідку

"Зараз противник там проводить активну розвідку, але не виключено, що застосовуватиме й безпілотні літальні апарати для ураження мирних жителів, які там перебувають. Це становить особливу загрозу для них", — наголосив речник.

У Харківській області Сили оборони порушили логістику росіян

Українські захисники завдали серії ударів по позиціях російських окупаційних сил на Харківщині, знизивши бойові можливості противника на Південно-Слобожанському, розповіли в ДПСУ.

Як повідомляється, цього разу оператори безпілотних систем 4 прикордонного загону уразили ворожу артилерію, транспорт і кілька укриттів.

"Під час чергової бойової роботи аеророзвідка виявила та передала координати ключових цілей ворога. В результаті точних ударів знищено артилерійську гармату, мінометну позицію, три одиниці автомобільної техніки, польовий склад і чотири укриття, в яких окупанти намагалися приховати особовий склад і боєприпаси", — йдеться в повідомленні.

Крім того, було також уражено чотири антени зв’язку, через які російські загарбники координували свої підрозділи та операторів БПЛА.

"Кожна знищена ціль — порушена логістика, ускладнене управління та менше можливостей у ворога вести бойові дії проти українських захисників. Такі дії суттєво підривають управління та бойовий потенціал противника, позбавляючи його можливості ефективно діяти", — зазначили прикордонники.

РФ воює в умовах нестачі людських ресурсів: дані ОП

Втрати російської армії наблизилися до обсягу поповнення, через що РФ фактично веде бойові дії в умовах нестачі особового складу. Про це в інтерв'ю Report.az заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.

"Росія, незважаючи на втрати, щодня намагається продовжувати наступальні операції. Основні зусилля противника, як і раніше, зосереджені на Покровському та Олександрівському (Донецька область) напрямках. Можу точно зазначити, що, незважаючи на всі зусилля, збройні сили Росії не мають ані стратегічної, ані оперативної ініціативи", — заявив він.

За його словами, українські захисники зроблять усе необхідне для стабілізації ситуації, зупинки противника та створення умов, за яких він буде змушений сісти за стіл переговорів.

"Скільки триватиме війна, залежить від того, наскільки російське керівництво готове її продовжувати. Україна готова до завершення війни і прагне її закінчити, забезпечити мир на своїй території, де ведуться військові дії, і не вирішувати ці питання військовим шляхом. Ми ніколи не мали наміру вести війну. Те, як довго це може тривати, залежить від їхніх дій. Думки різні. Робити прогнози щодо цієї війни досить складно", — сказав Гнатов.

Про персону: Андрій Гнатов Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України. 27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

