Тарифи на воду можуть зрости майже втричі: де вже переглядають ціни

Наразі тариф складає 36 гривень 70 копійок за кубометр води.

Підвищення тарифів в Тернополі

Коротко:

В Тернополі хочуть підвищити тариф на воду

Причина - зростання витрат на послуги

Остаточне рішення ухвалить міськрада

Комунальне підприємство "Тернопільводоканал" хоче підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення у Тернополі. Таку пропозицію передали на розгляд міськвиконкому. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора з фінансово-економічних питань "Тернопільводоканалу" Ірина Вегера, передає Суспільне.

Вона наголосила, що тариф 36 гривень 70 копійок за кубометр води не змінювали від 2021 року. Тоді як вартість електроенергії та інших послуг, які включають у тариф, зросла.

"Ми можемо порівняти вартість паливно-мастильних матеріалів. Якщо у вартості тарифу воно закладене 26,48 гривні за літр у складовій, а на даний момент вартість складає 88-90 гривень за один літр дизпалива. І, відповідно, також ріст бензину. Не виключено також і ріст інших складових витрат, які входять в структуру тарифу", - додала Вегера.

Водночас директор комунального підприємства "Тернопільводоканал" Володимир Кузьма заявив, що наразі фахівці розрахували попередню вартість послуги постачання води і стоку на рівні 98,5 гривень за кубометр.

За його словами, розрахунки передали до міської ради, де і мають прийняти остаточне рішення. Після цього інформацію про нові тарифи оприлюднять на офіційному сайті "Тернопільводоканалу".

Чи можуть зрости тарифи на світло

Експерт з енергетики Юрій Корольчук говорив, що через складну ситуацію в енергосистемі та пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні вже цього року можуть зрости тарифи на електроенергію для населення.

За його прогнозом, тариф може зрости до 5-5,5 гривень за кВт-год.

Він додав, що зараз тарифи на інші комунальні послуги залишаються замороженими, але це може бути тимчасовим явищем.

Як повідомляв Главред, прем’єр-міністр Юлія Свириденко говорила, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення залишити незмінною вартість електроенергії для населення. Чинний тариф діятиме щонайменше до кінця жовтня 2026 року.

10 лютого Верховна Рада прийняла законопроект, який передбачає, що встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення переходить у компетенцію місцевих адміністрацій, зокрема обласних та Києва.

Про персону: Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

