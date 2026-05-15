Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Великий ажіотаж і подорожчання: чи можливий дефіцит продуктів в Україні

Марія Николишин
15 травня 2026, 16:34
google news Підпишіться
на нас в Google
Більшість товарів на полицях магазинів мають вітчизняне походження.
Великий ажіотаж і подорожчання: чи можливий дефіцит продуктів в Україні
Чому дорожчають продукти / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Ситуація на продуктовому ринку наразі стабільна
  • Суттєвих втрат урожаю не зафіксовано
  • Дефіциту товарів не прогнозується

Попри хвилю занепокоєння серед українців, підстав для паніки на продуктовому ринку наразі немає. Масове скуповування товарів лише погіршує ситуацію та може штучно провокувати дефіцит. Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, ситуація з урожаєм залишається під контролем. Хоча через весняне похолодання частина ранніх кісточкових культур зазнала пошкоджень, суттєвих втрат серед ключових сільськогосподарських культур наразі не зафіксовано.

відео дня

"Переважна більшість товарів на полицях українських магазинів, а це приблизно 80%, має вітчизняне походження. Це знижує залежність від імпорту та глобальних логістичних проблем", - зауважив він.

Експерт додав, що подорожчання деяких продуктів пов’язане не з об’єктивними чинниками, а зі спекуляціями та наголосив, що дефіциту продуктів очікувати не варто.

Урожай яких фруктів під загрозою

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що ранні кісточкові, а саме абрикоси та персики, вже постраждали від весняних заморозків. Якщо вони повторяться ще й у травні, то врожаю може не залишитися взагалі і Україна буде імпортнозалежною.

"Якщо дивитися на кісточкові, то вони вже в цьому сезоні будуть на відсотків 30 дорожчі, ніж минулого року", - вважає він.

Великий ажіотаж і подорожчання: чи можливий дефіцит продуктів в Україні
Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, на ринку цибулі в Україні знову зростають ціни. Учасники ринку вважають, що дорожчання цього базового овоча пов'язане з суттєвим скороченням запасів продукції врожаю 2025 року.

Також в Україні подешевшала майже на третину вітчизняна полуниця. Середня вартість ягоди становить в середньому 200 грн за кілограм.

Крім того, в Україні прогнозують прискорення харчової інфляції та суттєве зростання цін на основні продукти — від хліба й м’яса до овочів і фруктів.

Читайте також:

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готується до наступу на Київ: Зеленський - про реальну загрозу з Білорусі

РФ готується до наступу на Київ: Зеленський - про реальну загрозу з Білорусі

17:25Війна
РФ готує нові ракетні удари: Зеленський назвав об'єкти, на які націлені росіяни

РФ готує нові ракетні удари: Зеленський назвав об'єкти, на які націлені росіяни

16:49Війна
Є загиблий та поранений: у Хмельницькій області напали на поліцейських

Є загиблий та поранений: у Хмельницькій області напали на поліцейських

16:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
Макарони вийдуть смачніші, ніж у ресторані: що додати у воду під час варіння

Макарони вийдуть смачніші, ніж у ресторані: що додати у воду під час варіння

Як позбутися білокрилки на капусті та чим підгодувати рослини у травні: поради

Як позбутися білокрилки на капусті та чим підгодувати рослини у травні: поради

Чи можна "розвінчатися", якщо пара розійшлася: священник дав чітку відповідь

Чи можна "розвінчатися", якщо пара розійшлася: священник дав чітку відповідь

Чому "хрущовки" досі не знесли: історик розкрив неприємний нюанс з СРСР

Чому "хрущовки" досі не знесли: історик розкрив неприємний нюанс з СРСР

Народжені бути сильними: люди яких місяців ніколи не здаються

Народжені бути сильними: люди яких місяців ніколи не здаються

Останні новини

17:43

Чому не можна пити з чужої чашки: головні прикмети та забобони

17:42

Людей закликають уникати одного режиму в пральній машині: принесе проблемиВідео

17:32

Стало відомо, де відбудеться Дитяче Євробачення 2026

17:30

Навіщо заморожувати зубну пасту: простий, але геніальний трюк

17:29

Сантехнік розкрив секрет найкращого засобу від засмічень: оцет більше не потрібенВідео

