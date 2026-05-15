У Києві можуть змінити схему руху метро: названо терміни та напрямок

Ремонт київського метро необхідний для безпечної та довготривалої експлуатації ділянки.

У Києві можуть змінити схему руху метро

Розроблено проект капітального ремонту тунелю метро в Києві

Влада опрацьовує два варіанти ремонту метро

У Києві розроблено проект капітального ремонту тунелю між станціями метро "Тараса Шевченка" та "Почайна".

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, споруди, збудовані наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років у складних гідрогеологічних умовах, з часом зносилися, що підтвердили останні технічні обстеження.

За підсумками перевірок фахівці дійшли висновку, що ремонт необхідний для безпечної та довгострокової експлуатації ділянки. Влада опрацьовує два варіанти: повний ремонт без змін у русі поїздів або з тимчасовим коригуванням розкладу (до 5 місяців), включаючи подовження нічних вікон та зміни у вихідні. Мер зазначив, що безпека пасажирів і рух поїздів залишаються під постійним контролем.

Ремонт передбачає відновлення несучих конструкцій тунелю, усунення впливу підземних вод та приведення об'єкта до сучасних стандартів безпеки. Вартість робіт оцінюється в 1,84 млрд гривень.

Столична влада наголошує, що роботи планові і відкладати їх не можна, інакше прискорений знос конструкцій може поставити під загрозу безпеку пасажирів.

Безкоштовне метро в Києві: названо аргумент

Раніше була розміщена петиція з проханням тимчасово зробити проїзд у столичному метро безкоштовним на період воєнного стану. Автори документа вказують на приклад Харкова, де з початку повномасштабного вторгнення користування метро здійснюється без оплати.

Що відомо про київський метрополітен Київський метрополітен — швидкісна позавулична, переважно підземна, транспортна система Києва. Діють три лінії, експлуатаційна довжина яких становить 69,648 км, 52 станції із трьома підземними вузлами пересадки в центрі міста. Усі лінії електрифіковані постійною напругою 825 В, на них працюють 5-вагонні електропоїзди довжиною приблизно 100 м. Метрополітен відкритий для пасажирів щоденно з 05:30 до 23:00, та цілодобово функціонує як укриття під час повітряної тривоги, пише Вікіпедія.

