Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ готує нові ракетні удари: Зеленський назвав об'єкти, на які націлені росіяни

Ангеліна Підвисоцька
15 травня 2026, 16:49
google news Підпишіться
на нас в Google
Російські окупанти хочуть завдати удари по "центрах ухвалення рішень".
ракета, Зеленский, ГСЧС
РФ готується до нових ракетних ударів / Колаж: Главред, фото: ОП, Міноборони РФ, ДСНС

Про що говорить Володимир Зеленський:

  • Росія готується до ракетно-дронових ударів по Україні
  • Росія хоче завдати удару по "центрах прийняття рішень"
  • Україна обирає об’єкти для ударів у відповідь

Російські окупанти готуються до нових ракетно-дронових ударів по Україні. Вже відомі навіть об'єкти, які зацікавили окупантів. Таку інформацію вдалося здобути фахівцям ГУР МО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

РФ хочу завдати удари по "центрах ухвалення рішень".

відео дня

"Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти. Звісно, ми взяли до відома цю інформацію. Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу", - наголосив президент.

  • Об'єкти, які Росія хоче атакувати
    Об'єкти, які Росія хоче атакувати фото: Володимир Зеленський
  • Об'єкти, які Росія хоче атакувати
    Об'єкти, які Росія хоче атакувати фото: Володимир Зеленський
  • Об'єкти, які Росія хоче атакувати
    Об'єкти, які Росія хоче атакувати фото: Володимир Зеленський
  • Об'єкти, які Росія хоче атакувати
    Об'єкти, які Росія хоче атакувати фото: Володимир Зеленський

Удари по РФ

Зеленський наголошує на необхідності бити по об'єктах РФ. Україна вже визначає нові цілі для подальших далекобійних атак.

"Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей", - зазначив президент.

Він додав, що удари по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву та особах, які вчиняють воєнні злочини проти України, є справедливими.

"Вдячний нашим воїнам за відданість захисту українських інтересів та всім залученим українським структурам – за розбудову справді сильної системи наших далекобійних санкцій. Це те, що відчутно", - написав Зеленський.

Атак РФ буде більше: військовий дав прогноз

Як повідомляв Главред, Росія змінює тактику ведення бойових дій та обстрілів цивільного населення України. Про це в етері Київ 24 заявив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України Ігор Яременко.

За його словами, ворог збільшує кількість дронових атак. Водночас українські військові навчилися збивати за добу до двох тисяч ворожих БПЛА через нарощення з боку противника.

Крім цього військовий попередив, що Росія готує до 200 тисяч операторів дронів, щоб краще контролювати ситуацію на фронті, а саме: постачання боєприпасів, продовольства та евакуацію.

"Безпілотних систем буде ставати все більше як і зі сторони ворога, так, відповідно, і ми нарощуємо відповідний компонент, оскільки розуміємо, що за технологіями майбутнє і дрони - це один з компонентів, який дає змогу контролювати логістичні шляхи", - додав Яременко.

РФ готує нові ракетні удари: Зеленський назвав об'єкти, на які націлені росіяни
Ракети, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Удар по Києву 14 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у Києві внаслідок влучання ракети в житловий будинок обвалилися конструкції з першого по дев’ятий поверх. Відомо про десятки загиблих і поранених.

Згодом стало відомо, що від російської ракети, яка влучила у багатоповерхівку на Дарниці, загинула 12-річна Любава Яковлєва, батько якої загинув у бою у 2023 році.

Раніше також повідомлялося, що під час атаки на Київ загинув колишній хокеїст Юрій Орлов разом зі своєю дівчиною. Тіла загиблих знайшли на місці розбирання завалів зруйнованого будинку.

Інші новини:

Що таке ракетна програма України?

Ракетна програма України — комплекс відновлювальних дій щодо ракетного потенціалу України. Активно впроваджується й розроблюється після початку військової агресії Росії. Є стратегічним чинником до військової безпеки України після втрати ядерного статусу України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готується до наступу на Київ: Зеленський - про реальну загрозу з Білорусі

РФ готується до наступу на Київ: Зеленський - про реальну загрозу з Білорусі

17:25Війна
РФ готує нові ракетні удари: Зеленський назвав об'єкти, на які націлені росіяни

РФ готує нові ракетні удари: Зеленський назвав об'єкти, на які націлені росіяни

16:49Війна
Є загиблий та поранений: у Хмельницькій області напали на поліцейських

Є загиблий та поранений: у Хмельницькій області напали на поліцейських

16:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
Макарони вийдуть смачніші, ніж у ресторані: що додати у воду під час варіння