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
17:25

РФ готується до наступу на Київ: Зеленський - про реальну загрозу з Білорусі

17:14

Простий порошок, який різко піднімає врожайність полуниці: чим слід удобрити кущі

17:07

Путіністка Корольова показала співачку Русю у США: "Наша зірка"

16:49

РФ готує нові ракетні удари: Зеленський назвав об'єкти, на які націлені росіяниФото

Реклама
16:34

Є загиблий та поранений: у Хмельницькій області напали на поліцейських

16:34

Великий ажіотаж і подорожчання: чи можливий дефіцит продуктів в Україні

16:33

Як і де насправді слід зберігати яйця: більшість припускається однієї помилкиВідео

16:11

Сонцезахисні окуляри на літо 2026: 3 оправи "підтягнуть" обличчя без косметологаВідео

16:04

Росіяни втратили важливі об'єкти: Сили оборони потужно атакували РФ

16:03

Долар раптово злетів, а євро пішов на зниження: новий курс валют на 18 травня

16:02

Притягує кліщів як магніт: на який колір одягу вони реагують найбільше

15:45

Далі - Гаага: Ірина Мудра розповіла про ключовий прогрес на шляху до Спецтрибуналу для РФ

15:28

"Він мав жити": під час атаки на Київ загинув 23-річний полтавець

15:20

Тарифи на воду можуть зрости майже втричі: де вже переглядають ціни

15:17

Боржникам в Україні заарештують рахунки: у Мін'юсті розповіли, хто у зоні ризику

Реклама
15:03

Тільки не "кормушка": як правильно сказати українською - здогадуються одиниці

15:01

Гороскоп Таро на завтра, 16 травня: Водоліям — не здаватися, Дівам — нова історія

15:01

Огірки віддячать рекордним урожаєм: як часто їх насправді слід поливати

14:47

Роксолану боявся весь гарем: чому дружину Сулеймана звинувачували у чаклунствіВідео

14:34

"Мама Таня нарешті дочекалася": з полону повернувся азовець Артем ВишнякФото

14:31

Загроза ядерного удару по Україні: Буданов сказав, чи піде Росія на такий крок

14:14

Названо першого спортсмена-мільярдера Великої Британії: скільки він заробляє

14:09

Кім: Потрібно не просто відбудувати зруйновані лікарні, а підтримати тих, хто в них працює

14:08

"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

13:58

"Дякую" чи "спасибі": як насправді правильно висловити вдячність українською

13:57

Ольга Мартиновська не буде суддею "МайстерШеф": що сталося

13:48

Що насправді означає режим "D/S" в авто: відповідь знають одиниціВідео

13:39

Ліниві голубці з секретним інгредієнтом: рецепт соковитої страви

13:28

Мурахи тікають миттєво: чим посипати ділянку, щоб врятувати сад і город

13:14

"Працюю з усіма": відомий шоумен назвав найдорожчих українських артистів

13:13

Чи можна брати вдову на заручини, весілля і хрестини - відповідь священникаВідео

13:08

Фінал Євробачення 2026: що чекає на Україну та нові фаворити букмекерівВідео

13:04

"Жодної вцілілої будівлі": поліцейський розповів, як виглядає Вовчанськ сьогодні

12:52

Мера Львова Андрія Садового облили невідомою рідиною

12:48

Град, грози і сильні шквали: на Україну насувається негода

Реклама
12:25

Пишні квіти наступного року гарантовано: що робити з півоніями після цвітіння

12:19

Австралійська "Джей Ло" підірвала "Євробачення-2026": що про неї відомоВідео

12:17

Чому буряк несолодкий: названо фатальні помилки під час посадки та поливу

12:16

Створено Спецтрибунал для Путіна, квиток до Гааги забезпечено - Сибіга

12:04

LELEKA розлучається: учасниця Євробачення 2026 зробила зізнання про особисте життя

12:03

Завдання для дітей загнало дорослих у глухий кут - не кожен виконає правильно

12:00

Путін почав велику "зачистку": губернатори масово йдуть у відставку

11:38

Паркан між сусідами може обернутися судом: яка висота дозволена і хто платить

11:21

"Сталеві птахи" на 2+2: невідомі деталі відчайдушної операції прориву на "Азовсталь"

11:19

Люди, які народилися конкретні місяці, мають особливу енергію зцілення - хто вони

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти