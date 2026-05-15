Китайці посадили Трампа на глибше крісло: кумедні кадри із зустрічі з Сі

Можна припустити, що китайці спеціально поставили різні крісла, щоб Сі Цзіньпін здавався вищим.

https://glavred.net/world/kitaycy-usadili-trampa-v-bolee-glubokiy-stul-zabavnye-kadry-so-vstrechi-s-si-10765100.html Посилання скопійоване

Трампу поставили стілець нижче, ніж Сі Цзіньпіну / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Трамп зустрівся з Сі Цзіньпіном

Китайці посадили Трампа на глибший стілець, ніж у Сі

Американський президент Дональд Трамп прибув з офіційним візитом до Китаю і зустрівся там із Сі Цзіньпіном. Перед камерами сталася кумедна ситуація. Відео вже розлетілося в Мережі.

Китайці поставили два стільці для Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Однак з якоїсь причини крісло американського президента виявилося глибшим.

відео дня

Можна припустити, що так зробили навмисно. У Сі Цзіньпіна крісло вище і він виглядає значно вищим за Трампа. Багато хто розцінив це як елемент іміджевого позиціонування.

Відео можна переглянути в нашому Telegram-каналі за посиланням.

Трампу поставили стілець нижче, ніж Сі Цзіньпіну / фото: скріншот

Зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна

Як повідомляв Главред, 11 травня стала відома дата візиту Трампа до Китаю. Візит, за даними китайського відомства, триватиме з 13 по 15 травня. Серед ключових тем переговорів — ситуація навколо Ірану, закупівля Китаєм іранської нафти та торговельні відносини між країнами. Вашингтон звинувачує Пекін у непрямому фінансуванні Ірану через масштабні закупівлі енергоресурсів.

Крім іранського питання, сторони можуть обговорити підтримку Китаєм Росії, торговельні суперечки та постачання рідкоземельних металів, критично важливих для американської технологічної промисловості.

Дональд Трамп ще до саміту попереджав Пекін про наслідки можливих поставок озброєння Тегерану, а американська розвідка підозрювала КНР у підготовці передачі Ірану систем ППО через треті країни — про це йдеться в матеріалі про погрози Трампа Китаю через можливе озброєння Ірану. У Китаї ці звинувачення заперечували, проте тема Ормузької протоки та іранської нафти залишилася однією з центральних на переговорах у Пекіні.

14 травня з'явилися перші підсумки зустрічі Трампа і Сі, а також стало відомо, чи була Україна у фокусі та яка доля Тайваню. Сі Цзіньпін прямо попередив Трампа, що ситуація навколо острова здатна підштовхнути відносини двох країн до конфлікту.

"Якщо це питання буде вирішуватися неправильно, дві країни можуть зіткнутися або навіть вступити в конфлікт, що поставить китайсько-американські відносини в вкрай небезпечне становище", - заявив китайський лідер.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Чи можлива "велика угода" між США і Китаєм - думка експерта

Як повідомляв Главред з посиланням на директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, Китай підніматиме питання комплексно: щодо Європи, України, Ірану, Росії, Тайваню та інших напрямків. Доля України тепер виявилася тісно пов'язаною з інтересами США, Китаю, Росії, Європи та Ірану.

"Фактично зараз працює логіка великої угоди. Трамп мислить саме такими категоріями: він любить домовлятися через обмін поступками. Але коли в одній формулі потрібно враховувати інтереси США, Китаю, Росії, України, Європи, Ірану та ситуацію навколо Ормузької протоки, все стає надзвичайно заплутаним", - каже він.

Небоженко попередив, що не варто очікувати, що Україні дадуть більше грошей. Водночас не йтиметься про повноцінне закінчення війни та велику мирну угоду в найближчі роки. Однак можливе перемир’я.

"Про повноцінний мир поки що думати зарано. Але перемир'я можливе — і дай Боже, щоб воно настало якомога раніше, бо щодня гинуть українські солдати й офіцери", — каже він.

Інші новини:

Хто такий Сі Цзіньпін? Сі Цзіньпін – китайський державний, політичний і партійний діяч. Генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, голова КНР, а також голова Центральної військової ради КНР і Комуністичної партії. У 2016 році партія присвоїла йому титул "головного" лідера, оскільки Сі обіймає керівні посади в партії, армії та є главою держави, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред