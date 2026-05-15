"Неповага до ЗСУ": військовий поскаржився на дії ПриватБанку

Ключові тези:
- Клієнт заявив про блокування доступу до грошей
- Скаргу та докази передали до НБУ
Військовослужбовець поскаржився на сервіс ПриватБанку — за його словами, банк порушує закон.
На порталі Мінфін він поділився, що залишився без грошей через дії ПриватБанку.
"Банк свідомо позбавляє військовослужбовця (УБД) доступу до грошей у зоні бойових дій. Зв'язку немає (тільки Starlink), але банк вимагає виключно "дзвінка", ігноруючи Постанову НБУ № 65, яка зобов'язує забезпечити відеоверифікацію", - повідомив він.
За словами військовослужбовця, у службі підтримки йому не допомогли.
"Служба підтримки (оператор Катерина) замість допомоги видає нечитабельні шаблони "надав(-ла)" і відмовляється реєструвати звернення. Це пряме порушення Закону "Про звернення громадян" і зневага до захисників. Усі докази та скріншоти ігнорування проблеми вже передані до НБУ. Банк демонструє повну некомпетентність і маніпулює "технічною неможливістю" там, де зобов'язаний надати доступ", — підсумував він.
Проблеми з ПриватБанком
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами при актуалізації даних у додатку Приват24.
Також повідомлялося, що клієнт ПриватБанку не дорахувався грошей під час зняття готівки в банкоматі. На порталі Мінфін українець розповів, що отримав на 500 грн менше, ніж замовляв — серед купюр по 1000 грн була одна на 500 грн.
Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.
Вам може бути цікаво:
- "В односторонньому порядку": Приватбанк "накручує" кредити без відома клієнтів
- "Це вершина цинізму": ПриватБанк нарахував відсотки за неіснуючий кредит
- Комісію нараховують щомісяця: клієнтів попередили про "хитрість" ПриватБанку
Про джерело: Мінфін
Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред