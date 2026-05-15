Його просили кинути зброю: поліція опублікувала відео зі стріляниною на Хмельниччині

Зловмисник застрелив поліцейського, а потім ледь не вбив лісників. Його ліквідували.

У Хмельницькій області ліквідували стрільця

Що відомо:

У Хмельницькій області чоловік застрелив поліцейського

У ході затримання стрілка ліквідували

У Хмельницькій області ліквідували чоловіка, який розстріляв правоохоронців. Про це заявив керівник Нацполіції України Іван Вигівський.

Що сталось у Хмельницькій області

15 травня у селі Терлівка патрульні переслідували водія авто, який за рішенням суду був позбавлений права керування транспортними засобами. Він зупинився та забіг на своє подвір'я. Поліцейські зупинилися біля двору та підійшли до воріт. За кілька секунд зловмисник почав стріляти з автомата.

Унаслідок стрілянини загинув поліцейський. Його напарник, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, відстрілювався із табельної зброї. Він також отримав вогнепальне поранення, нині перебуває у лікарні.

План перехоплення

Після стрілянини зловмисник втік у лісосмугу. Він кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. На щастя, вони не постраждали. На його пошуки направили спецпризначенців.

Нападник побачив броньований автомобіль, він знову почав стріляти у правоохоронців. У відповідь вони ліквідували стрільця.

Відомо, що під час огляду місця події у дворі поліцейські знайшли порожній магазин до автомата та гільзи калібру 5,45.

Що відомо про загиблого поліцейського

Загиблим виявився 33-річний капітан поліції Сергій Чорний. Він понад 15 років присвятив службі в органах внутрішніх справ України. Він працював інспектором сектора реагування патрульної поліції відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області.

"Колеги знали його як принципового, відповідального та відданого присязі поліцейського, який завжди першим приходив на допомогу людям... Його смерть — непоправна втрата для родини, колег та всієї поліцейської спільноти", — йдеться в повідомленні.

У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Скільки зброї на руках українців — що кажуть у поліції

У володінні українців перебуває 1 166 001 одиниця зброї. Про це заявив голова Національної поліції Іван Виговський в інтерв'ю РБК-Україна. Однак складно визначити точну кількість незареєстрованої зброї.

З початку повномасштабного вторгнення у 2022–2026 роках правоохоронці вилучили майже 20 тисяч одиниць зброї, зокрема близько 6,4 тисячі автоматів, 4,5 тисячі нарізної зброї, 3,4 тисячі переробленої та 2,4 тисячі іншої вогнепальної зброї. Також було вилучено 2,8 тисячі гранатометів, 63 тисячі гранат, 5,7 млн патронів, 6,4 тисячі кілограмів вибухових речовин і 5,8 тисячі кілограмів пороху.

Виговський зазначив, що значна частина зброї потрапляє в цивільний обіг із прифронтових регіонів.

Стрілянина в Києві - останні новини

Як писав Главред, 22 квітня в Дарницькому районі Києва сталася стрілянина - водій автомобіля кілька разів вистрілив у бік пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. Стрільця затримали.

18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті "Велмарт". Під час штурму стрільця було вбито бійцями спецназу КОРД.

ЗМІ писали про те, що стрільця звати Васильченко Дмитро Васильович. Чоловік народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, потім – у Голосіївському районі Києва.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви. Чоловік використовував зареєстровану зброю. Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.

22 квітня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу з журналістами розкрив нові подробиці теракту.

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом.

