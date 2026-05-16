Росіяни придумали, як захистити "Шахеди" від перехоплювачів — Флеш

Україна стежить за розвитком нової загрози з боку Росії.

оператор дрона, шахід

Ключові тези:

РФ може оснащувати "Шахеди" системами РЕБ

Засоби РЕБ хочуть використовувати проти дронів ЗСУ

Україна стежить за розвитком нової загрози

Російські окупанти не припиняють спроб знайти спосіб захистити свої "Шахеди" від українських дронів-перехоплювачів. Про це розповів у своєму Telegram фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, "є обґрунтовані підозри", що на деяких "Шахедах" росіяни почали встановлювати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення зенітних дронів, а також для створення перешкод радіолокаційним станціям.

"Нічого несподіваного для нас тут немає, але важливо тримати всю ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені", – підсумував Флеш.

Сергій Бескрестнов "Флеш"

Нагадаємо, Сергій Бескрестнов раніше попереджав, що росіяни почали скидати FPV-дрони зі снарядами на житлові будинки, що створює додаткову загрозу для мирних жителів у прифронтових містах. Така тактика ускладнює роботу ППО та мобільних вогневих груп. Небезпека зберігається навіть далеко від лінії бойового зіткнення.

Як раніше повідомляв Главред, експерт також говорив про нову загрозу для Києва та низки інших міст, пов'язану зі зміною російських повітряних атак. За його оцінкою, противник постійно шукає способи підвищити ефективність ударів і обійти українську оборону.

Зазначимо, окупанти вже змінювали підхід до атак. Бескрестнов розкривав, що нова тактика ударів "Шахедами" може бути спрямована не тільки на руйнування об'єктів, а й на перевантаження систем виявлення та перехоплення, тому поява РЕБ на безпілотниках виглядає продовженням цієї лінії.

Про особу: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" — український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультуванням та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

