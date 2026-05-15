РФ готує нові ракетні удари: Зеленський назвав об'єкти, на які націлені росіяни

Російські окупанти хочуть завдати удари по "центрах ухвалення рішень".

РФ готується до нових ракетних ударів

Про що говорить Володимир Зеленський:

Росія готується до ракетно-дронових ударів по Україні

Росія хоче завдати удару по "центрах прийняття рішень"

Україна обирає об’єкти для ударів у відповідь

Російські окупанти готуються до нових ракетно-дронових ударів по Україні. Вже відомі навіть об'єкти, які зацікавили окупантів. Таку інформацію вдалося здобути фахівцям ГУР МО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти. Звісно, ми взяли до відома цю інформацію. Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу", - наголосив президент.

Удари по РФ

Зеленський наголошує на необхідності бити по об'єктах РФ. Україна вже визначає нові цілі для подальших далекобійних атак.

"Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей", - зазначив президент.

Він додав, що удари по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву та особах, які вчиняють воєнні злочини проти України, є справедливими.

"Вдячний нашим воїнам за відданість захисту українських інтересів та всім залученим українським структурам – за розбудову справді сильної системи наших далекобійних санкцій. Це те, що відчутно", - написав Зеленський.

Як повідомляв Главред, Росія змінює тактику ведення бойових дій та обстрілів цивільного населення України. Про це в етері Київ 24 заявив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України Ігор Яременко.

За його словами, ворог збільшує кількість дронових атак. Водночас українські військові навчилися збивати за добу до двох тисяч ворожих БПЛА через нарощення з боку противника.

Крім цього військовий попередив, що Росія готує до 200 тисяч операторів дронів, щоб краще контролювати ситуацію на фронті, а саме: постачання боєприпасів, продовольства та евакуацію.

"Безпілотних систем буде ставати все більше як і зі сторони ворога, так, відповідно, і ми нарощуємо відповідний компонент, оскільки розуміємо, що за технологіями майбутнє і дрони - це один з компонентів, який дає змогу контролювати логістичні шляхи", - додав Яременко.

Нагадаємо, Главред писав, що у Києві внаслідок влучання ракети в житловий будинок обвалилися конструкції з першого по дев’ятий поверх. Відомо про десятки загиблих і поранених.

Згодом стало відомо, що від російської ракети, яка влучила у багатоповерхівку на Дарниці, загинула 12-річна Любава Яковлєва, батько якої загинув у бою у 2023 році.

Раніше також повідомлялося, що під час атаки на Київ загинув колишній хокеїст Юрій Орлов разом зі своєю дівчиною. Тіла загиблих знайшли на місці розбирання завалів зруйнованого будинку.

Що таке ракетна програма України? Ракетна програма України — комплекс відновлювальних дій щодо ракетного потенціалу України. Активно впроваджується й розроблюється після початку військової агресії Росії. Є стратегічним чинником до військової безпеки України після втрати ядерного статусу України, пише Вікіпедія.

