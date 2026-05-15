Боржникам в Україні заарештують рахунки: у Мін'юсті розповіли, хто у зоні ризику

У боржників в Україні заарештують рахунки

Українці можуть звернутися із заявою про часткове розблокування рахунку

Людині дозволяється щомісяця користуватися сумою близько 15 тис грн

В Україні виконавча служба має право арештовувати кошти на банківських рахунках боржників, однак в умовах воєнного стану громадянам обіцяють залишити доступ до мінімальних коштів для життя. Про це заявив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко в ефірі телеканалу "Рада".

За його словами, законодавство дійсно дозволяє арештовувати всі гроші на рахунках боржника, однак українці можуть звернутися із заявою про часткове розблокування рахунку. У такому випадку людині дозволяється щомісяця користуватися сумою в межах близько 15 тисяч гривень.

Як підкреслив Гайченко, під час війни держава не ставить за мету повністю позбавити громадян засобів до існування, тому передбачено механізм захисту мінімального фінансового забезпечення.

Крім того, чиновник розповів про зміни в законодавстві, що стосуються виконавчого провадження. Зокрема, Верховна Рада підвищила поріг заборгованості, при якому можливе примусове стягнення єдиного житла боржника.

Якщо раніше нерухомість могли виставити на продаж уже при боргу від 200 тисяч гривень, то тепер цей показник збільшено до 450 тисяч гривень. За словами представника Мін'юсту, це дозволить краще захистити громадян з невеликими боргами від втрати житла.

У міністерстві також повідомили, що зараз у системі виконавчої служби перебуває близько трьох мільйонів проваджень. При цьому приблизно 95% справ не досягають суми заборгованості, необхідної для стягнення через продаж нерухомості.

Окремо Гайченко відзначив розширення автоматизованої системи арешту банківських рахунків. Сьогодні до неї підключені майже всі великі банки країни, включаючи державні фінансові установи.

"Ми просто зробимо так, що дрібні банки, послугами яких користувалися "професійні" боржники з мільйонними, багатомільйонними боргами, також будуть зобов'язані підключитися до системи", – підсумував Гайченко.

Міністерство юстиції України — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної правової політики, пише Вікіпедія.

