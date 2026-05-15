РФ готується до наступу на Київ: Зеленський - про реальну загрозу з Білорусі

Що каже Зеленський:
- РФ готується до наступу з території Білорусі
- Напрямками удару можуть бути Київ, Чернігів чи країна НАТО
Росія готує новий наступ з території Білорусі. У планах ворога може бути наступ на Чернігів та Київ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Кремль вже намагається більше втягнути Білорусь у війну проти України. Між росіянами та Олександром Лукашенко відбулись додаткові контакти, в ході яких його хотіли переконати долучитись до нових російських атак.
"Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні", - наголосив президент України.
Водночас він не виключає, що росіяни можуть атакувати одну з країн НАТО з території Білорусі.
Україна вже володіє деталями розмови між РФ та Білоруссю. Сили оборони посилять північ, щоб захистити Україну від можливих атак.
"Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір. Доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці", - сказав Зеленський.
Тиск на Лукашенка - думка керівника ЦПД при РНБО
Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначає, що російський диктатор Володимир Путін намагається підштовхнути Олександр Лукашенка до військових провокацій у прикордонні. У 2022 році Білорусь надавала лише свою територію для російських окупантів.
"На цей раз вони роблять все, аби білоруси зробили це власними руками. Якщо Лукашенко так підставить білорусів, і якщо вони виконають накази - це буде трагічно для білорусі", - наголосив Коваленко.
Загроза з Білорусі - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 травня з території Білорусі в повітряний простір України залетіла повітряна куля-ретранслятор, яку використовують для підсилення сигналу російських засобів ураження. Про це повідомляв речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Раніше президент України Володимир Зеленський також заявляв про фіксацію незвичної активності поблизу кордону з боку Білорусі.
Крім того, на території Білорусі спостерігається активність, пов’язана зі створенням логістичних маршрутів і підготовкою полігонів, що може свідчити про подальше поглиблення військової співпраці з Росією. Про це також повідомляв представник ДПСУ Андрій Демченко.
Про персону: Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
