"Уклав контракт": на фронті в Україні загинув зірка російських серіалів

Відомий російський актор Павло Чернявський вирішив вступити до лав російської окупаційної армії і поплатився за це. РосЗМІ повідомили, що зірка російських серіалів "Щасливі разом", "Слід" і фільму "Чорнобиль" загинув на території України.
Виявилося, що актор загинув на фронті ще 3 березня, але публічно про це стало відомо лише зараз із некролога на російському сайті, пов'язаному з кіно.
"З запізненням стало відомо, що 3 березня в зоні СВО загинув актор Павло Чернявський", — написали там.
Актор добровільно вирішив воювати в російській армії і вирушив на фронт у грудні 2025 року. Життя окупанта після цього тривало недовго — менше чотирьох місяців, і Чернявського поховали в Омську.
"У грудні 2025 року уклав контракт з Міноборони. 3 березня 2026 року загинув у зоні СВО. Похований в Омську", — коротко написали в біографії актора.
Про серіал: Щасливі разом
"Щасливі разом" — російський комедійний серіал телекомпанії ТНТ, номінант на премію "Тефі", повідомляє Вікіпедія. Серіал знятий за форматом культового телепроекту — "Одружені... з дітьми" (англ. Married ... with Children), завдяки якому FOX Network менш ніж за рік перетворилася з маловідомої компанії на одного з лідерів американського телебачення.
