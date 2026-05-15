Україна зможе повернути окуповані території: Жданов розкрив сценарій

Своїми діями президент США Дональд Трамп досить успішно "розбиває на друзки" весь світовий порядок, зазначає Олег Жданов.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-smozhet-vernut-okkupirovannye-territorii-zhdanov-raskryl-scenariy-10765118.html Посилання скопійоване

Олег Жданов оцінив перспективи закінчення війни / Колаж: Главред, фото: Главред, 58 ОМБр

Важливе із заяв Жданова:

Трамп "розносить на друзки" весь світовий порядок

Право сили дасть Україні можливість повернути окуповані території

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував питання, що стосується долі захоплених країною-агресором РФ територій України.

"Україна фактично відмовляється від окупованих територій "мирним планом" із 20 пунктів. В одному з пунктів йдеться про те, що ми відмовляємося від збройної боротьби за ці території і будемо діяти виключно дипломатичним шляхом", – підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

відео дня

Експерт вважає, що своїми діями президент США Дональд Трамп вельми успішно "розносить на друзки" весь світовий порядок, всю світову правову систему.

"Ще рік-два, і право сили стане основним законом на планеті. Судячи з того, як Трамп все руйнує і ламає навіть у самих США, а американці мовчки плачуть у кутку і не роблять нічого, щоб його зупинити, то, значить, так було задумано. У майбутньому тільки право сили дасть нам можливість повернути окуповані території", — додав Жданов.

/ Інфографіка: Главред

Думка експерта: чому поточні переговори не приведуть до миру

Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, вважає, що нинішні багатосторонні зустрічі за участю Росії, України та США з питання завершення війни мають скоріше формальний характер і створюють лише ілюзію діалогу. В інтерв'ю "Главреду" він підкреслив, що такий формат не здатний привести до реальних домовленостей.

Раніше Володимир Зеленський назвав терміни вирішальних переговорів про завершення війни. Важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви щодо мирних планів із 20 пунктів.

Як раніше писав Главред, припинення вогню в Україні в нинішніх умовах становитиме серйозну загрозу не тільки для Києва, а й для всієї Європи. Про це пише The Independent.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред