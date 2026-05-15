"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

Дружина Олександра Усика розповіла зворушливу історію своєї боротьби за життя.

Олександр Усик — дружина / фото: instagram.com, Катерина Усик

Катерина Усик святкує день народження

Дружина українського боксера Олександра Усика розповіла про своє народження та про те, як лікарі рятували їй життя протягом трьох місяців. Катерина опублікувала свою історію в Instagram.

Усик зізналася, що народилася раніше терміну і з критично малою вагою. Незважаючи на те, що життя і здоров'я дівчинки висіли на волосині, лікарі робили все можливе, щоб виходити її.

"15 травня 1988 року народилася дівчинка. Вона з'явилася на світ трохи раніше запланованої дати і важила всього 1,200 кг. Лікарі доглядали за нею ще протягом трьох місяців. Батьки приїжджали до неї щодня, щоб подивитися, як вона набирає вагу і стає схожою на людину. Ця дівчинка дуже хотіла жити і не просто жити, а бути здоровою. І це сталося", — зворушливо написала Катерина.

Згадавши про труднощі на початку свого життєвого шляху, Усик подякувала своїй родині та близьким за все, що має зараз.

"Сьогодні мені вже 38 років. Я щаслива кожну хвилину за те, що я живу в цьому світі. Я дуже люблю життя, я дуже люблю людей, я ціную все, що мені дарує цей світ. Вдячна своїм батькам, чоловікові, дітям і друзям за те, що вони роблять мене тією, хто я сьогодні", — висловилася Катерина Усик.

Про особу: Олександр Усик Олександр Усик — непереможений український боксер-професіонал, який виступає у першій важкій та важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) та The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

