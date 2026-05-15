Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Стало відомо, де відбудеться Дитяче Євробачення 2026

Олена Кюпелі
15 травня 2026, 17:32
google news Підпишіться
на нас в Google
Організатори повідомили, де відбудеться наступний конкурс "Дитячого Євробачення".
Дитяче Євробачення відбудеться на Мальті
Дитяче Євробачення відбудеться на Мальті / Колаж Главред, фото EBU

Коротко:

  • Де відбудеться конкурс Дитяче Євробачення
  • Що кажуть організатори

Європейський мовний союз (EBU) повідомив, що національна телерадіокомпанія Мальти, Public Broadcasting Services (PBS), стане організатором Дитячого Євробачення 2026.

Як повідомляє союз, конкурс повернеться на Мальту вперше з 2016 року, коли острів востаннє приймав цей захід у Валлетті, подарувавши яскраве та незабутнє шоу.

відео дня

24-е Дитяче Євробачення відбудеться в суботу, 24 жовтня, на майданчику MFCC у Та’Калі, який перетвориться на жваве селище Євробачення.

Софія Нерсесян
Україну цього року представляла Софія Нерсесян / фото: instagram.com, Світлана Тарабарова

Мальта тривалий час була однією з найуспішніших країн в історії Дитячого Євробачення, двічі перемагаючи на конкурсі — у 2013 році з піснею Гаї Каучі "The Start" і знову у 2015 році з піснею Дестіні "Not My Soul". "Країна незмінно демонструвала сильну прихильність до конкурсу, як на сцені, так і за її межами, що робить її природним вибором для того, щоб знову вітати шанувальників і делегації з родини Дитячого Євробачення", — повідомляють організатори.

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2026" представить талановитих виконавців віком від 9 до 14 років з усієї Європи та з-за кордону.

Світлана Тарабарова у ЖВЛ
Світлана Тарабарова — музичний продюсер Дитячого Нацвідбору / Прес-служба

Більш детальна інформація, включаючи повний список учасників, буде оголошена в найближчі місяці.

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення", який проводиться вже 23-й рік, продовжує надавати унікальну платформу для молодих артистів віком від 9 до 14 років, дозволяючи їм продемонструвати свій талант на міжнародній сцені, об’єднуючи глядачів за допомогою музики, творчості та культурного обміну.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що Світлана Тарабарова провела аналогію з виступом Софії Нерсесян на дитячому Євробаченні.

14 травня відбувся другий фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026, у якому брала участь і Україна.

Вас також може зацікавити:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Євробачення-2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Резерви йдуть у бій: РФ кидає нові сили на штурм, фронт "кипить"

Резерви йдуть у бій: РФ кидає нові сили на штурм, фронт "кипить"

20:10Аналітика
Під загрозою Київська та Чернігівська області: Зеленський виступив із терміновим зверненням

Під загрозою Київська та Чернігівська області: Зеленський виступив із терміновим зверненням

19:30Війна
РФ готується до наступу на Київ: Зеленський - про реальну загрозу з Білорусі

РФ готується до наступу на Київ: Зеленський - про реальну загрозу з Білорусі

17:25Війна
Реклама

Популярне

Більше
Макарони вийдуть смачніші, ніж у ресторані: що додати у воду під час варіння

Макарони вийдуть смачніші, ніж у ресторані: що додати у воду під час варіння

"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

Чи можна "розвінчатися", якщо пара розійшлася: священник дав чітку відповідь

Чи можна "розвінчатися", якщо пара розійшлася: священник дав чітку відповідь

Як позбутися білокрилки на капусті та чим підгодувати рослини у травні: поради

Як позбутися білокрилки на капусті та чим підгодувати рослини у травні: поради

Ольга Мартиновська не буде суддею "МайстерШеф": що сталося

Ольга Мартиновська не буде суддею "МайстерШеф": що сталося

Останні новини

19:30

Під загрозою Київська та Чернігівська області: Зеленський виступив із терміновим зверненням

19:25

Україна зможе повернути окуповані території: Жданов розкрив сценарій

19:24

У мережу потрапило відео, на якому Джамала реагує на рекордну ноту LELEKAВідео

19:10

Шкідники зникнуть з городу без хімікатів: які рослини варто посадити поруч навесні

