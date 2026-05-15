Великий ажіотаж і подорожчання: чи можливий дефіцит продуктів в Україні

Більшість товарів на полицях магазинів мають вітчизняне походження.

https://glavred.net/economics/bolshoy-azhiotazh-i-rost-cen-vozmozhen-li-deficit-produktov-v-ukraine-10765055.html Посилання скопійоване

Чому дорожчають продукти / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Ситуація на продуктовому ринку наразі стабільна

Суттєвих втрат урожаю не зафіксовано

Дефіциту товарів не прогнозується

Попри хвилю занепокоєння серед українців, підстав для паніки на продуктовому ринку наразі немає. Масове скуповування товарів лише погіршує ситуацію та може штучно провокувати дефіцит. Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, ситуація з урожаєм залишається під контролем. Хоча через весняне похолодання частина ранніх кісточкових культур зазнала пошкоджень, суттєвих втрат серед ключових сільськогосподарських культур наразі не зафіксовано.

відео дня

"Переважна більшість товарів на полицях українських магазинів, а це приблизно 80%, має вітчизняне походження. Це знижує залежність від імпорту та глобальних логістичних проблем", - зауважив він.

Експерт додав, що подорожчання деяких продуктів пов’язане не з об’єктивними чинниками, а зі спекуляціями та наголосив, що дефіциту продуктів очікувати не варто.

Урожай яких фруктів під загрозою

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що ранні кісточкові, а саме абрикоси та персики, вже постраждали від весняних заморозків. Якщо вони повторяться ще й у травні, то врожаю може не залишитися взагалі і Україна буде імпортнозалежною.

"Якщо дивитися на кісточкові, то вони вже в цьому сезоні будуть на відсотків 30 дорожчі, ніж минулого року", - вважає він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, на ринку цибулі в Україні знову зростають ціни. Учасники ринку вважають, що дорожчання цього базового овоча пов'язане з суттєвим скороченням запасів продукції врожаю 2025 року.

Також в Україні подешевшала майже на третину вітчизняна полуниця. Середня вартість ягоди становить в середньому 200 грн за кілограм.

Крім того, в Україні прогнозують прискорення харчової інфляції та суттєве зростання цін на основні продукти — від хліба й м’яса до овочів і фруктів.

Читайте також:

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред