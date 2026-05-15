"Там море нерозірваних мін": РФ повністю зруйнувала місто на Харківщині

Вже два роки поспіль Росія цілеспрямовано руйнує місто.

ЗСУ, Волчанськ / колаж: Главред, фото: Олександр Бондар

Ключові тези:

У Волчанську зафіксовано масштабні руйнування

РФ застосувала проти міста різні види зброї

Українські військові продовжують утримувати позиції

Місто Волчанськ у Чугуївському районі Харківської області вже ніхто не відновить. Це просто неможливо зробити.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів начальник сектора реагування патрульної поліції Волчанська Олексій Харківський.

За його словами, цілих два роки РФ цілеспрямовано знищує місто.

"Коли сюди приїжджають пілоти з інших напрямків і бачать Волчанськ, вони відзначають: у жодному місті немає таких масштабів руйнувань. Волчанськ знищений повністю. Там катастрофа, зокрема екологічна. У місті багато хто загинув, і тіла залишилися там. Місто забруднене мінами, їх безліч. Уявіть, у будинок прилітає один снаряд, але не розривається, слідом прилітає другий, розривається і засипає уламками перший. І це лише невеликий приклад. Нерозриваних мін там море", — поділився Харківський.

Він розповів, що росіяни били по Волчанську всім, чим могли, зокрема, засипали місто ще радянськими мінами, які давно віджили своє. При цьому він абсолютно впевнений, що другої окупації Волчанська не буде.

"Наші хлопці точно його утримають, росіяни далі не просунуться. Скільки б не тривали бої за Волчанськ, ми будемо залишатися на тих самих позиціях і тримати місто. А про повернення життя у Волчанськ у мене навіть не виникає думки. Я впевнений: Волчанськ і надалі залишатиметься зоною активних бойових дій, до завершення війни місто утримають наші військові", — підсумував начальник сектору реагування патрульної поліції Волчанська.

Ситуація у Волчанську

Начальник сектора реагування патрульної поліції Волчанська Олексій Харківський заявив, що російські спроби закріпитися в руїнах Волчанська тривають вже тривалий час, проте українські військові утримують позиції і не дозволяють окупантам розвивати наступ. Місто залишається одним із найбільш зруйнованих пунктів на Харківщині. Бої там фактично не припиняються.

Як раніше повідомляв Главред, українські аналітики та військові раніше розкривали деталі того, як російські окупанти просунулися у Волчанську та Донецькій області, використовуючи зруйновану інфраструктуру та масовані обстріли. За оцінками експертів, РФ продовжує кидати сили на цей напрямок заради створення тиску на оборону ЗСУ.

Між Волчанськом і Куп'янськом російські підрозділи раніше створили невелику зону контролю на Харківському напрямку, про що повідомляли представники оперативних служб. Це ускладнило ситуацію біля лінії фронту. При цьому українські захисники продовжують стримувати подальше просування армії РФ.

Що відомо про місто Волчанськ? Волчанськ — місто в Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував і вбивав місцевих жителів. Під час вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ увійшли до Волчанська 13 вересня 2022 року. Відтоді російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різних видів озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

