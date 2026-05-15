Стало відомо, де відбудеться Дитяче Євробачення 2026

Організатори повідомили, де відбудеться наступний конкурс "Дитячого Євробачення".

Дитяче Євробачення відбудеться на Мальті

Європейський мовний союз (EBU) повідомив, що національна телерадіокомпанія Мальти, Public Broadcasting Services (PBS), стане організатором Дитячого Євробачення 2026.

Як повідомляє союз, конкурс повернеться на Мальту вперше з 2016 року, коли острів востаннє приймав цей захід у Валлетті, подарувавши яскраве та незабутнє шоу.

24-е Дитяче Євробачення відбудеться в суботу, 24 жовтня, на майданчику MFCC у Та’Калі, який перетвориться на жваве селище Євробачення.

Мальта тривалий час була однією з найуспішніших країн в історії Дитячого Євробачення, двічі перемагаючи на конкурсі — у 2013 році з піснею Гаї Каучі "The Start" і знову у 2015 році з піснею Дестіні "Not My Soul". "Країна незмінно демонструвала сильну прихильність до конкурсу, як на сцені, так і за її межами, що робить її природним вибором для того, щоб знову вітати шанувальників і делегації з родини Дитячого Євробачення", — повідомляють організатори.

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2026" представить талановитих виконавців віком від 9 до 14 років з усієї Європи та з-за кордону.

Більш детальна інформація, включаючи повний список учасників, буде оголошена в найближчі місяці.

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення", який проводиться вже 23-й рік, продовжує надавати унікальну платформу для молодих артистів віком від 9 до 14 років, дозволяючи їм продемонструвати свій талант на міжнародній сцені, об’єднуючи глядачів за допомогою музики, творчості та культурного обміну.

