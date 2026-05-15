Допомога на дітей виплачуватиметься за новою схемою: важливі зміни

Влада обіцяє, що це дозволить спростити процедуру оформлення та пришвидшити отримання державної допомоги для сімей з дітьми.

Допомога на дітей виплачуватиметься за новою схемою

Ключові факти:

Дитячі виплати переведуть на "Дія.Картку"

Через картку нараховуватимуть усі основні допомоги

Термін використання коштів більше не обмежений

В Україні змінили механізм отримання державних виплат для сімей з дітьми. Тепер усі дитячі допомоги надходитимуть на єдиний спеціальний рахунок "Дія.Картка", повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Як тепер виплачуватимуться дитячі допомоги

За словами глави уряду, всі виплати за державними програмами підтримки сімей з дітьми об'єднають в одному рахунку.

Тепер через "Дія.Картку" можна буде отримувати:

компенсацію за "Пакет малюка";

допомогу по догляду за дитиною до одного року;

виплати за програмою "еЯсли";

допомогу "Пакет школяра".

При цьому термін використання коштів більше не буде обмежений.

Що зміниться для батьків

Одним із головних нововведень стане спрощене оформлення виплат.

Прем'єр-міністр пояснила, що спеціальний рахунок "Дія.Картка" можна відкрити заздалегідь — прямо в додатку обраного банку.

Після подання заяви в:

ЦНАП;

територіальну громаду;

орган Пенсійного фонду,

система автоматично підтягне вже відкритий рахунок за кілька секунд.

Що робити, якщо "Дія.Картка" не відкрита

Якщо батьки заздалегідь не оформили спеціальний рахунок, система автоматично сформує QR-код під час подання заяви.

За цим кодом можна буде швидко відкрити "Дія.Картку", завершити оформлення документів і отримати виплати швидше.

Чи можна отримувати гроші через Ощадбанк

В уряді уточнили, що українці зможуть і надалі отримувати виплати через Ощадбанк за старим механізмом.

Для цього необхідно звернутися до ЦНАП, територіальної громади або Пенсійного фонду.

Свириденко окремо підкреслила, що рахунки, відкриті після 1 січня 2026 року, залишаться дійсними. На них і надалі надходитимуть державні виплати.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, українцям раніше анонсували нові державні виплати для окремих категорій громадян, які мають посилити адресну підтримку в умовах зростання витрат на базові потреби. Частина програм стосується сімей та соціально вразливих груп. Механізм отримання допомоги поступово переводять у цифровий формат.

Як раніше повідомляв Главред, з 1 квітня в Україні стартував перерахунок пенсій для частини українців, який торкнувся одержувачів виплат з урахуванням стажу та оновлених показників. Такі рішення залишаються частиною ширшої політики перегляду соціальної допомоги.

Зазначимо, раніше в Україні також анонсували виплати по 1500 гривень пенсіонерам і кешбек за пальне, що мало підтримати громадян на тлі сезонних витрат і високого навантаження на домогосподарства. Окремі програми запускалися через цифрові сервіси. Це спрощує подання заяв і отримання коштів.

Про особу: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника міністра, а з липня 2020 року — першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена заступницею Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 року призначена на посаду Першої віце-прем'єр-міністри України — Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

