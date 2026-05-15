Путін втрачає контроль: розкриті подробиці серйозного розколу у владі в РФ

Олексій Тесля
15 травня 2026, 18:23
У РФ сформувалися "три великі корпорації", між якими точаться конфлікти, вважає Олександр Морозов.
Розкрито ймовірність конфлікту в Кремлі

Важливе із заяв Морозова:

  • У РФ є ознаки досить гострих елітних конфліктів
  • Незабаром постане питання про відповідальність за наслідки невдалої війни

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов заявив про те, що зараз у РФ є ознаки досить гострих елітних конфліктів.

"Вони є результатом того, що Путін не знає відповіді на тому роздоріжжі, на якому перебуває, і не дає чітко зрозуміти, що він збирається робити", — підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

Експерт зазначає, що народного протесту не видно, проте помітний елітний конфлікт навколо блокувань.

"Він проявився дуже явно. Наталія Касперська, яка багато років залишалася лідером усієї ФСБ-індустріальної групи, що забезпечує кібербезпеку, публічно виступає проти другої служби ФСБ. Такого просто ніколи не було. Неможливо було уявити, що хтось публічно піде на такий конфлікт", – зазначив він.

Співрозмовник зазначає, що на сьогодні в РФ склалися "три великі корпорації", між якими відбуваються конфлікти.

"Це всі добре знають і багато разів обговорювали. Перша — "погони", тобто різноманітні силовики. Друга — полчище цивільних адміністраторів. Третя — те, що раніше називали олігархами, а зараз вже так не називають, але мова йде про бізнес-середовище. Усі три середовища мають ресурси. Саме тому зараз вони перебувають у гострому конфлікті. Раніше подібні конфлікти Путін змішував. Він дійсно займав позицію так званого гаранта — людини, яка перебуває над сутичкою і врегульовує інтереси. Але війна змінила ситуацію, тому що всередині еліт виникла нова реальність. Зараз ці еліти перебувають у ситуації, коли кожна з великих груп має відповісти на питання: що з ними буде після закінчення активної фази війни? Це непросте питання. І ті, й інші розуміють, що за чотири роки війни вони адаптувалися до надзвичайної ситуації", — нагадав він.

Аналітик додав, що рано чи пізно в РФ постане питання про те, хто відповідає за наслідки невдалої війни.

"У цьому полягає складність конструкції. Ми всі правильно говоримо, що Путін ніколи не закінчить війну. Чому він її не закінчить? Тому що треба буде відповісти, чому вона настільки невдало завершилася. Для такої великої країни, з такою великою претензією, якщо весь час говорити, що "ми найвеличніші у світі, нас усі поважають, усі бояться, на планеті є лише три країни — США, Китай і Росія", як постійно пишуть кремлівські політологи, тоді доведеться відповідати перед усім правлячим і активним класом: цивільними адміністраторами, силовиками та підприємцями", - резюмував Морозов.

Дивіться відео — інтерв'ю Олександра Морозова:

Експерт прокоментував шанси на протести в РФ

Георгій Тука прокоментував ймовірність виникнення внутрішнього опору в Росії. На його думку, певна частина російських еліт теоретично може бути незадоволена ситуацією і розглядати можливість протестних дій.

Водночас Тука підкреслив, що за останні роки російська влада на чолі з Володимиром Путіним послідовно усувала будь-які прояви опозиційної активності. Особливо активно, за його словами, це відбувалося протягом останніх двох років. У підсумку, як вважає експерт, у країні практично відсутні впливові сили, здатні відкрито протистояти чинній владі.

Раніше представник Російського добровольчого корпусу Петро Бакумов (Вайс) заявив, що простого усунення або зміни російського диктатора Володимира Путіна недостатньо для реальних змін у країні.

Як повідомляв Главред, раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Про персону: Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

