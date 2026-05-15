Стало відомо, де відбудеться Дитяче Євробачення 2026

Коротко:
- Де відбудеться конкурс Дитяче Євробачення
- Що кажуть організатори
Європейський мовний союз (EBU) повідомив, що національна телерадіокомпанія Мальти, Public Broadcasting Services (PBS), стане організатором Дитячого Євробачення 2026.
Як повідомляє союз, конкурс повернеться на Мальту вперше з 2016 року, коли острів востаннє приймав цей захід у Валлетті, подарувавши яскраве та незабутнє шоу.
24-е Дитяче Євробачення відбудеться в суботу, 24 жовтня, на майданчику MFCC у Та’Калі, який перетвориться на жваве селище Євробачення.
Мальта тривалий час була однією з найуспішніших країн в історії Дитячого Євробачення, двічі перемагаючи на конкурсі — у 2013 році з піснею Гаї Каучі "The Start" і знову у 2015 році з піснею Дестіні "Not My Soul". "Країна незмінно демонструвала сильну прихильність до конкурсу, як на сцені, так і за її межами, що робить її природним вибором для того, щоб знову вітати шанувальників і делегації з родини Дитячого Євробачення", — повідомляють організатори.
Дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2026" представить талановитих виконавців віком від 9 до 14 років з усієї Європи та з-за кордону.
Більш детальна інформація, включаючи повний список учасників, буде оголошена в найближчі місяці.
Дитячий пісенний конкурс "Євробачення", який проводиться вже 23-й рік, продовжує надавати унікальну платформу для молодих артистів віком від 9 до 14 років, дозволяючи їм продемонструвати свій талант на міжнародній сцені, об’єднуючи глядачів за допомогою музики, творчості та культурного обміну.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що Світлана Тарабарова провела аналогію з виступом Софії Нерсесян на дитячому Євробаченні.
14 травня відбувся другий фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026, у якому брала участь і Україна.
Вас також може зацікавити:
- Євробачення 2026: все, що потрібно знати про Гранд-фінал
- LELEKA розлучається: учасниця Євробачення 2026 зробила зізнання про особисте життя
- Австралійська "Джей Ло" підірвала Євробачення 2026: що про неї відомо
Євробачення-2026
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред