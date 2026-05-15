У США розкрили несподіваний сценарій завершення війни в Україні

Кремль представить угоду як свою перемогу, хоча повної капітуляції, на яку розраховували в Москві, не відбудеться.

Опубліковано ймовірний сценарій закінчення війни

Війна може завершитися за моделлю Фінляндії

Україна може погодитися на військовий нейтралітет

За оцінкою аналітиків найбільшого американського банку JPMorgan Chase, війна в Україні, найімовірніше, завершиться за моделлю, що нагадує повоєнні угоди між СРСР і Фінляндією після Другої світової.

Як повідомляє The Moscow Times, експерти банку вважають, що конфлікт буде врегульовано за столом переговорів, оскільки ситуація на фронті поступово перетворюється на глухий кут без значущих стратегічних проривів.

У рамках передбачуваного компромісу Україна може погодитися на військовий нейтралітет і обмеження свого військового потенціалу. Кремль при цьому представить угоду як свою перемогу, хоча повної капітуляції країни, на яку розраховували в Москві, не відбудеться.

Сценарій порівнюють з історією Фінляндії: після війни з СРСР країна втратила близько 10% території та отримала заборону на участь у військових союзах, але зберегла демократію, ринкову економіку та торгівлю із Заходом. Для України це означало б поступову інтеграцію до Євросоюзу, тоді як шлях до НАТО, якщо він відкриється, буде дуже довготривалим.

Зазначається, що ще рік тому JPMorgan розглядав для України "грузинський сценарій" – поступове повернення під вплив Москви. Зараз же "фінський сценарій" вважається основним з імовірністю 50%, "грузинський" – 30%.

Банк також розглядає менш ймовірні варіанти: "ізраїльський сценарій" – нескінченне протистояння з періодичними ескалаціями (10%), модель "Південної Кореї" – вічне перемир’я з ризиком відновлення бойових дій (5%), і сценарій "Білорусі" – перетворення на сателіта Росії (5%).

Аналітик Центру Карнегі Росія–Євразія Тетяна Станова зазначає, що для Кремля важливі не тільки територіальні питання. На її думку, головна мета Москви полягає в тому, щоб забезпечити домінуючий вплив на Україну та запобігти розвитку країни шляхом, який у Росії вважають загрозою своїм інтересам.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про джерело: The Moscow Times The Moscow Times — незалежне онлайн-видання англійською та російською мовами, штаб-квартира в Амстердамі, пише Вікіпедія. Виходило друкованою газетою в Росії з 1992 по 2017 рік. Розповсюджувалося безкоштовно у готелях, кав’ярнях, посольствах, авіалініях та за передплатою. Було популярне серед іноземців у Москві та англомовних росіян. Як розвивалося видання: У листопаді 2015 року змінило формат із щоденної на щотижневу (щочетверга) і збільшило обсяг до 24 сторінок.

У липні 2017 року повністю перейшло в онлайн.

У 2020 році запущено російськомовну редакцію.

У 2022 році редакція переїхала до Амстердама через репресивні медійні закони після вторгнення РФ в Україну.

У квітні 2022 року сайт російською мовою було заблоковано в Росії.

У 2023 році Мін’юст РФ вніс видання до переліку "іноземних агентів".

У липні 2024 року Генпрокуратура РФ визнала The Moscow Times "небажаною організацією". Серед журналістів, які починали там кар’єру, - Еллен Баррі, майбутня керівниця московського бюро The New York Times.

