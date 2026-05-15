Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Боржникам в Україні заарештують рахунки: у Мін'юсті розповіли, хто у зоні ризику

Віталій Кірсанов
15 травня 2026, 15:17
google news Підпишіться
на нас в Google
Під час війни держава не ставить собі за мету повністю позбавити громадян засобів до існування.
Боржникам в Україні заарештують рахунки
У боржників в Україні заарештують рахунки / Колаж: Главред

Коротко:

  • Українці можуть звернутися із заявою про часткове розблокування рахунку
  • Людині дозволяється щомісяця користуватися сумою близько 15 тис грн

В Україні виконавча служба має право арештовувати кошти на банківських рахунках боржників, однак в умовах воєнного стану громадянам обіцяють залишити доступ до мінімальних коштів для життя. Про це заявив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко в ефірі телеканалу "Рада".

За його словами, законодавство дійсно дозволяє арештовувати всі гроші на рахунках боржника, однак українці можуть звернутися із заявою про часткове розблокування рахунку. У такому випадку людині дозволяється щомісяця користуватися сумою в межах близько 15 тисяч гривень.

відео дня

Як підкреслив Гайченко, під час війни держава не ставить за мету повністю позбавити громадян засобів до існування, тому передбачено механізм захисту мінімального фінансового забезпечення.

Крім того, чиновник розповів про зміни в законодавстві, що стосуються виконавчого провадження. Зокрема, Верховна Рада підвищила поріг заборгованості, при якому можливе примусове стягнення єдиного житла боржника.

Якщо раніше нерухомість могли виставити на продаж уже при боргу від 200 тисяч гривень, то тепер цей показник збільшено до 450 тисяч гривень. За словами представника Мін'юсту, це дозволить краще захистити громадян з невеликими боргами від втрати житла.

У міністерстві також повідомили, що зараз у системі виконавчої служби перебуває близько трьох мільйонів проваджень. При цьому приблизно 95% справ не досягають суми заборгованості, необхідної для стягнення через продаж нерухомості.

Окремо Гайченко відзначив розширення автоматизованої системи арешту банківських рахунків. Сьогодні до неї підключені майже всі великі банки країни, включаючи державні фінансові установи.

"Ми просто зробимо так, що дрібні банки, послугами яких користувалися "професійні" боржники з мільйонними, багатомільйонними боргами, також будуть зобов'язані підключитися до системи", – підсумував Гайченко.

Борги українців – подробиці

Як повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила закон, який посилює обмеження для боржників і переводить процес стягнення боргів в автоматизований формат. Закон спрямований на спрощення виконавчого провадження через цифровізацію та розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження.

В Україні готуються зміни у сфері фінансового моніторингу, які вже викликають активну суспільну дискусію. Зокрема, Держфінмоніторинг починає окремо аналізувати великі операції з готівкою, особливо у разі внесення готівки через різні банки з повторним використанням одних і тих самих документів про доходи.

Клієнти Ощадбанку скаржаться на жахливе обслуговування у відділеннях — через помилку пенсіонерці довелося сплачувати борг, про який вона не знала.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Міністерство юстиції України

Міністерство юстиції України — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної правової політики, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Мінюст Верховна Рада законопроект новини України новини України та світу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готується до наступу на Київ: Зеленський - про реальну загрозу з Білорусі

РФ готується до наступу на Київ: Зеленський - про реальну загрозу з Білорусі

17:25Війна
РФ готує нові ракетні удари: Зеленський назвав об'єкти, на які націлені росіяни

РФ готує нові ракетні удари: Зеленський назвав об'єкти, на які націлені росіяни

16:49Війна
Є загиблий та поранений: у Хмельницькій області напали на поліцейських

Є загиблий та поранений: у Хмельницькій області напали на поліцейських

16:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
Макарони вийдуть смачніші, ніж у ресторані: що додати у воду під час варіння

Макарони вийдуть смачніші, ніж у ресторані: що додати у воду під час варіння

Як позбутися білокрилки на капусті та чим підгодувати рослини у травні: поради

Як позбутися білокрилки на капусті та чим підгодувати рослини у травні: поради

Чи можна "розвінчатися", якщо пара розійшлася: священник дав чітку відповідь

Чи можна "розвінчатися", якщо пара розійшлася: священник дав чітку відповідь

Чому "хрущовки" досі не знесли: історик розкрив неприємний нюанс з СРСР

Чому "хрущовки" досі не знесли: історик розкрив неприємний нюанс з СРСР

Народжені бути сильними: люди яких місяців ніколи не здаються

Народжені бути сильними: люди яких місяців ніколи не здаються

Останні новини

17:43

Чому не можна пити з чужої чашки: головні прикмети та забобони

17:42

Людей закликають уникати одного режиму в пральній машині: принесе проблемиВідео

17:32

Стало відомо, де відбудеться Дитяче Євробачення 2026

17:30

Навіщо заморожувати зубну пасту: простий, але геніальний трюк

17:29

Сантехнік розкрив секрет найкращого засобу від засмічень: оцет більше не потрібенВідео

