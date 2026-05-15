У мережу потрапило відео, на якому Джамала реагує на рекордну ноту LELEKA

15 травня 2026, 19:24
Уся Україна нервувала під час другого півфіналу та кульмінації у номері LELEKA.
Джамала під час виступу LELEKA / Скріншот

Під час другого півфіналу Євробачення 2026, який відбувся 14 травня, вся Україна завмерла, переживаючи за довгу і верхню ноту LELEKA, яка представляла Україну з піснею "Ridnym".

І найбільше за представницю України переживала музична продюсерка Нацвідбору — співачка Джамала. У мережу потрапило відео, як Джамала завмерла, закрила очі й напружено чекала, поки Вікторія візьме складну ноту.

Після того, як співачка вдало проходить складний момент, Джамала видихає і посміхається, радіючи за нашу учасницю.

Як Джамала відреагувала на виступ LELEKA

Джамала під час виступу LELEKA / Скріншот
Раніше Главред повідомляв, що Світлана Тарабарова провела аналогію з виступом Софії Нерсесян на дитячому Євробаченні.

14 травня відбувся другий фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026, у якому брала участь і Україна.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представлятиме співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".