Макарони вийдуть смачніші, ніж у ресторані: що додати у воду під час варіння

Як позбутися білокрилки на капусті та чим підгодувати рослини у травні: поради

Як позбутися білокрилки на капусті та чим підгодувати рослини у травні: поради

Чи можна "розвінчатися", якщо пара розійшлася: священник дав чітку відповідь

Чи можна "розвінчатися", якщо пара розійшлася: священник дав чітку відповідь

Чому "хрущовки" досі не знесли: історик розкрив неприємний нюанс з СРСР

Чому "хрущовки" досі не знесли: історик розкрив неприємний нюанс з СРСР

Народжені бути сильними: люди яких місяців ніколи не здаються

Народжені бути сильними: люди яких місяців ніколи не здаються

Останні новини

17:43

Чому не можна пити з чужої чашки: головні прикмети та забобони

17:42

Людей закликають уникати одного режиму в пральній машині: принесе проблемиВідео

17:32

Стало відомо, де відбудеться Дитяче Євробачення 2026

17:30

Навіщо заморожувати зубну пасту: простий, але геніальний трюк

17:29

Сантехнік розкрив секрет найкращого засобу від засмічень: оцет більше не потрібенВідео

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
17:25

РФ готується до наступу на Київ: Зеленський - про реальну загрозу з Білорусі

17:14

Простий порошок, який різко піднімає врожайність полуниці: чим слід удобрити кущі

17:07

Путіністка Корольова показала співачку Русю у США: "Наша зірка"

16:49

РФ готує нові ракетні удари: Зеленський назвав об'єкти, на які націлені росіяниФото

Реклама
16:34

Є загиблий та поранений: у Хмельницькій області напали на поліцейських

16:34

Великий ажіотаж і подорожчання: чи можливий дефіцит продуктів в Україні

16:33

Як і де насправді слід зберігати яйця: більшість припускається однієї помилкиВідео

16:11

Сонцезахисні окуляри на літо 2026: 3 оправи "підтягнуть" обличчя без косметологаВідео

16:04

Росіяни втратили важливі об'єкти: Сили оборони потужно атакували РФ

16:03

Долар раптово злетів, а євро пішов на зниження: новий курс валют на 18 травня

16:02

Притягує кліщів як магніт: на який колір одягу вони реагують найбільше

15:45

Далі - Гаага: Ірина Мудра розповіла про ключовий прогрес на шляху до Спецтрибуналу для РФ

15:28

"Він мав жити": під час атаки на Київ загинув 23-річний полтавець

15:20

Тарифи на воду можуть зрости майже втричі: де вже переглядають ціни

15:17

Боржникам в Україні заарештують рахунки: у Мін'юсті розповіли, хто у зоні ризику

Реклама
15:03

Тільки не "кормушка": як правильно сказати українською - здогадуються одиниці

15:01

Гороскоп Таро на завтра, 16 травня: Водоліям — не здаватися, Дівам — нова історія

15:01

Огірки віддячать рекордним урожаєм: як часто їх насправді слід поливати

14:47

Роксолану боявся весь гарем: чому дружину Сулеймана звинувачували у чаклунствіВідео

14:34

"Мама Таня нарешті дочекалася": з полону повернувся азовець Артем ВишнякФото

14:31

Загроза ядерного удару по Україні: Буданов сказав, чи піде Росія на такий крок

14:14

Названо першого спортсмена-мільярдера Великої Британії: скільки він заробляє

14:09

Кім: Потрібно не просто відбудувати зруйновані лікарні, а підтримати тих, хто в них працює

14:08

"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

13:58

"Дякую" чи "спасибі": як насправді правильно висловити вдячність українською

13:57

Ольга Мартиновська не буде суддею "МайстерШеф": що сталося

13:48

Що насправді означає режим "D/S" в авто: відповідь знають одиниціВідео

13:39

Ліниві голубці з секретним інгредієнтом: рецепт соковитої страви

13:28

Мурахи тікають миттєво: чим посипати ділянку, щоб врятувати сад і город

13:14

"Працюю з усіма": відомий шоумен назвав найдорожчих українських артистів

13:13

Чи можна брати вдову на заручини, весілля і хрестини - відповідь священникаВідео

13:08

Фінал Євробачення 2026: що чекає на Україну та нові фаворити букмекерівВідео

13:04

"Жодної вцілілої будівлі": поліцейський розповів, як виглядає Вовчанськ сьогодні

12:52

Мера Львова Андрія Садового облили невідомою рідиною

12:48

Град, грози і сильні шквали: на Україну насувається негода

Реклама
12:25

Пишні квіти наступного року гарантовано: що робити з півоніями після цвітіння

12:19

Австралійська "Джей Ло" підірвала "Євробачення-2026": що про неї відомоВідео

12:17

Чому буряк несолодкий: названо фатальні помилки під час посадки та поливу

12:16

Створено Спецтрибунал для Путіна, квиток до Гааги забезпечено - Сибіга

12:04

LELEKA розлучається: учасниця Євробачення 2026 зробила зізнання про особисте життя

12:03

Завдання для дітей загнало дорослих у глухий кут - не кожен виконає правильно

12:00

Путін почав велику "зачистку": губернатори масово йдуть у відставку

11:38

Паркан між сусідами може обернутися судом: яка висота дозволена і хто платить

11:21

"Сталеві птахи" на 2+2: невідомі деталі відчайдушної операції прориву на "Азовсталь"

11:19

Люди, які народилися конкретні місяці, мають особливу енергію зцілення - хто вони

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти