Долар раптово злетів, а євро пішов на зниження: новий курс валют на 18 травня

Американська валюта впевнено закріпилась вище позначки у 44 гривні.

Який курс долара на 18 травня

Як змінився курс євро

Наскільки знизився злотий

На понеділок, 18 травня, Національний банк України зміцнив гривню до євро та злотого. Водночас долар продовжив зростання. Про це свідчать дані НБУ.

Американська валюта після продемонструвала зростання. НБУ підвищив офіційний курс долара на 12 копійок - до 44,07 грн/дол. Для порівняння, на п'ятницю, 15 травня, курс становив 43,96 грн/дол.

Курс євро на 18 травня

Європейська валюта, на відміну від долара, пішла на зниження. Офіційний курс євро на понеділок встановлено на рівні 51,26 грн/євро. Отже, євро подешевшало на 18 копійок порівняно з курсом п'ятниці (51,44 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до кінця торгового дня котирування гривні до долара зафіксувалися на рівні 44,14/44,17 грн/дол., а до євро - 51,35/51,37 грн/євро.

Курс злотого на 18 травня

Польський злотий також продемонстрував тенденцію до здешевлення. Курс польської валюти на 18 травня зафіксовано на позначці 12,07 гривні, що на шість копійок менше за показник п'ятниці (12,14 грн/зл).

Що буде з курсом долара - прогноз експертів

Економічний експерт Ярослав Романчук заявив, що українська гривня потенційно може ослабнути до 55-60 грн за долар відповідно до стану економіки, однак наразі курс підтримує Національний банк України.

Він зазначив, що в найближчі квартали можливий перерозподіл капіталів у бік іноземної валюти, після чого гривня може почати поступово знижуватися. На його думку, нинішній курс штучно стримується регулятором, що впливає на економічну динаміку.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що різкої девальвації не буде, оскільки гривню підтримують міжнародна допомога та валютні обмеження. За його прогнозом, до кінця року курс може залишатися в межах 45-46 грн за долар.

Як повідомляв Главред, на п’ятницю, 15 травня, Національний банк України встановив нові офіційні курси валют. Гривня продемонструвала незначне зміцнення щодо долара та євро, тоді як злотий подорожчав.

Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що з 11 по 17 травня різких коливань курсу долара та євро в Україні не очікується. За прогнозом, долар перебуватиме в межах 43,8-44,25 грн, а євро - 50,5-52,5 грн.

Крім цього, банків Сергій Мамедов прогнозує, що у травні Національний банк України продовжить політику "керованої гнучкості" на валютному ринку. Підтримку гривні забезпечуватимуть валютні інтервенції НБУ та надходження міжнародної допомоги.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

