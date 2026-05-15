"Уклав контракт": на фронті в Україні загинув зірка російських серіалів

Російські ЗМІ повідомили про смерть Павла Чернявського

https://glavred.net/starnews/zaklyuchil-kontrakt-na-fronte-v-ukraine-pogib-zvezda-rossiyskih-serialov-10765097.html Посилання скопійоване

Павло Чернявський загинув / колаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Ви дізнаєтеся:

Павло Чернявський приєднався до російських окупантів

Обставини смерті актора

Відомий російський актор Павло Чернявський вирішив вступити до лав російської окупаційної армії і поплатився за це. РосЗМІ повідомили, що зірка російських серіалів "Щасливі разом", "Слід" і фільму "Чорнобиль" загинув на території України.

Виявилося, що актор загинув на фронті ще 3 березня, але публічно про це стало відомо лише зараз із некролога на російському сайті, пов'язаному з кіно.

відео дня

Павло Чернявський — "Слід" / фото: kino-teatr.ru

"З запізненням стало відомо, що 3 березня в зоні СВО загинув актор Павло Чернявський", — написали там.

Актор добровільно вирішив воювати в російській армії і вирушив на фронт у грудні 2025 року. Життя окупанта після цього тривало недовго — менше чотирьох місяців, і Чернявського поховали в Омську.

Павло Чернявський — серіали / фото: kino-teatr.ru

"У грудні 2025 року уклав контракт з Міноборони. 3 березня 2026 року загинув у зоні СВО. Похований в Омську", — коротко написали в біографії актора.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Наташа Корольова, яка давно ігнорує війну в рідній Україні та залишається в РФ, вирушила до США на зустріч із сестрою. У своїх соцмережах співачка-мовчунка опублікувала кадри з Іриною Поривай, більш відомою як Руся.

Також Катерина Усик поділилася зворушливою історією свого народження, яка більше схожа на диво. Дружина прославленого чемпіона зізналася, що її життя почалося з боротьби: після появи на світ лікарі буквально рятували її протягом трьох місяців.

Вас може зацікавити:

Про серіал: Щасливі разом "Щасливі разом" — російський комедійний серіал телекомпанії ТНТ, номінант на премію "Тефі", повідомляє Вікіпедія. Серіал знятий за форматом культового телепроекту — "Одружені... з дітьми" (англ. Married ... with Children), завдяки якому FOX Network менш ніж за рік перетворилася з маловідомої компанії на одного з лідерів американського телебачення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред