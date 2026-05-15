"Він мав жити": під час атаки на Київ загинув 23-річний полтавець

Анна Косик
15 травня 2026, 15:28
Знайомі згадують жертву ворожого удару як світлу та життєрадісну людину.
дмитрий павелко, свеча
Життя Дмитра обірвалося у дуже ранньому віці / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/mihajlo.titik

  • Внаслідок атаки на Київ 14 травня загинули працівники Нової пошти
  • Серед загиблих був полтавець Дмитро Павелко
  • Знайомі Дмитра згадують його як світлу і добру людину

14 травня країна-агресорка Росія атакувала ракетою житловий будинок у Києві. Внаслідок удару загинуло 24 людини, серед яких були працівники Нової пошти. Про це компанія повідомила у Facebook.

"Ми втратили двох наших колег: Дмитро Павелко — оператор відділення №257, м. Київ; Дмитро Лепський — оператор відділення №52, м. Київ. Дмитро загинув разом із дружиною Світланою. Це непоправна втрата для всієї нашої команди. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і всім, хто знав Дмитра та Дмитра", - йдеться у повідомленні.

новая почта о гибели дмитрия павелко
Допис Нової пошти про загибель працівників під час атаки на Київ 14 травня / фото: скріншот

З'ясувалося, що Дмитро Павелко був 23-річним уродженцем Полтави. Його загибель внаслідок атаки прокоментувала однокласниця Анна.

"Внаслідок ворожого обстрілу Києва загинув наш однокласник Дмитро Павелко. Йому було всього 23 роки. Досі важко усвідомити, що людини, з якою тебе пов’язували роки шкільного життя, спогади, дитинство - більше немає. Просто через те, що існує країна, яка щодня приносить смерть і руйнування. Ще одна людина, яка мала жити, мріяти, будувати своє неймовірно творче майбутнє. Ще одне життя, яке забрала війна. Спочивай з миром, Дім. Світла пам’ять", - написала вона.

Сообщение одноклассницы о гибели Дмитрия
Допис однокласниці про загибель Дмитра / фото: скріншот

Згадав, яким був загиблий полтавець і вчитель Дмитра Михайло Тітік. Він стверджує, що його учень завжди був усміхненим та щирим. Дмитро був надзвичайно талановитим та світлим.

"Його малюнки були особливими — у них був він сам. Надзвичайно світлий, добрий, щирий. Він мав жити. Мав творити, любити, помилятися, сміятися, будувати своє майбутнє… Немає правильних слів для цього. Є тільки біль, злість і порожнеча. Важко щось говорити, іще важче усвідомити... Світла пам’ять тобі, Дімо… Легких тобі хмаринок", - йдеться у дописі вчителя.

Сообщение учителя о гибели Дмитрия
Допис вчителя про загибель Дмитра / фото: скріншот

РФ готує новий масований удар по Україні

Главред писав, що за словами експерта Олега Жданова, Росія могла скористатися періодом так званого "перемир'я" для накопичення ресурсів і підготовки до подальших ударів.

Під час масованої атаки 14 травня окупанти майже не використовували ракети типу "Калібр", "Іскандер-К" та "Кинжали". Тому нові масовані удари можуть статися вже найближчими днями.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удар по Києву 14 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у Києві внаслідок влучання ракети в житловий будинок обвалилися конструкції з першого по дев’ятий поверх. Відомо про десятки загиблих і поранених.

Згодом стало відомо, що від російської ракети, яка влучила у багатоповерхівку на Дарниці, загинула 12-річна Любава Яковлєва, батько якої загинув у бою у 2023 році.

Раніше також повідомлялося, що під час атаки на Київ загинув колишній хокеїст Юрій Орлов разом зі своєю дівчиною. Тіла загиблих знайшли на місці розбирання завалів зруйнованого будинку.

"Нова пошта" — українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Компанія надає бізнесу і приватним особам повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova, пише Вікіпедія.