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
17:25

РФ готується до наступу на Київ: Зеленський - про реальну загрозу з Білорусі

17:14

Простий порошок, який різко піднімає врожайність полуниці: чим слід удобрити кущі

17:07

Путіністка Корольова показала співачку Русю у США: "Наша зірка"

16:49

РФ готує нові ракетні удари: Зеленський назвав об'єкти, на які націлені росіяниФото

Реклама
16:34

Є загиблий та поранений: у Хмельницькій області напали на поліцейських

16:34

Великий ажіотаж і подорожчання: чи можливий дефіцит продуктів в Україні

16:33

Як і де насправді слід зберігати яйця: більшість припускається однієї помилкиВідео

16:11

Сонцезахисні окуляри на літо 2026: 3 оправи "підтягнуть" обличчя без косметологаВідео

16:04

Росіяни втратили важливі об'єкти: Сили оборони потужно атакували РФ

16:03

Долар раптово злетів, а євро пішов на зниження: новий курс валют на 18 травня

16:02

Притягує кліщів як магніт: на який колір одягу вони реагують найбільше

15:45

Далі - Гаага: Ірина Мудра розповіла про ключовий прогрес на шляху до Спецтрибуналу для РФ

15:28

"Він мав жити": під час атаки на Київ загинув 23-річний полтавець

15:20

Тарифи на воду можуть зрости майже втричі: де вже переглядають ціни

15:17

Боржникам в Україні заарештують рахунки: у Мін'юсті розповіли, хто у зоні ризику

Реклама
15:03

Тільки не "кормушка": як правильно сказати українською - здогадуються одиниці

15:01

Гороскоп Таро на завтра, 16 травня: Водоліям — не здаватися, Дівам — нова історія

15:01

Огірки віддячать рекордним урожаєм: як часто їх насправді слід поливати

14:47

Роксолану боявся весь гарем: чому дружину Сулеймана звинувачували у чаклунствіВідео

14:34

"Мама Таня нарешті дочекалася": з полону повернувся азовець Артем ВишнякФото

14:31

Загроза ядерного удару по Україні: Буданов сказав, чи піде Росія на такий крок

14:14

Названо першого спортсмена-мільярдера Великої Британії: скільки він заробляє

14:09

Кім: Потрібно не просто відбудувати зруйновані лікарні, а підтримати тих, хто в них працює

14:08

"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

13:58

"Дякую" чи "спасибі": як насправді правильно висловити вдячність українською

13:57

Ольга Мартиновська не буде суддею "МайстерШеф": що сталося

13:48

Що насправді означає режим "D/S" в авто: відповідь знають одиниціВідео

13:39

Ліниві голубці з секретним інгредієнтом: рецепт соковитої страви

13:28

Мурахи тікають миттєво: чим посипати ділянку, щоб врятувати сад і город

13:14

"Працюю з усіма": відомий шоумен назвав найдорожчих українських артистів

13:13

Чи можна брати вдову на заручини, весілля і хрестини - відповідь священникаВідео

13:08

Фінал Євробачення 2026: що чекає на Україну та нові фаворити букмекерівВідео

13:04

"Жодної вцілілої будівлі": поліцейський розповів, як виглядає Вовчанськ сьогодні

12:52

Мера Львова Андрія Садового облили невідомою рідиною

12:48

Град, грози і сильні шквали: на Україну насувається негода

Реклама
12:25

Пишні квіти наступного року гарантовано: що робити з півоніями після цвітіння

12:19

Австралійська "Джей Ло" підірвала "Євробачення-2026": що про неї відомоВідео

12:17

Чому буряк несолодкий: названо фатальні помилки під час посадки та поливу

12:16

Створено Спецтрибунал для Путіна, квиток до Гааги забезпечено - Сибіга

12:04

LELEKA розлучається: учасниця Євробачення 2026 зробила зізнання про особисте життя

12:03

Завдання для дітей загнало дорослих у глухий кут - не кожен виконає правильно

12:00

Путін почав велику "зачистку": губернатори масово йдуть у відставку

11:38

Паркан між сусідами може обернутися судом: яка висота дозволена і хто платить

11:21

"Сталеві птахи" на 2+2: невідомі деталі відчайдушної операції прориву на "Азовсталь"

11:19

Люди, які народилися конкретні місяці, мають особливу енергію зцілення - хто вони

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти