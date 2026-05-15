Під загрозою Київська та Чернігівська області: Зеленський виступив із терміновим зверненням

Також Зеленський зазначив, що керівництво України наразі перебуває під прицілом росіян.

Зеленський виступив із терміновим зверненням

Ключові тези

Зеленський попередив про загрозу атак з Білорусі

Україна посилить оборону на північному напрямку

Керівництво країни залишається ціллю для РФ

Білорусь може готувати нові атаки або на Чернігівсько-Київському напрямку, або проти країн НАТО, що межують з Білоруссю.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна вже розробляє план реагування та посилює оборону на північному напрямку.

"Зараз спостерігається підвищена активність з боку Росії — я маю на увазі розмову з Олександром Лукашенком. Вони хочуть набагато сильніше втягнути Білорусь у війну і саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції — або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, що межують з Білоруссю. Звичайно, ми й надалі захищатимемо Україну, захищатимемо наших людей, українців — я доручив нашим Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування, і на Ставці ми його розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-київський напрям ми будемо посилювати", — розповів президент.

Також Зеленський зазначив, що керівництво України зараз під прицілом росіян.

"Давно вони виношують цей план. Зараз, після Ірану, знову активізувалися: шукають, де ми перебуваємо, де ми буваємо. Так само щодо інших людей з українського керівництва, розвідки, наших спеціальних служб, — сказав Володимир Зеленський. — Дехто там, у Москві, так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність, і в будь-якому разі — на Банковій чи без Банкової — свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо".

Загроза з боку Білорусі

Як раніше повідомляв Главред, Олександр Лукашенко публічно заявив про необхідність підготовки Білорусі до можливої війни і фактично підтвердив посилення військової активності біля кордонів України, коментуючи мобілізаційні заходи в Білорусі. У РНБО України вважають, що подібні заяви є частиною тиску з боку РФ та елементом психологічної операції проти України та країн НАТО.

На півночі України вже фіксують додаткові загрози. Держприкордонслужба раніше попереджала про активність з боку Білорусі біля українського кордону, включаючи розвідувальні дії та використання технічних засобів спостереження. Українським підрозділам доручено зберігати підвищену готовність. Ситуацію на цьому напрямку контролюють цілодобово.

Про особу: Володимир Зеленський Володимир Зеленський – український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав у 2019 році та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