19:10

"Дзеркальних ударів немає": Копитько про атаки РФ на цивільні об’єктиПогляд

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
18:50

"Неповага до ЗСУ": військовий поскаржився на дії ПриватБанку

18:32

Урожай смородини та порічки подвоїться: що потрібно зробити в травні

18:23

Путін втрачає контроль: розкриті подробиці серйозного розколу у владі в РФВідео

18:13

Китайці посадили Трампа на глибше крісло: кумедні кадри із зустрічі з СіВідео

Реклама
18:06

"Уклав контракт": на фронті в Україні загинув зірка російських серіалів

18:02

Аліна Гросу показала сина у День сім'ї

18:01

Секрет соковитого і м'якого шашлику розкрито: як його правильно смажити на вугіллі

17:43

Чому не можна пити з чужої чашки: головні прикмети та забобони

17:42

Людей закликають уникати одного режиму в пральній машині: принесе проблемиВідео

17:32

Стало відомо, де відбудеться Дитяче Євробачення 2026

17:30

Навіщо заморожувати зубну пасту: простий, але геніальний трюк

17:29

Сантехнік розкрив секрет найкращого засобу від засмічень: оцет більше не потрібенВідео

17:25

РФ готується до наступу на Київ: Зеленський - про реальну загрозу з Білорусі

17:14

Простий порошок, який різко піднімає врожайність полуниці: чим слід удобрити кущі

17:07

Путіністка Корольова показала співачку Русю у США: "Наша зірка"

Реклама
16:49

РФ готує нові ракетні удари: Зеленський назвав об'єкти, на які націлені росіяниФото

16:34

Є загиблий та поранений: у Хмельницькій області напали на поліцейських

16:34

Великий ажіотаж і подорожчання: чи можливий дефіцит продуктів в Україні

16:33

Як і де насправді слід зберігати яйця: більшість припускається однієї помилкиВідео

16:11

Сонцезахисні окуляри на літо 2026: 3 оправи "підтягнуть" обличчя без косметологаВідео

16:04

Росіяни втратили важливі об'єкти: Сили оборони потужно атакували РФ

16:03

Долар раптово злетів, а євро пішов на зниження: новий курс валют на 18 травня

16:02

Притягує кліщів як магніт: на який колір одягу вони реагують найбільше

15:45

Далі - Гаага: Ірина Мудра розповіла про ключовий прогрес на шляху до Спецтрибуналу для РФ

15:28

"Він мав жити": під час атаки на Київ загинув 23-річний полтавець

15:20

Тарифи на воду можуть зрости майже втричі: де вже переглядають ціни

15:17

Боржникам в Україні заарештують рахунки: у Мін'юсті розповіли, хто у зоні ризику

15:03

Тільки не "кормушка": як правильно сказати українською - здогадуються одиниці

15:01

Гороскоп Таро на завтра, 16 травня: Водоліям — не здаватися, Дівам — нова історія

15:01

Огірки віддячать рекордним урожаєм: як часто їх насправді слід поливати

14:47

Роксолану боявся весь гарем: чому дружину Сулеймана звинувачували у чаклунствіВідео

14:34

"Мама Таня нарешті дочекалася": з полону повернувся азовець Артем ВишнякФото

14:31

Загроза ядерного удару по Україні: Буданов сказав, чи піде Росія на такий крок

14:14

Названо першого спортсмена-мільярдера Великої Британії: скільки він заробляє

14:09

Кім: Потрібно не просто відбудувати зруйновані лікарні, а підтримати тих, хто в них працює

Реклама
14:08

"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

13:58

"Дякую" чи "спасибі": як насправді правильно висловити вдячність українською

13:57

Ольга Мартиновська не буде суддею "МайстерШеф": що сталося

13:48

Що насправді означає режим "D/S" в авто: відповідь знають одиниціВідео

13:39

Ліниві голубці з секретним інгредієнтом: рецепт соковитої страви

13:28

Мурахи тікають миттєво: чим посипати ділянку, щоб врятувати сад і город

13:14

"Працюю з усіма": відомий шоумен назвав найдорожчих українських артистів

13:13

Чи можна брати вдову на заручини, весілля і хрестини - відповідь священникаВідео

13:08

Фінал Євробачення 2026: що чекає на Україну та нові фаворити букмекерівВідео

13:04

"Жодної вцілілої будівлі": поліцейський розповів, як виглядає Вовчанськ сьогодні

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти