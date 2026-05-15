У Києві можуть змінити схему руху метро: названо терміни та напрямок

Важливо:
- Розроблено проект капітального ремонту тунелю метро в Києві
- Влада опрацьовує два варіанти ремонту метро
У Києві розроблено проект капітального ремонту тунелю між станціями метро "Тараса Шевченка" та "Почайна".
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, споруди, збудовані наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років у складних гідрогеологічних умовах, з часом зносилися, що підтвердили останні технічні обстеження.
За підсумками перевірок фахівці дійшли висновку, що ремонт необхідний для безпечної та довгострокової експлуатації ділянки. Влада опрацьовує два варіанти: повний ремонт без змін у русі поїздів або з тимчасовим коригуванням розкладу (до 5 місяців), включаючи подовження нічних вікон та зміни у вихідні. Мер зазначив, що безпека пасажирів і рух поїздів залишаються під постійним контролем.
Ремонт передбачає відновлення несучих конструкцій тунелю, усунення впливу підземних вод та приведення об'єкта до сучасних стандартів безпеки. Вартість робіт оцінюється в 1,84 млрд гривень.
Столична влада наголошує, що роботи планові і відкладати їх не можна, інакше прискорений знос конструкцій може поставити під загрозу безпеку пасажирів.
Безкоштовне метро в Києві: названо аргумент
Раніше була розміщена петиція з проханням тимчасово зробити проїзд у столичному метро безкоштовним на період воєнного стану. Автори документа вказують на приклад Харкова, де з початку повномасштабного вторгнення користування метро здійснюється без оплати.
Київський метрополітен - новини за темою
Як писав Главред, у разі нових масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру Україна може зіткнутися з повною зупинкою роботи електротранспорту. Під загрозою опиняються не тільки трамваї та тролейбуси, а й метрополітен у Києві
Нагадаємо, у київському метрополітені дозволено перевозити різдвяні ялинки, однак за деякі дерева доведеться внести додаткову плату та забезпечити упаковку. Про те, як безпечно транспортувати новорічну ялинку в метро, розповіли у столичному метрополітені.
Раніше в київському метро розгорівся скандал навколо бездомної собаки на прізвисько Міша. Тварину, яка багато років знаходила притулок від обстрілів на станції "Теремки", перестали пускати всередину після скарги однієї з пасажирок.
Вас може зацікавити:
- Як називалися перші станції метро в Києві: відповідь здивує багатьох
- Станція-привид: яку київську станцію метро так і не відкрили для пасажирів
- Крутіше за метро: де в Україні є унікальний транспорт з лівостороннім рухом
Що відомо про київський метрополітен
Київський метрополітен — швидкісна позавулична, переважно підземна, транспортна система Києва. Діють три лінії, експлуатаційна довжина яких становить 69,648 км, 52 станції із трьома підземними вузлами пересадки в центрі міста. Усі лінії електрифіковані постійною напругою 825 В, на них працюють 5-вагонні електропоїзди довжиною приблизно 100 м. Метрополітен відкритий для пасажирів щоденно з 05:30 до 23:00, та цілодобово функціонує як укриття під час повітряної тривоги, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред