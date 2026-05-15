Росіяни втратили важливі об'єкти: Сили оборони потужно атакували РФ

Сили оборони атакували НПЗ, кораблі, склади росіян та РЛС.

Сили оборони вдарили по РФ

Що відомо:

У РФ прогриміли потужні вибухи

Сили оборони атакували НПЗ "Рязанський"

Сили оборони України атакували важливі об'єкти російських окупантів. Під ударом опинились НПЗ "Рязанський", кораблі, склади боєприпасів та РЛС окупантів. Про це офіційно заявляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по НПЗ

Після влучання по нафтопереробному заводу "Рязанський" у Рязані на території об'єкта було зафіксовану масштабну пожежу.

Відомо, що цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. На рік він переробляє близько 17 млн тонн нафти.

"Завод виробляє бензин, дизельне та реактивне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Об'єкти РФ, які уразили Сили оборони України

Наші захисники вдарили по малому ракетному катеру та мінному тральщику у пункті базування "Каспийск".

Також були завдані удари по:

складам боєприпасів у районах Єпіфанівки та Ровеньок (Луганська область);

складам матеріально-технічних засобів у Райгородці (Луганська область);

складу засобів РЕБ у Дмитрівці (Донецька область);

складу паливо-мастильних матеріалів у Маріуполі.

Також українські воїни вдарили по береговому посту технічної розвідки ФСБ РФ у Маріуполі. Там було уражено радіолокаційну станцію МР-232 "Буссоль-С" та оптико-електронний модуль.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Як удари України по нафтовій інфраструктурі РФ впливають на Кремль — думка полковника

Главред писав, що, за словами британського полковника у відставці Хеміша де Бреттона-Гордона, удари України по російській нафтовій інфраструктурі суттєво впливають на можливості Кремля фінансувати війну.

Через атаки Росія втрачає частину доходів від експорту нафти, які є ключовими для ведення бойових дій. На цьому тлі зростає обговорення нездатності РФ ефективно захистити власні об'єкти від дронових атак.

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 15 травня в російській Рязані пролунали потужні вибухи. У місті вирує пожежа та сильне задимлення. Під атаку дронів, ймовірно, потрапив рязанський НПЗ.

Напередодні фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Перм" у Росії.

Раніше, 8 травня, Збройні сили України завдали ударів по Росії. Потужна пожежа була зафіксована в Ярославлі, що за 700 кілометрів від кордону з Україною.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

